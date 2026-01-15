Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1042
Если вы говорите что практически ноль в программировании, то зачем вы берётесь за такие задачи нестандартные, может с простых начать? Ну или подтянуть знания базовые? Проще чтоб сделали тут за вас, да.
Я же не писал: "Сделайте мне индикатор". Просил помочь. Не стоит цели полностью освоить mql4. Просто проверяю идеи. С excel уже намучался)
Я предупредил что "колхозник")
Вот так сделал.
Теперь рисует тиковый график, но есть какие-то разрывы линии.
Я в 4-ке делаю.
разрывы линий это значит, что в Label1Buffer[ХХХ] нет значений
и второе, я писал выше, еще раз - индикаторный буфер ( Label1Buffer ) управляется терминалом, если появится новый бар то значения все сдвинутся автоматически - на М1 код запустите и понаблюдайте
ЗЫ: не кохозник, а тот кто пытается самостоятельно научиться! ))))
Label1Buffer[ХХХ] - это значит 3-х составное число?
нет, это я написал первые буквы что вспомнил
это цифра, которая номер элемента
посмотрите свой код, Вы по аналогии с моим циклом написали свой, где смещаете на один элемент индикаторный буфер Label1Buffer - заметьте каждый вызов индикатора (каждый тик)
и после того как сместили содержимое Label1Buffer присваиваете Label1Buffer[0] новое значение
а какие значения будут в остальных элементах? при первом запуске в них будет "пустое значение" (EMPTY_VALUE) , потом один раз сдвинете и присвоите новое значение.... а потом еще и сам терминал сдвинет ВСЕ значения Label1Buffer когда появится новый бар
в целом есть небольшой сдвиг в Ваших познаниях, но попробуйте просто цену закрытия бара нарисовать индикатором, вот код
Формат файла Excel - xlsx , а функция FileOpen создаёт и работает с файлами типа txt и csv
Мне нужно после тестирования в OnTester выгрузить данные из буферов, в которых содержатся история разных данных в момент когда была открыта позиция на каждом тике, и потом вывести данные всех сделок на один график
Как вы понимаете данных будет много даже для одной сделки, не говоря уже обо всех сделках - поэтому вариант "вручную переносить" не подходит
Что порекомендуете?
Вообщем суть оказалась простой - с помощью MQL5 записать программно напрямую что либо в файл Excel не получится, но зато в самом Excel можно импортировать данные из текстового файла во вкладке "данные" >>> "из текста"
Что порекомендуете?
пишите в .csv и открывайте в Excel