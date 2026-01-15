Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1041
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
попробуйте по другому задать вопрос, наверное Ваш вопрос не понятен
Попробую объяснить. Но учтите что я ноль в программировании, практически.
Имеем тиковый индикатор, который строит кривую по значениям bid.
Теперь что я хочу сделать.
Вешаем индикатор на график. Получаем на первом тике первое значение bid1. Запоминаем его (я делал так: вводил второй буфер y[0] и прописывал его значение а init()).
На втором тике получаем второе значение bid2.
Далее нужно получить разницу в пунктах. delta=bid1-bid2 (я делал так: delta=x[0]-x[1]).
Теперь к ранее записанному значению y[0] прибавляем delta, и получаем значение y[1], которое по факту соответствует значению bid2.
Кривая индикатора должна получиться идентичной искомому индикатору, но построение идет по вычисляемым значениям разниц bid.
Данный индикатор нужен в качестве шаблона для последующих вычислений.
Камнями не кидать. Как смог объяснил.
Спасибо.
Попробую объяснить. Но учтите что я ноль в программировании, практически.
Имеем тиковый индикатор, который строит кривую по значениям bid.
Теперь что я хочу сделать.
Вешаем индикатор на график. Получаем на первом тике первое значение bid1. Запоминаем его (я делал так: вводил второй буфер y[0] и прописывал его значение а init()).
На втором тике получаем второе значение bid2.
Далее нужно получить разницу в пунктах. delta=bid1-bid2 (я делал так: delta=x[0]-x[1]).
Теперь к ранее записанному значению y[0] прибавляем delta, и получаем значение y[1], которое по факту соответствует значению bid2.
Кривая индикатора должна получиться идентичной искомому индикатору, но построение идет по вычисляемым значениям разниц bid.
Данный индикатор нужен в качестве шаблона для последующих вычислений.
Камнями не кидать. Как смог объяснил.
Спасибо.
не понятно что хотите сделать
тут в общем в чем будет точно проблема - Вы используете индикаторные буфера как массив для хранения тиков (Бид), размер индикаторного буффера изменяет сам терминал, и в добавок - терминал сам сдвигает индикаторные буфера при появлении нового бара
поэтому для хранения тиков нужно использовать просто массив, а рисовать с помощью индикаторного буфера
вот набросал код по аналогии с Ваши, где сохраняю тики в массив
теперь в этот код нужно добавить Ваш расчет и рисовать индикаторным буфером Label1Buffer по Вашей задумке
не понятно что хотите сделать
тут в общем в чем будет точно проблема - Вы используете индикаторные буфера как массив для хранения тиков (Бид), размер индикаторного буффера изменяет сам терминал, и в добавок - терминал сам сдвигает индикаторные буфера при появлении нового бара
поэтому для хранения тиков нужно использовать просто массив, а рисовать с помощью индикаторного буфера
вот набросал код по аналогии с Ваши, где сохраняю тики в массив
теперь в этот код нужно добавить Ваш расчет и рисовать индикаторным буфером Label1Buffer по Вашей задумке
Спасибо что ответили. Еще немного помучаю вас.
Расчет добавлять в сюда?
Вот мой расчет.
Добавил и ничего.
Было бы неплохо, если бы добавили возможность программно изменять свойства другого индикатора. Грубо говоря, чтобы после добавления (программно) на график другого индикатора можно было задать ему цвет, стиль и толщину линий
Используйте Canvas и хоть мультики рисуйте.
Картинку еще прикреплю.
Добавил и ничего.
так дело не пойдет )))
рисовать индикаторными буферами в MQL это значит, в буфер индикатора - в моем примере это Label1Buffer положить значение (присвоить значение)
в Вашем примере Вы присваиваете значения только по выполнению условия, а если условие не выполнится? - соответственно ничего и не выводится
ну и еще раз, я сделал Вам "заготовку" где в массиве TickArr находятся значения тиков Bid , а Вы в своих условиях используете предыдущие значения индикаторного буфера - а кто в эти буфера положил какие значения?
имхо, не получится вот так сходу, попробуйте просто нарисовать линию индикаторным буфером, потом уже тики будете сравнивать
Картинку еще прикреплю.
А если угол перевернуть? То как будет вестись расчёт?
Картинку еще прикреплю.
так дело не пойдет )))
рисовать индикаторными буферами в MQL это значит, в буфер индикатора - в моем примере это Label1Buffer положить значение (присвоить значение)
в Вашем примере Вы присваиваете значения только по выполнению условия, а если условие не выполнится? - соответственно ничего и не выводится
ну и еще раз, я сделал Вам "заготовку" где в массиве TickArr находятся значения тиков Bid , а Вы в своих условиях используете предыдущие значения индикаторного буфера - а кто в эти буфера положил какие значения?
имхо, не получится вот так сходу, попробуйте просто нарисовать линию индикаторным буфером, потом уже тики будете сравнивать
Я предупредил что "колхозник")
Вот так сделал.
Теперь рисует тиковый график, но есть какие-то разрывы линии.
Я в 4-ке делаю.