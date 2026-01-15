Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1053

Alexandr Sokolov:

После тестирования выгружаю данные в файл - всё получается, но понять не могу почему появляется лишний пробел, ведь \r\n у меня один в конце строки


"Возврат каретки" (\r) попробуйте убрать

 
Yurij Kozhevnikov:
Каждый новый FileWrite - и так начинает с новой строки. Уберите в конце "\r\n" и всё будет в порядке.

Спасибо!

 

Кто понимает в Excel подскажите, почему не отображается графика? (текстовый файл с данными прикреплён, загружал их через вкладку "данные" потом "из текста")


На картинке "отображаются" данные из столбца А. Как исправить ситуацию?

При чём эта ошибка присутствует на двух ПК и разных версиях Excel

Файлы:
test.txt  186 kb
 
Видимо в настройках системы в качестве разделителя целой и дробной части используется , запятая, а в книге загружено с точкой и все данные читаются как текстовые.

Можно выделить все столбцы, нажать ctrl+H и заменить точки на запятые в выделенном фрагменте.

Либо в настройках системы поменять и переоткрыть книгу.

 
А что и куда нажимаете-то?

Вот как делал я:

Шаг 1

Шаг 1


Шаг 2

Шаг 2


Шаг 3

 

Да, через "получить данные" что-то не то выходит.

А вот если открыть текстовой файл, всё скопировать, вставить в ячейку и применить "текст по столбцам" получается нормальная таблица:


 
Получается что при помощи "из текстового файла" данные получаются в виде текста (это видно, так как текст прижат к левому краю ячеек). Как получить из текстового файла цифры, а не текст, я пока не понял.
 
Vladimir Karputov:
Получается что при помощи "из текстового файла" данные получаются в виде текста (это видно, так как текст прижат к левому краю ячеек). Как получить из текстового файла цифры, а не текст, я пока не понял.

Они в виде текста потому что с точкой десятичной. Те что без точки (целые) будут в формате числовом. Просто Ctrl-H решает как Алексей Викторов уже писал. Беда извечная Экселя - десятичный разделитель.

 
Alexey Viktorov:

Видимо в настройках системы в качестве разделителя целой и дробной части используется , запятая, а в книге загружено с точкой и все данные читаются как текстовые.

Можно выделить все столбцы, нажать ctrl+H и заменить точки на запятые в выделенном фрагменте.

Либо в настройках системы поменять и переоткрыть книгу.

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Я уже более часа не мог понять в чём проблема

 
Alexandr Sokolov:

Лучше открывайте файл напрямую - не применяя команду "Получить данные из текстового файла". (Файл - Открыть - Обзор). Так данные сразу будут правильно распознаны.

