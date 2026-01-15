Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1051
Это так, но для модификации используются флаги TextSetFont
У меня они не заработали. Может то флаги по Win XP
Это всё относится к ресурсам.
И соответственно:
Я не программист, можно немного Русского языка?
То, что я хочу, возможно или нет?
Возможно. Но не с обычными графическими объектами.
Флаги шрифтов, которые вы пытаетесь установить графическому объекту, используются для рисованного текста - текста, который рисуется в объекте-ресурсе. Или на канвасе.
Спасибо. Я для себя решил вопрос.
Системный шрифт timesbi.ttf скопировал, поменял тег названия на MakarFX и в итоге
Новая головоломка!
Есть ли функция определяющая наличие трейлингстопа?
Чтоб вывести на экран:
"TrailingStop: НЕТ" или "TrailingStop: 200п"
подозреваю, что речь идет о включении пользователем трейлинга в терминале (контекстное меню), и Вы хотите узнать кликал ли мышей пользователь
тогда нет доступа к таким свойствам ордера из MQL-программы
тут, в общем, все просто, MQL4 видит все что касается ордеров только через эти функции https://docs.mql4.com/ru/trading
если эта задача Вам жизненно необходима, то только запоминать значение стоплосса у всех ордеров на предыдущем тике и сравнивать на новом тике изменился ли стоплосс
Спасибо большое.