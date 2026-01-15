Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1053
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После тестирования выгружаю данные в файл - всё получается, но понять не могу почему появляется лишний пробел, ведь \r\n у меня один в конце строки
"Возврат каретки" (\r) попробуйте убрать
Каждый новый FileWrite - и так начинает с новой строки. Уберите в конце "\r\n" и всё будет в порядке.
Спасибо!
Кто понимает в Excel подскажите, почему не отображается графика? (текстовый файл с данными прикреплён, загружал их через вкладку "данные" потом "из текста")
На картинке "отображаются" данные из столбца А. Как исправить ситуацию?
При чём эта ошибка присутствует на двух ПК и разных версиях Excel
Кто понимает в Excel подскажите, почему не отображается графика? (текстовый файл с данными прикреплён, загружал их через вкладку "данные" потом "из текста")
На картинке "отображаются" данные из столбца А. Как исправить ситуацию?
При чём эта ошибка присутствует на двух ПК и разных версиях Excel
Видимо в настройках системы в качестве разделителя целой и дробной части используется , запятая, а в книге загружено с точкой и все данные читаются как текстовые.
Можно выделить все столбцы, нажать ctrl+H и заменить точки на запятые в выделенном фрагменте.
Либо в настройках системы поменять и переоткрыть книгу.
Кто понимает в Excel подскажите, почему не отображается графика? (текстовый файл с данными прикреплён, загружал их через вкладку "данные" потом "из текста")
На картинке "отображаются" данные из столбца А. Как исправить ситуацию?
При чём эта ошибка присутствует на двух ПК и разных версиях Excel
А что и куда нажимаете-то?
Вот как делал я:
Шаг 1
Шаг 2
Да, через "получить данные" что-то не то выходит.
А вот если открыть текстовой файл, всё скопировать, вставить в ячейку и применить "текст по столбцам" получается нормальная таблица:
Получается что при помощи "из текстового файла" данные получаются в виде текста (это видно, так как текст прижат к левому краю ячеек). Как получить из текстового файла цифры, а не текст, я пока не понял.
Они в виде текста потому что с точкой десятичной. Те что без точки (целые) будут в формате числовом. Просто Ctrl-H решает как Алексей Викторов уже писал. Беда извечная Экселя - десятичный разделитель.
Видимо в настройках системы в качестве разделителя целой и дробной части используется , запятая, а в книге загружено с точкой и все данные читаются как текстовые.
Можно выделить все столбцы, нажать ctrl+H и заменить точки на запятые в выделенном фрагменте.
Либо в настройках системы поменять и переоткрыть книгу.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Я уже более часа не мог понять в чём проблема
Лучше открывайте файл напрямую - не применяя команду "Получить данные из текстового файла". (Файл - Открыть - Обзор). Так данные сразу будут правильно распознаны.