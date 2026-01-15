Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1049
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вы не могли бы мне помочь. Пожалуйста. Баюсь теперь что то не так так сделать
При регистрации реального счета, вам зарегистрировали личный кабинет на сайте ДЦ, там вы сможете сменить пароль.
Или звоните в поддержку, там все расскажут.
Подскажите как реализовать
округление в меньшую сторону, т.е. если AccountBalance()/CheckLots = 0,019
округляло до 0,01
Подскажите как реализовать
округление в меньшую сторону, т.е. если AccountBalance()/CheckLots = 0,019
округляло до 0,01
Это посмотрите
Это посмотрите
Решил вопрос по другому, как мне кажется, проще
NormalizeDouble округляет 0,5 к 1, а 0,4 к 0 Решение такое
возвращает ближайшее снизу целое числовое значение.
0.01 это целое число?
возвращает ближайшее снизу целоечисловое значение.
0.01 это целое число?
Подскажите как реализовать
округление в меньшую сторону, т.е. если AccountBalance()/CheckLots = 0,019
округляло до 0,01
Еще вопрос
Как задать толщину шрифта FW_BOLD
Очень прошу показать в коде, а то боюсь на словах не пойму.
P.S. Справочник MQL4 не помог.(
Попытка №2
Пожалуйста помогите, вроде простой вопрос
Как задать толщину шрифта FW_BOLD, точнее как связать с
P.S. Справочник MQL4 не помог.(