Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1086
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не тот пример читали
Я всё почитал (интересно конечно в этом разобраться), но опять же я не знаю зачем это нужно. А здесь такую ахинэю со счётчиком не провернёшь да придётся такие выражения писать?
Что значит ошибка 4024 в результате ChartApplyTemplate()?
Что за Internal error?
Причем иногда срабатывает без ошибки, иногда 4024 и не применяется темплейт. Всё то же - для того же темплейта.
При попытке прочитать текстовый файл в MQL5 записанный из MQL4, получается китайская строка.
Хотя на самом деле все записано латиницей.
Файл и что получается в строке на скриншоте:
Почему так может быть и как исправить?
Я всё почитал (интересно конечно в этом разобраться), но опять же я не знаю зачем это нужно. А здесь такую ахинэю со счётчиком не провернёшь да придётся такие выражения писать?
Напишите сразу так:
Будет тоже самое.
При попытке прочитать текстовый файл в MQL5 записанный из MQL4, получается китайская строка.
Хотя на самом деле все записано латиницей.
Файл и что получается в строке на скриншоте:
Почему так может быть и как исправить?
видимо в unicode кодировке файл записан, с флагами поэкспериментируйте
вот даже целая статья поиском нашлась https://www.mql5.com/ru/articles/2720#z10
Hi @ Artyom Trishkin ,
Tell me, please, how can I understand if it is a hedge account or a net account?
I know in MQL5:
But I do not know how to understand it in MQL4.
Please help me.
Hi @ Artyom Trishkin ,
Tell me, please, how can I understand if it is a hedge account or a net account?
I know in MQL5:
But I do not know how to understand it in MQL4.
Please help me.
In MQL4, the type of account is always a hedge.
In MQL4, the type of account is always a hedge.
ой. Я не знал. Я новичок в MT4. Я испытал MT5. Все еще изучаю. Спасибо вам за помощь.
Вопрос по тестированию (см. картинку с тестера)
- на картинке открываем ордер Sell (зеленая стрелка на картинке), у него тейк-профит 1,10439;
- добавляем отложенный ордер Селл стоп (желтая стрелка на картинке) с ценой 1,10441;
Вопрос, почему не сработал тейк-профит на уровне 1,10439, а сработал Селл стоп (красная стрелка) на уровне 1,10441?