Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1884
В метатрейдере возможно несколько watch list'ов (обзоров рынка)? Например в одном индексы, в другом акции
Сделайте собственный. MQL5 это позволяет легко.
Всё дело в формуле вычисления угла. В коде видно что для его вычисления используется только одна координата и какой то коэффициент, предназначение которого непонятно. Это как? Расскажите подробнее какие данные вы используете для вычисления угла.
На сколько я понял
double d
это вектор. Но всё равно это только одна координата. Но для вычисления угла нужно две координаты или вектор состоящий из двух координат.
оба на... мой ответ удалили
Что-то путаете - нет в удалённых Вашего поста из этой ветки.
Тоже поглядел. Не нашёл.
ну ладно, тогда продублирую... в ответ на https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1884#comment_27290699
CalcAngleTrend не при чём. Где-то в ином месте неверно считается coefAngle или далее идут кривые рассчёты
ps/ и возможно в целом неверно интерпретируется понятие "наклон". Он не выразим в градусах или радианах (без вышмата типа кривизны пространства) и функция atan возвращает физически некорректную величину.
Всё дело в формуле вычисления угла. В коде видно что для его вычисления используется только одна координата и какой то коэффициент, предназначение которого непонятно. Это как? Расскажите подробнее какие данные вы используете для вычисления угла.
а одно значение используется потому, что дельта изменения деленное на 1 (Один) будет дельта.
переменная coefAngle - это константа int равное 2.
я проверял все данные на входе в функцию абсолютно одинаковые.
коэффициент - константа, она не меняется
расчетов кроме этой функции нет, те функция получила значение дельты усреднение значение векторов по нескольким точкам, грубо говоря сведение к отрезку из 2х точек, с периодом в 1 единицу
понятное дело, что это не полная реализация векторов, это больше для "более-менее" адекватного выразительного результата.
технически можно обойтись простым применением увеличивающего коэффициента и усе...
вобщем причину такой работы функции, вообще не вижу(
единственно возможно что то с приведением типов в самом выражении в процессе вычисления,
Добрый день
Подскажите, пробую написать советника, и при тесте непонятная для меня вещь происходит...
есть функция
ситуация такая, один экземпляр советника запущен на графике, второй экземпляр запускаю в режиме отладки МТ4 на аналогичном графике
входные данные для функции получаются одинаковые, а выходные различаются!!!? я просто чего-то не понимаю похоже...(
подскажите в какую сторону копать информацию?!ПС: посчитал разница ровно в 2.5 раза между выходными данными
Разложил выражения на действия... и о чудо теперь результаты одинаковые выдает!!?
значит все таки с приведением типов что то не так работает, как мне бы хотелось
из знатоков и понимающих может кто то пояснить в чем все же была проблема?!
ну чтоб не повторять ошибок))
ПС: вот в таком формате выражение то же стало работать одинаково
методом исключения получилось ерундило приведение инт к дублю
надеюсь я верно все понял