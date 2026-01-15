Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1050

MakarFX:

Попытка №2

Пожалуйста помогите, вроде простой вопрос  

Как задать толщину шрифта FW_BOLD, точнее как связать с

Очень прошу показать в коде, а то боюсь на словах не пойму.

P.S. Справочник MQL4 не помог.( 

ObjectSetText("Lev",StringConcatenate("Lev: ",DoubleToStr(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL),0)),SizeInfo,"Arial Bold",InfoColor);

Идентификатор


Vitaly Muzichenko:

Идентификатор


Установил шрифт, прописал

ObjectSetText("Lev",StringConcatenate("Lev: ",DoubleToStr(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL),0)),SizeInfo,"Times New Roman Bold",InfoColor);

не работает(

 
MakarFX:

Установил шрифт, прописал

не работает(

У вас  что хранится в переменной   SizeInfo.

 
Alekseu Fedotov:

У вас  что хранится в переменной   SizeInfo.

int font_size
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
  • www.mql5.com
Все объекты, используемые в техническом анализе, имеют привязку на графиках по координатам цены и времени – трендовая линия, каналы, инструменты Фибоначчи и т.д.  Но есть ряд вспомогательных объектов, предназначенных для улучшения интерфейса, которые имеют привязку к видимой всегда части графика (основное окно графика или подокна индикаторов...
 
MakarFX:
int font_size

Попробовал, не смог сделать жирный шрифт 

 
Как мне вернуть деньги за индикатор который я купил, в описании и на картинках совершенно другая картинка, отличатется от той которая у меня на графике, сильно причем, в общем деньги за индикатор хочу вернуть, не знаю как. Подскажите что и как.
 
Dmitry Kyzlasov:
Как мне вернуть деньги за индикатор который я купил, в описании и на картинках совершенно другая картинка, отличатется от той которая у меня на графике, сильно причем, в общем деньги за индикатор хочу вернуть, не знаю как. Подскажите что и как.

Разрешение спорных ситуаций

При возникновении спорных ситуаций, которые не могут быть разрешены напрямую между Покупателем и Продавцом, любая из сторон может обратиться к администрации сайта mql5.com через раздел "Сервисдеск" в профиле Пользователя.

 
MakarFX:
int font_size

Никогда не было необходимости делать жирный тект.

Как понял с экспериментов, то можно применять шрифты, которые присутствуют в меню


Как понял, использовать шрифт с ресурса - нельзя

 
Vitaly Muzichenko:

Попробовал, не смог сделать жирный шрифт 

Этот параметр увеличивает размер, толщина не меняется

Много места на графике(

 
Vitaly Muzichenko:

Никогда не было необходимости делать жирный тект.

Как понял с экспериментов, то можно применять шрифты, которые присутствуют в меню


Как понял, использовать шрифт с ресурса - нельзя

Это так, но для модификации используются флаги TextSetFont
Документация по MQL5: Графические объекты / TextSetFont
Документация по MQL5: Графические объекты / TextSetFont
  • www.mql5.com
Устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования и возвращает результат успешности этой операции. По умолчанию используется шрифт Arial и размер -120 (12 pt). [in]  Размер шрифта, который может задаваться положительными и отрицательными значениями. При положительных значениях размер выводимого текста не зависит от настроек размеров...
