Igor Makanu:

Вы не тот пример читали

Я всё почитал (интересно конечно в этом разобраться), но опять же я не знаю зачем это нужно. А здесь такую ахинэю со счётчиком не провернёшь да придётся такие выражения писать?

{diff=86399; tf=0x0001|0x0002|0x0004|0x0008|0x0010|0x0020|0x0040;}
 

Что значит ошибка 4024 в результате ChartApplyTemplate()?

if(!ChartApplyTemplate(chart_id,TemplateName))
{
Print(__FUNCTION__+": chart apply template failed. Error: ",GetLastError());
}                          }

Что за Internal error?

Причем иногда срабатывает без ошибки, иногда 4024 и не применяется темплейт. Всё то же - для того же темплейта.

 

При попытке прочитать текстовый файл в MQL5 записанный из MQL4, получается китайская строка. 

Хотя на самом деле все записано латиницей.


Файл и что получается в строке на скриншоте: 


Почему так может быть и как исправить?

Seric29:

Я всё почитал (интересно конечно в этом разобраться), но опять же я не знаю зачем это нужно. А здесь такую ахинэю со счётчиком не провернёшь да придётся такие выражения писать?

Напишите сразу так:

{diff=86399; tf=0x007F;}

Будет тоже самое.

 
видимо в unicode кодировке файл записан, с флагами поэкспериментируйте

вот даже целая статья поиском нашлась https://www.mql5.com/ru/articles/2720#z10

 
Здравствуйте! Вопрос не в тему ветки, но где задать его, чтоб получить действительно компетентный ответ, не знаю. Гугл ничем не помог. Вопрос такой: сегодня вдруг индекс DAX30 начал торговаться не в 9-00, а в 2-15, почему? Нигде, в т.ч. и на сайте Франкфуртской биржи объяснения или предупреждения не нашел. Может кто-нибудь более информирован и может подсказать, где найти информацию?
 

Hi @ Artyom Trishkin ,

Tell me, please, how can I understand if it is a hedge account or a net account?

I know in MQL5:

bool IsHedgingAllowed()
{
  ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE res = (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE);
  return(res==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
}

But I do not know how to understand it in MQL4.

Please help me.

 
In MQL4, the type of account is always a hedge.

 
Artyom Trishkin :

In MQL4, the type of account is always a hedge.

ой. Я не знал. Я новичок в MT4. Я испытал MT5. Все еще изучаю. Спасибо вам за помощь.

 

Вопрос по тестированию (см. картинку с тестера)

- на картинке открываем ордер Sell (зеленая  стрелка на картинке), у него тейк-профит 1,10439;

- добавляем отложенный ордер Селл стоп (желтая стрелка на картинке) с ценой 1,10441;

Вопрос, почему не сработал тейк-профит на уровне 1,10439, а сработал Селл стоп (красная стрелка) на уровне 1,10441?

