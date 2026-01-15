Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1082
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это понятно что при удалении советника он начнёт потом заново. Но на всех 30 окнах он запущен с разными параметрами. Уходит с пол часа-час чтобы всё заново восстановить и все параметры советника заново во всех окнах прописать
***
Это понятно что при удалении советника он начнёт потом заново. Но на всех 30 окнах он запущен с разными параметрами. Уходит с пол часа-час чтобы всё заново восстановить и все параметры советника заново во всех окнах прописать
Нужно внести в советник изменение типа такого:
По итогу, если нет ничего в рынке, то есть или ещё нет, или уже нет, то будет начинать со стартового лота.P.S. И "magic" здесь трогать не нужно.
Нужно внести в советник изменение типа такого:
По итогу, если нет ничего в рынке, то есть или ещё нет, или уже нет, то будет начинать со стартового лота.P.S. И "magic" здесь трогать не нужно.
Большое спасибо***
А то я уже замучился с экспериментами с CHART_EVENT_MOUSE_MOVE как советовали специалисты выше. ;-|
Огромное спасибо Вам за полезный совет по теме вопроса! То что надо.
А то я уже замучился с экспериментами с CHART_EVENT_MOUSE_MOVE как советовали специалисты выше. ;-|
Это на меня тычок? А я вам советовал справку читать и дал все ссылки. Оказалось - нужно было носиком тыкнуть?
Что я написал вам:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Artyom Trishkin, 2020.02.24 10:38
Тут лучшая рекомендация - чаще читать справку.
Там указаны свойства, которые можно получить/установить для графика.
В частности - прокрутка графика левой кнопкой мышки.
Обратите внимание на строку "В частности - прокрутка графика левой кнопкой мышки."
Можете даже по ссылке перейти и почитать куда я вас направлял.
А вот "эксперименты с CHART_EVENT_MOUSE_MOVE как советовали специалисты выше" -
это была полностью ваша инициатива из-за лени сходить куда вам показали и почитать пример из справки про:
CHART_MOUSE_SCROLL – свойство прокрутки графика левой кнопкой мыши
iOpen()
для получения цен открытия обращается в массив вшитый в МТ4 или обращается в архив данных брокера, просто я думаю над вопросом имеет ли смысл писать массив и собирать эти цены или использовать эту функцию?
Может ли работать такая запись
Я что-то упустил. Подскажите почему цены на графике и на тиковом графике могут перманентно отличаться? и Бид и Аск. Ранее такого никогда не замечал. проверил цены ласт на всякий - нули. В OnTick приходит то что на тиковом. Откуда то что на основном вот вопрос.
Если я хочу создать функцию, которая будет принимать на вход массив, что я должен указать в скобках ?
void ARREY ( ? ) {...}
Если я хочу создать функцию, которая будет принимать на вход массив, что я должен указать в скобках ?
Я правильно понимаю что значение оптимизируемого параметра не имеет значение по оптимизации, если галка снята Оптимизации по генетическому алгоритму, в связи с полным перебором всех значений оптимизируемых параметров?