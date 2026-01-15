Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1072
спасибо. буду разбираться
И вам спасибо, напомнили мне старую систему, которая когда-то работала в прибыль. Нужно закодить на досуге и проверить на нынешнем рынке.
Всем привет. Ребята, помогите пожалуйста. я новичек в програмировании.
ещё варианты:
1. При открытии Buy, поставить SellStop ордер на уровень стоп-лосс ордера Buy. Тогда ваше пожелание исполнит сервер. Но в исключительно редких но метких ситуациях и нет :-)
2. не ставить стоп лосс вообще, а ставить SellStop двойного объёма. Тоже будет отработано сервером и быстро. Потребуется в конце дня или при исчерпании маржи запускать какой-нить UnLock который взаимно (CloseBy) позакрывает встречные ордераправда есть ещё нюанс - стоповые ордера (и стоп-лосс тоже) могут не сработать. И это довольно часто
То есть в "боевом" роботе всё равно приходится перепроверять.
Он вам пишет, что нельзя инициализировать сущность wchar_t значением const char*
Если Вам не понятно, то, к сожалению, у Вас основ языка нет. Рано Вам еще dll писать, тем более для такой специфики, как mql. Начните с азов.
так зачем они такое советуют, сами не знаю что. да спору нет очень рано либо очень поздно но нужно начинать. Никогда не будет хорошего времени для этого момента изучения библиотек либо сейчас либо никогда.
C CloseBy нужно быть осторожнее т.к. не все ДЦ его поддерживают.
Я не программист, поэтому не могу решить простейший вопрос: как привязать нулевой бар ко времени, минуты :00, часы 00:,01:,02: и т.д. Может кто-то подскажет?
Для этого есть функция
iTime(символ,таймфрейм, номер бара)
Она возвращает время бара.
Всем привет. Ребята, помогите пожалуйста. я новичёк в программировании.
Как добиться этого в коде MQL4.
Например, я нажму на клавишу А и у меня появится на графике вот такой курсор <Screenshot_2>.
На Кнопку Draw Rectangle <Screenshot_1> нет горячей Клавиши.как получить эту функцию.
Screenshot_1
Screenshot_2
Cпасибо.
прошу помощи в переключении купить - продать, только учусь!
void OnTick()
{
MAprice=iMA(Symbol(),0,MAperiod,MAshift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
if(CountBuy() + CountSell() == 0 && Ask > MAprice)
{
if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,slip,0,0,NULL,magic,0,clrBlue)<1)
Print("Не удалось открыть ордер на Покупку!");
if(CountBuy()>=1)
{
price = FindLastBuyPrice();
if((price - Ask) >= step*Point)
{
if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,slip,0,0,NULL,magic,0,clrBlue)<1)
Print("Не удалось открыть ордер на Покупку!");
}
}
if(CountBuy() + CountSell() == 0 && Bid < MAprice)
{
if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,slip,0,0,NULL,magic,0,clrRed)<1)
Print("Не удалось открыть ордер на Продажу!");
}
}
if(CountSell()>=1)
{
price = FindLastSellPrice();
if((price -Bid) >= step*Point)
{
if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,slip,0,0,NULL,magic,0,clrRed)<1)
Print("Не удалось открыть ордер на Продажу!");
}
}
double op = CalculateProfit();
if(op>=profit)
{
CloseAll();
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAll()
или где поучиться?
