Есть какой-то способ сделать один буфер фоновым для других? MT4...
 
Есть какой-то способ сделать один буфер фоновым для других? MT4...
OBJPROP_BACK
 

Почему элементы Include/Graphics приходят с обновлением? Ну то есть, это библиотека для MQL5, зачем суют это в МТ4? Пришло обновление с разными новыми элементами, например, перечисление ENUM_LINE_END.

У меня несколько проектов сразу сломалось. Как мне всё это вычищать теперь?

 
Это кроссплатформенная библиотека.
 
Ну как же она кроссплатформенная, если это не так? Что с ENUM_LINE_END например?

 
Всё, понял. Пришел старый Canvas.mqh. А до этого я его брал с MQL5. Всё ок.

 
Здравствуйте. Зарегистрировал торговый счет, хочу пополнить и не знаю куда, я буду это делать, то есть кому ? Это Банк или Брокер?
 
MetaQuotes не является брокером - вам нужно зайти на сайт СВОЕГО БРОКЕРА
 

После тестирования выгружаю данные в файл - всё получается, но понять не могу почему появляется лишний пробел, ведь \r\n у меня один в конце строки

double OnTester()
  {
   ResetLastError();
   int handle = FileOpen("test.txt",FILE_WRITE|FILE_TXT);
   if(handle != INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(handle," Di HL , Di OC , Di MRB , Phase , Moving , Stability , Density \r\n");
      for(int i = 0; i < inde; i++)
        {
         FileWrite(handle,(string)Values[i][0],",",(string)Values[i][1],",",(string)Values[i][2],",",(string)Values[i][3],",",(string)Values[i][4],",",(string)Values[i][5],",",(string)Values[i][6],",",(string)Values[i][7],"\r\n");
        }; FileClose(handle);
     }
   else
     {Print("ошибка создания файла");}; return(0);
  }


 
Каждый новый FileWrite - и так начинает с новой строки. Уберите в конце "\r\n" и всё будет в порядке.
