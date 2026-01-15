Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1047
Вроде видел, но не могу найти.
Как программно это сделать?
CHART_FOREGROUND
ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,true);
Спасибо, сработало )
Можно ли импортировать из с++ функции типа datetime и color? И может ли с++ их экспортировать, насколько я понял строить datetime и color дело сложное?
Ещё такой вопрос можно ли отключить некоторые предупреждения в mql4, если можно то скажите как?
КОЛЛЕГИ! Как нарисовать стрелку - стрелкой (ВНИЗ/ВВЕРХ) - любой стандартной формы, желательно без привлечения объектов - графики...
так рисует крестики, но нужны стрелки
чтобы вместо крестиков рисовать стрелки:
ок - посмотрю, сюда напишу сегодня.
ВСЕ РАБОТАЕТ - СЕНКС!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли задать буферу _chart_window, т.е.
есть осциллятор с двумя буферами и надо, чтобы первый буфер выводился в "подвале", а второй буфер выводился на график.
Нет
Спасибо