Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1044
Есть простое программное решение моей проблемы?
Есть!
Спасибо, что ответили. Да, мы узнаем текущее значение свопа. А мне нужен результат сравнения со вчерашним значением.
Сохраните вчерашнее значение в переменной и сравнивайте! :)
При перезапуске терминала разве она сохранится? Или вы о глобальной переменной терминала?
Нет, не сохранятся. Чтобы сохранялись нужно нужно либо глобальную переменную, либо сохранять у файл
Я мастерил информ-панель, но исходники утратил. При этом избегал всяких записей, пользовался функциями информерами. Решил все восстановить и добавить эту проблему со свопом. Поэтому и задал вопрос. Не оставляет ли своп следов в истории, которую пишет сам терминал? Но если другого варианта, кроме записи нет, хотелось бы получить подсказку,поскольку с файлами и глобальной не работал. Учитывая, что сравнивать нужно раз в сутки по 20-ти инструментам. Спасибо за время.
Доделал индикатор на мт5 (переводил с мт4). Вчера об этом писал. У меня нормально работал, а у клиента - плохо. Проблемы вылетали, как я понимаю, когда индикатор добавлял или удалял программно другие индикаторы. Я грешу на функцию IndicatorRelease... Во время деинициализации происходит удаление индикаторов (кроме текущего) из графика через ChartIndicatorDelete, затем освобождение хэндла через IndicatorRelease. В справке указано:
IndicatorRelease() Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется. Функция позволяет удалять хэндл индикатора, если он больше не нужен, и таким образом позволяет экономить память. Удаление хендла производится сразу, удаление расчетной части индикатора производится через некоторое небольшое время (если обращений к ней больше нет).
Во время инициализации, хэндлы создаются обратно. И при первом подсчете в OnCalculate индикаторы вновь добавляются на график. Я добавил пустой цикл в OnDeinit на 1000 проходов, чтобы добавить какую-то задержку. У меня нет уверенности в этом решении. У меня и раньше работало нормально (хотя сегодня раз завис терминал), а у клиента начал работать сегодня нормально (по крайней мере пока что).
Алгоритм на мт4 работает нормально (там не висло ни разу). Отличие мт5 в том, что здесь программно добавляются индикаторы (и расчетные значения индикаторов нужно постоянно копировать, чтоб ими пользоваться). Тогда как в мт4 просто копировались буферы для визуализации (мувинги и зиг-заг... типа "программное добавление" индикаторов).
Подскажите, может ли быть проблема связана с удалением и повторным созданием хэндлов (при смене параметров деинициализация и инициализация же сразу шуруют друг за другом...)? Можно как-то проверить программно, есть ли хэндл такого индикатора или нет?
У меня после нормализации всё равно выскакивают не нормализованные значения - MQL5
Наиболее неблагоприятное 1е-05, Что делать?
Подскажите как решить проблему с вызовом индикатора на МТ5 windows 10 X64, делаю вот таким способом:
#resource "\\Indicators\\MyIndicator.ex5"
handle=iCustom(NULL,0,"\\Indicators\\MyIndicator");
Раньше работало и без #resource, потом с #resource только стало работать, сейчас ни чего не получается, пишет ошибку 4804