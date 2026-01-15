Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1046
Стандартный код Машки
Весь код не выкладываю, т.к. дальше уже расчеты, вопрос связан с инициализацией
Как сделать, чтоб при смене таймфрейма менялось значение "InpMAPeriod".
Например: при М15 - "InpMAPeriod"
при М30 - "InpMAPeriod2"
Я не програмист, помогите пожалуйста.
Я в недоумении - либо мне глаза врут, либо я чё-то упустил
Вот формула расчёта (во всё вникать не обязательно, обратите внимание на условия вывода принта и расчёт внутри return() - код на желтом фоне)
... на этом этапе все значения корректно возвращаются в диапазоне от 1 до -1
Но когда эти значения принтовать из буфера - диапазон нарушается (в буфере диапазон уже от 100 до -100)
Вот сам цикл
Внутри замедлителя никаких прибавлений не происходит, только умножение на 100
В чём проблема?
Совсем не разбирался в коде
*100попробуйте заменить на 100.0
Совсем не разбирался в кодепопробуйте заменить на 100.0
попробовал, не помогло
Здравствуйте, после окончания теста експерта я получаю ошибку об неудаленных обьектах, при этом абсолютно все обьекты я создаю, насколько я понимаю, в стеке, тоесть без new. Обьясните пожалуйста данный вопрос.
Чудес не бывает, если пишет, что утекло, значит где-то выделил в куче и забыл. Ищи. Как вариант, в конструктор вставь
и под отладчиком отлови место.
2018.01.02 08:01:30 DIDN'T CLOSE order by opposite order first ticket=2, second ticket=3, error=3
2018.01.02 08:01:30 First order selected=true, order type=1, order price=1.351920
2018.01.02 08:01:30 Second order selected=true, order type=0, order price=1.351590
Не закрывает два встречных ордера, обьясните пожалуйста.
Почему 2 перегруженных функции прорисовки вертикальной линии компилятором одобряются (в первой - выбор цвета, во втором - цвета и окна) и можно использовать обе, а при добавлении третьей, с выбором цвета, окна и стиля - ругается и заставляет все функции прописать по третьему типу?
Значения по умолчанию нивелируют присутствие входного параметра. Считайте, что его нету. И поглядите - есть ли возможность компилятору выбрать правильную функцию.
Не закрывает два встречных ордера, обьясните пожалуйста.
в теории должен Ваш код работать, могу ошибаться, но не все брокеры разрешают это делать, попробуйте на Метаквотес-демо проверить, там точно работало