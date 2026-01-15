Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1003
Следите за парностью скобок.
Благодарю.
Опять на элементарном не заметил :(
Дамы и Господа. А в истории японских свечей как то можно увидеть торг внутри минуты? особенно если свечка открылась на 1,0 потом побывала внутри минуты и на 0,9 и на 1,1 закрывшись на 1,0, такие предлиннючие под сто пунктов бывают, но там можно посмотреть внутри. А как быть если проблема внутри минуты спряталась и размах минуты под 50 пунктов? что то ненагуглилось.
прилагаю историю японских свечей внутри минуты, тк сам её анализом сейчас занимаюсь, подборка:
https://www.mql5.com/ru/code/15355
https://www.mql5.com/ru/code/8430 - индикатор потикового изм-ия цены
https://www.mql5.com/ru/code/8716
https://www.mql5.com/ru/code/12891 - внутри минут - тики
https://www.mql5.com/ru/code/14714 - вот индикатор - тиковый свечной
https://www.mql5.com/ru/articles/60
https://www.mql5.com/ru/code/7533
https://www.mql5.com/ru/code/10890 - сборщик тиков
Спасибо. Кое что уже глянул.
Не нашёл защиту от пролётов на 50 пунктов при открытии ставки, то есть некий помошник что открывает ордер с выставлением сразу ТП и СЛ хотя бы чтобы они были, ато откроешь и там за секунду как прыгнет на 50. В МТ5 такого нет, надо набить цену, потом ТП потом СЛ а потом выясняется что цена уже другая и сильно, даже для 15 минуток сколько рисовал проб, периодически попадаешь на скачёк.
смотрите в разделе КОДЭБАЗЕ - СКРИПТЫ:
вот помощник на МТ4, на МТ5 также есть подобные:(чтобы периодически не попадать на скачкИ :-) "периодически попадаешь на скачёк")
https://www.mql5.com/ru/code/11151
вот еще один помощник:
https://www.mql5.com/ru/code/12882
(сам их не юзал, поэтому сами смотрите и проверяйте...)
а как правильно платить налоги с профита? простому физлицу так сказать базовый принцип какой? ато ещё заподозрят в метеоризме и потом доказывай лицом в асфальт.... мало ли. кстати а как выводить? мало ли чего в гуглах пишут, там ещё пишут что банки гребут свой налог если им не нравиться обоснвоание дохода....
если я боюсь ставить в минутках, можно ли как то сделать себе таймпериод не 1 и 5 а скажем 2? явно можно но это поди надо програмиста (30баксов), хотя скорее всего это какая то базовая/где то доступная широкоизвестная допфункция.
почему на учебном счёте разных типов и сумм не вижу пипс который комиссия брокеру хоть с ставки в 50 тыр с счёта в 150 тыр хоть с оборота в поллимона.
а вот такой вопрос. Допустим поставил ордер отложеный на 2, закрылись на выходные на 1,5 а открылись на 2,5, что будет с ордером? ибо сегодня перепад евродоллар 33 пункта. это многовато даже для часовых свечек. а проверить такой случай наживую не очень реально.
Ребята объясните мне идиоту как работает функция
для чего нужна резервная память, что она даёт, было бы конечно хорошо увидеть код этой функции для корректного понимания, но насколько я понял это закрытая информация. насколько я знаю изменить размер массива невозможно, для этого нужно выделить новый участок памяти, перегнать туда значения, переключить указатель на новый участок, а потом удалить старый участок памяти. Получается очень дорогостоящее занятие, играет ли здесь какую-нибудь роль резервная память?
1. а как правильно платить налоги с профита? простому физлицу так сказать базовый принцип какой? ато ещё заподозрят в метеоризме и потом доказывай лицом в асфальт.... мало ли. кстати а как выводить? мало ли чего в гуглах пишут, там ещё пишут что банки гребут свой налог если им не нравиться обоснвоание дохода....
2. если я боюсь ставить в минутках, можно ли как то сделать себе таймпериод не 1 и 5 а скажем 2? явно можно но это поди надо програмиста (30баксов), хотя скорее всего это какая то базовая/где то доступная широкоизвестная допфункция.
3. почему на учебном счёте разных типов и сумм не вижу пипс который комиссия брокеру хоть с ставки в 50 тыр с счёта в 150 тыр хоть с оборота в поллимона.
а вот такой вопрос. Допустим поставил ордер отложеный на 2, закрылись на выходные на 1,5 а открылись на 2,5, что будет с ордером? ибо сегодня перепад евродоллар 33 пункта. это многовато даже для часовых свечек. а проверить такой случай наживую не очень реально.
1. никак. никаких налогов платить не нужно, никакие доходы обосновывать также не нужно, если они у вас не в миллионах баксов исчисляются.
2. можно. читайте тут на форуме инф-ию.
3. ПОТОМУ ЧТО КОМИССИЯ РАВНА НУЛЮ. ТОЛЬКО СПРЕД И СВОП ПЛАТИТЕ БРОКЕРУ. звоните брокеру - узнавайте. на каких - то счетах есть комиссия - на каких - то нет. вот пример, там в табличке все расписано: ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ВАШЕГО БРОКЕРА И ЕГО ТИПА СЧЕТА
Несчастный русский язык... Что только не скажут не понимая смысла слова...