Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1050
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попытка №2
Пожалуйста помогите, вроде простой вопрос
Как задать толщину шрифта FW_BOLD, точнее как связать с
P.S. Справочник MQL4 не помог.(
Идентификатор
Идентификатор
Установил шрифт, прописал
не работает(
Установил шрифт, прописал
не работает(
У вас что хранится в переменной SizeInfo.
У вас что хранится в переменной SizeInfo.
int font_size
Попробовал, не смог сделать жирный шрифт
Как мне вернуть деньги за индикатор который я купил, в описании и на картинках совершенно другая картинка, отличатется от той которая у меня на графике, сильно причем, в общем деньги за индикатор хочу вернуть, не знаю как. Подскажите что и как.
Разрешение спорных ситуаций
При возникновении спорных ситуаций, которые не могут быть разрешены напрямую между Покупателем и Продавцом, любая из сторон может обратиться к администрации сайта mql5.com через раздел "Сервисдеск" в профиле Пользователя.
int font_size
Никогда не было необходимости делать жирный тект.
Как понял с экспериментов, то можно применять шрифты, которые присутствуют в меню
Как понял, использовать шрифт с ресурса - нельзя
Попробовал, не смог сделать жирный шрифт
Этот параметр увеличивает размер, толщина не меняется
Много места на графике(
Никогда не было необходимости делать жирный тект.
Как понял с экспериментов, то можно применять шрифты, которые присутствуют в меню
Как понял, использовать шрифт с ресурса - нельзя