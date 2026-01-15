Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1052
Есть какой-то способ сделать один буфер фоновым для других? MT4...
Почему элементы Include/Graphics приходят с обновлением? Ну то есть, это библиотека для MQL5, зачем суют это в МТ4? Пришло обновление с разными новыми элементами, например, перечисление ENUM_LINE_END.
У меня несколько проектов сразу сломалось. Как мне всё это вычищать теперь?
Это кроссплатформенная библиотека.
Ну как же она кроссплатформенная, если это не так? Что с ENUM_LINE_END например?
Всё, понял. Пришел старый Canvas.mqh. А до этого я его брал с MQL5. Всё ок.
Здравствуйте. Зарегистрировал торговый счет, хочу пополнить и не знаю куда, я буду это делать, то есть кому ? Это Банк или Брокер?
После тестирования выгружаю данные в файл - всё получается, но понять не могу почему появляется лишний пробел, ведь \r\n у меня один в конце строки