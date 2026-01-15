Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1039
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот сижу рисую свою панельку для индикатора. Возник вопросик, как сделать её не прозрачной для других нижних графических объектов.
А то некоторые линии, выскакивают (мышка ловит) и пытаются изменить свою позицию.
В общем как сделать панель не видимой, для закрытых ею объектов?
Вот сижу рисую свою панельку для индикатора. Возник вопросик, как сделать её не прозрачной для других нижних графических объектов.
А то некоторые линии, выскакивают (мышка ловит) и пытаются изменить свою позицию.
В общем как сделать панель не видимой, для закрытых ею объектов?
Я точно не уверен (так как судя по всему вы свою панель создаёте с помощью библиотеки) - если это возможно, нужно присвоить панели приоритет повыше на получение кликов мышки этой функцией
Два заявления:
Печать: 22,33
И
Печать: 2.00000
Почему есть разные выводы? В C / C ++ вышеупомянутое утверждение работает отлично.
"%.*lf"
немного не то что вы себе представили :-)
первый аргумент - точность (он там как звездочка), вы видимо подумали что наоборот, и получив "2.0000" удивляетесь
PS/ не учите программирование по MQL.
Я точно не уверен (так как судя по всему вы свою панель создаёте с помощью библиотеки) - если это возможно, нужно присвоить панели приоритет повыше на получение кликов мышки этой функцией
Не важно на базе библиотеки или просто объект = OBJ_RECTANGLE_LABEL. Прикрыть граф.объекты ниже уровня, не получается.
Вот сижу рисую свою панельку для индикатора. Возник вопросик, как сделать её не прозрачной для других нижних графических объектов.
А то некоторые линии, выскакивают (мышка ловит) и пытаются изменить свою позицию.
В общем как сделать панель не видимой, для закрытых ею объектов?
Помню, был такой момент, повозился чутка над этим))
Вариант готового:
В общем, принцип такой.
Помню, был такой момент, повозился чутка над этим))
Вариант готового:
В общем, принцип такой.
Спасибо! Принцип понятен, буду далее использовать!
Справочник mql5 chm почему-то не корректно работает. Когда выбираю ту или иную страничку ничего не показывает. В чем может быть причина и как это исправить?
Надо снять блокировку в свойствах файла.
Прошу помочь. Есть тиковый индикатор. Почему-то показывает значение 4-х знаке, а нужно в 5-ти знаке.
IndicatorDigits(5)