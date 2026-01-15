Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1082

Это понятно что при удалении советника он начнёт потом заново. Но на всех 30 окнах он запущен с разными параметрами. Уходит с пол часа-час чтобы всё заново восстановить и все параметры советника заново во всех окнах прописать

Нужно внести в советник изменение типа такого:

if(OrderTotal() == 0) Lot=StartLot;

По итогу, если нет ничего в рынке, то есть или ещё нет, или уже нет, то будет начинать со стартового лота.

P.S. И "magic" здесь трогать не нужно.
 
Большое спасибо

 Огромное спасибо Вам за полезный совет по теме вопроса! То что надо.
 А то я уже замучился с экспериментами с CHART_EVENT_MOUSE_MOVE как советовали специалисты выше. ;-|
 
Это на меня тычок? А я вам советовал справку читать и дал все ссылки. Оказалось - нужно было носиком тыкнуть?

Что я написал вам:

Тут лучшая рекомендация - чаще читать справку.

Там указаны свойства, которые можно получить/установить для графика.

В частности - прокрутка графика левой кнопкой мышки.

Обратите внимание на строку "В частности - прокрутка графика левой кнопкой мышки."

Можете даже по ссылке перейти и почитать куда я вас направлял.

А вот "эксперименты с CHART_EVENT_MOUSE_MOVE как советовали специалисты выше" -
это была полностью ваша инициатива из-за лени сходить куда вам показали и почитать пример из справки про:

CHART_MOUSE_SCROLL свойство прокрутки графика левой кнопкой мыши

 
Такой вопрос а функция 
iOpen()

для получения цен открытия обращается в массив вшитый в МТ4 или обращается в архив данных брокера, просто я думаю над вопросом имеет ли смысл писать массив и собирать эти цены или использовать эту функцию?

Может ли работать такая запись

typedef template <typename T>T(*Funk)(T,T);
 

Я что-то упустил. Подскажите почему цены на графике и на тиковом графике могут перманентно отличаться? и Бид и Аск. Ранее такого никогда не замечал. проверил цены ласт на всякий - нули. В OnTick приходит то что на тиковом. Откуда то что на основном вот вопрос.

 

Если я хочу создать функцию, которая будет принимать на вход массив, что я должен указать в скобках ? 

void ARREY ( ? ) 
{...}
 
void ARREY ( double &a[] )
 

Я правильно понимаю что значение оптимизируемого параметра не имеет значение по оптимизации, если галка снята Оптимизации по генетическому алгоритму, в связи с полным перебором всех значений оптимизируемых параметров?


