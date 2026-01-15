Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1051

MakarFX:
Это так, но для модификации используются флаги TextSetFont

У меня они не заработали. Может то флаги по Win XP

 
Vitaly Muzichenko:

У меня они не заработали. Может то флаги по Win XP

Я не знаю, эти флаги присутствуют и в MQL5, так что Винда думаю не играет роли
 

Это всё относится к ресурсам.

Документация по MQL5: Графические объекты / TextOut
Документация по MQL5: Графические объекты / TextOut
  • www.mql5.com
Выводит текст в пользовательский массив (буфер) и возвращает результат успешности этой операции. Данный массив предназначается для создания графического ресурса. [in]  Значение из набора 9 предопределенных способов расположения точки привязки  выводимого текста. Задаётся комбинацией двух флагов – флага выравнивания текста по горизонтали и флага...
 
И соответственно:
Документация по MQL5: Графические объекты / TextSetFont
Документация по MQL5: Графические объекты / TextSetFont
  • www.mql5.com
Устанавливает шрифт для вывода текста методами рисования и возвращает результат успешности этой операции. По умолчанию используется шрифт Arial и размер -120 (12 pt). [in]  Размер шрифта, который может задаваться положительными и отрицательными значениями. При положительных значениях размер выводимого текста не зависит от настроек размеров...
 
Artyom Trishkin:
И соответственно:

Я не программист, можно немного Русского языка?

То, что я хочу, возможно или нет?

 
MakarFX:

Я не программист, можно немного Русского языка?

То, что я хочу, возможно или нет?

Возможно. Но не с обычными графическими объектами.

Флаги шрифтов, которые вы пытаетесь установить графическому объекту, используются для рисованного текста - текста, который рисуется в объекте-ресурсе. Или на канвасе.

Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Пользовательская графика / CCanvas
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Пользовательская графика / CCanvas
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека / Пользовательская графика / CCanvas - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Artyom Trishkin:

Возможно. Но не с обычными графическими объектами.

Флаги шрифтов, которые вы пытаетесь установить графическому объекту, используются для рисованного текста - текста, который рисуется в объекте-ресурсе. Или на канвасе.

Спасибо. Я для себя решил вопрос.

Системный шрифт timesbi.ttf скопировал, поменял тег названия на MakarFX  и в итоге

ObjectSetText("Lev",StringConcatenate("Lev: ",DoubleToStr(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL),0)),SizeInfo,"MakarFX",InfoColor);

 

Новая головоломка!

Есть ли функция определяющая наличие трейлингстопа?

Чтоб вывести на экран:

"TrailingStop: НЕТ" или "TrailingStop: 200п"

 
MakarFX:

Новая головоломка!

Есть ли функция определяющая наличие трейлингстопа?

Чтоб вывести на экран:

"TrailingStop: НЕТ" или "TrailingStop: 200п"

подозреваю, что речь идет о включении пользователем трейлинга в терминале (контекстное меню), и Вы хотите узнать кликал ли мышей пользователь 

тогда нет доступа к таким свойствам ордера из MQL-программы

тут, в общем, все просто, MQL4 видит все что касается ордеров только через эти функции https://docs.mql4.com/ru/trading

если эта задача Вам жизненно необходима, то только запоминать значение стоплосса у всех ордеров на предыдущем тике и сравнивать на новом тике изменился ли стоплосс

 
Igor Makanu:

подозреваю, что речь идет о включении пользователем трейлинга в терминале (контекстное меню), и Вы хотите узнать кликал ли мышей пользователь 

тогда нет доступа к таким свойствам ордера из MQL-программы

Спасибо большое.

