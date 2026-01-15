Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1047

Вроде видел, но не могу найти.

Как программно это сделать?


 

CHART_FOREGROUND

ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,true);


Vitaly Muzichenko:

Aleksey Mavrin:

ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,true);

Спасибо, сработало )

 

Можно ли импортировать из с++ функции  типа datetime и color? И может ли с++ их экспортировать, насколько я понял строить datetime и color дело сложное?

Ещё такой вопрос можно ли отключить некоторые предупреждения в mql4, если можно то скажите как?

 

КОЛЛЕГИ! Как нарисовать стрелку - стрелкой (ВНИЗ/ВВЕРХ) - любой стандартной формы, желательно без привлечения объектов - графики...

так рисует крестики, но нужны стрелки


int init()                          // Специальная функция init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf_0);         // Назначение массива буферу В СЕЛЛ (ВВЕРХУ) - СТРЕЛКА ВХОДА ВНИЗ
   SetIndexStyle (0,DRAW_ARROW,STYLE_SOLID,4,clrRed);// 
...

    Buf_0[0]=Open[0];  // РИСУЕМ UP СТРЕЛКУ входа UP   
...

чтобы вместо крестиков рисовать стрелки:


 
Roman Shiredchenko:

КОЛЛЕГИ! Как нарисовать стрелку - стрелкой (ВНИЗ/ВВЕРХ) - любой стандартной формы, желательно без привлечения объектов - графики...

так рисует крестики, но нужны стрелки

чтобы вместо крестиков рисовать стрелки:

   SetIndexBuffer(0, Buf_0);
   SetIndexStyle(0, DRAW_ARROW, STYLE_SOLID, 1);
   SetIndexArrow(0, 233); // код стрелки
 
Vitaly Muzichenko:

ок - посмотрю, сюда напишу сегодня.

ВСЕ РАБОТАЕТ - СЕНКС!


 

Подскажите, пожалуйста, возможно ли задать буферу _chart_window, т.е.

есть осциллятор с двумя буферами и надо, чтобы первый буфер выводился в "подвале", а второй буфер выводился на график.

 
MakarFX:

Подскажите, пожалуйста, возможно ли задать буферу _chart_window, т.е.

есть осциллятор с двумя буферами и надо, чтобы первый буфер выводился в "подвале", а второй буфер выводился на график.

Нет

 
Artyom Trishkin:

Нет

Спасибо

