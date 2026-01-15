Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1049

Новый комментарий
 
Вероника Баранова:
А вы не могли бы мне помочь. Пожалуйста. Баюсь теперь что то не так так сделать

При регистрации реального счета, вам зарегистрировали личный кабинет на сайте ДЦ, там вы сможете сменить пароль.

Или звоните в поддержку, там все расскажут.

 

Подскажите как реализовать 

Lots=NormalizeDouble(AccountBalance()/CheckLots,2);

округление в меньшую сторону, т.е. если AccountBalance()/CheckLots = 0,019

округляло до 0,01

 
MakarFX:

Подскажите как реализовать

округление в меньшую сторону, т.е. если AccountBalance()/CheckLots = 0,019

округляло до 0,01

Это посмотрите

Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
  • 2020.01.02
  • www.mql5.com
Подскажите пожалуйста, такой показатель тестера в жизни реален? И хороший это или плохой результат за год с депо 3000...
 
Vitaly Muzichenko:

Это посмотрите

Решил вопрос по другому, как мне кажется, проще

NormalizeDouble округляет 0,5 к 1, а 0,4 к 0 Решение такое

Lots=NormalizeDouble(AccountBalance()/CheckLots-0.005,2);
 

Документация по MQL5: Математические функции / MathFloor
Документация по MQL5: Математические функции / MathFloor
  • www.mql5.com
Математические функции / MathFloor - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Airat Safin:

возвращает ближайшее снизу целое числовое значение.

0.01 это целое число?

 
Vitaly Muzichenko:

возвращает ближайшее снизу целоечисловое значение.

0.01 это целое число?

MakarFX:

Подскажите как реализовать

Lots=NormalizeDouble(AccountBalance()/CheckLots,2);

округление в меньшую сторону, т.е. если AccountBalance()/CheckLots = 0,019

округляло до 0,01


Lots=NormalizeDouble(AccountBalance()/CheckLots,

2); => int    Digits = 2                         ;
    => double Power  = MathPow   ( 10 , Digits ) ;

    => double Lots   = MathFloor ( Power * AccountBalance / CheckLots ) / Power ;


int OnInit () {
Print ( "==================================================================" ) ;

int    Digits = 2                       ;
double Power  = MathPow ( 10 , Digits ) ;

double AccountBalance =  0.19 ;
double CheckLots      = 10.00 ;

double Lots1 =                       AccountBalance / CheckLots           ;
double Lots2 = MathFloor   ( Power * AccountBalance / CheckLots ) / Power ;

Print ( "AccountBalance= " , AccountBalance ) ;
Print ( "CheckLots=      " , CheckLots      ) ;

Print ( "Lots1=          " , Lots1          ) ;
Print ( "Lots2=          " , Lots2          ) ;

Print ( "==================================================================" ) ;
return INIT_SUCCEEDED ; }
void   OnTick () {}

1

Документация по MQL5: Математические функции / MathFloor
Документация по MQL5: Математические функции / MathFloor
  • www.mql5.com
Математические функции / MathFloor - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Еще вопрос

   ObjectSetText("Lev",StringConcatenate("Lev: ",DoubleToStr(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL),0)),SizeINFO,"Times New Roman",InfoColor);

Как задать толщину шрифта FW_BOLD

Очень прошу показать в коде, а то боюсь на словах не пойму.

P.S. Справочник MQL4 не помог.(

 
Airat Safin:

Этот вопрос уже решен
 

Попытка №2

Пожалуйста помогите, вроде простой вопрос   

ObjectSetText("Lev",StringConcatenate("Lev: ",DoubleToStr(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL),0)),SizeInfo,"Times New Roman",InfoColor);

Как задать толщину шрифта FW_BOLD, точнее как связать с 

 
 
TextSetFont( "Time New Roman",9,FW_BOLD,0);
Очень прошу показать в коде, а то боюсь на словах не пойму. 
 
P.S. Справочник MQL4 не помог.( 
 

	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
1...104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056...2693      
        
    

    

          
            Новый комментарий