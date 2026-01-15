Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1003

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

Следите за парностью скобок.

Благодарю.

Опять на элементарном не заметил :( 

 
Дамы и Господа. А в истории японских свечей как то можно увидеть торг внутри минуты? особенно если свечка открылась на 1,0 потом побывала внутри минуты и на 0,9 и на 1,1 закрывшись на 1,0, такие предлиннючие под сто пунктов бывают, но там можно посмотреть внутри. А как быть если проблема внутри минуты спряталась и размах минуты под 50 пунктов? что то ненагуглилось.
 
Zlaya_budka:
Дамы и Господа. А в истории японских свечей как то можно увидеть торг внутри минуты? особенно если свечка открылась на 1,0 потом побывала внутри минуты и на 0,9 и на 1,1 закрывшись на 1,0, такие предлиннючие под сто пунктов бывают, но там можно посмотреть внутри. А как быть если проблема внутри минуты спряталась и размах минуты под 50 пунктов? что то ненагуглилось.

прилагаю историю японских свечей внутри минуты, тк сам её анализом сейчас занимаюсь, подборка:

https://www.mql5.com/ru/code/15355

https://www.mql5.com/ru/code/8430 - индикатор потикового изм-ия цены

https://www.mql5.com/ru/code/8716

https://www.mql5.com/ru/code/12891 - внутри минут - тики

https://www.mql5.com/ru/code/14714 - вот индикатор - тиковый свечной

https://www.mql5.com/ru/articles/60

https://www.mql5.com/ru/code/7533

https://www.mql5.com/ru/code/10890 - сборщик тиков

TickSpeed
TickSpeed
  • www.mql5.com
В данном советнике для анализа скорости движения цены используются микросекунды, для достижения максимальной точности. В файле представлены следующие данные: Столбец A: Время текущее Столбец B: Цена текущая Столбец C: Время текущее в микросекундах Столбец D: Цена прошлого тика Столбец E: Время прошлого тика в микросекундах Столбец F: Разница в...
 
Roman Shiredchenko:

прилагаю историю японских свечей внутри минуты, тк сам её анализом сейчас занимаюсь, подборка:

https://www.mql5.com/ru/code/15355

https://www.mql5.com/ru/code/8430 - индикатор потикового изм-ия цены

https://www.mql5.com/ru/code/8716

https://www.mql5.com/ru/code/12891 - внутри минут - тики

https://www.mql5.com/ru/code/14714 - вот индикатор - тиковый свечной

https://www.mql5.com/ru/articles/60

https://www.mql5.com/ru/code/7533

https://www.mql5.com/ru/code/10890 - сборщик тиков


Спасибо. Кое что уже глянул.
 
Не нашёл защиту от пролётов на 50 пунктов при открытии ставки, то есть некий помошник что открывает ордер с выставлением сразу ТП и СЛ хотя бы чтобы они были, ато откроешь и там за секунду как прыгнет на 50. В МТ5 такого нет, надо набить цену, потом ТП потом СЛ а потом выясняется что цена уже другая и сильно, даже для 15 минуток сколько рисовал проб, периодически попадаешь на скачёк.
 
Zlaya_budka:
Не нашёл защиту от пролётов на 50 пунктов при открытии ставки, то есть некий помошник что открывает ордер с выставлением сразу ТП и СЛ хотя бы чтобы они были, ато откроешь и там за секунду как прыгнет на 50. В МТ5 такого нет, надо набить цену, потом ТП потом СЛ а потом выясняется что цена уже другая и сильно, даже для 15 минуток сколько рисовал проб, периодически попадаешь на скачёк.

смотрите в разделе КОДЭБАЗЕ - СКРИПТЫ:

вот помощник на МТ4, на МТ5 также есть подобные:(чтобы периодически не попадать на скачкИ :-) "периодически попадаешь на скачёк")

https://www.mql5.com/ru/code/11151

вот еще один помощник:

https://www.mql5.com/ru/code/12882

(сам их не юзал, поэтому сами смотрите и проверяйте...)

Open Market Orders
Open Market Orders
  • www.mql5.com
Просмотров: 6709 Рейтинг: Опубликован: 2014.03.14 08:14 Обновлен: 2014.04.21 14:56 Описание: Cкрипт открывает по текущей цене, указанное в переменной orders кол-во ордеров, выставляет стопы у всех ордеров на одном расстоянии, тейкипрофиты у всех разные, по мере увеличения с шагом Step_TP. Например, открылись 10 ордеров лотом 0,01, стопы...
 


а как правильно платить налоги с профита? простому физлицу так сказать базовый принцип какой? ато ещё заподозрят в метеоризме и  потом доказывай лицом в асфальт.... мало ли. кстати а как выводить? мало ли чего в гуглах пишут, там ещё пишут что банки гребут свой налог если им не нравиться обоснвоание дохода....

если я боюсь ставить в минутках, можно ли как то сделать себе таймпериод не 1 и 5 а скажем 2? явно можно но это поди надо програмиста (30баксов), хотя скорее всего это какая то базовая/где то доступная широкоизвестная допфункция.


почему на учебном счёте разных типов и сумм не вижу пипс который комиссия брокеру хоть с ставки в 50 тыр с счёта в 150 тыр хоть с оборота в поллимона.


а вот такой вопрос. Допустим поставил ордер отложеный на 2, закрылись на выходные на 1,5 а открылись на 2,5, что будет с ордером? ибо сегодня перепад  евродоллар 33 пункта. это многовато даже для часовых свечек. а проверить такой случай наживую не очень реально.

 

Ребята объясните мне идиоту как работает функция 

ArrayResize(100,100);

для чего нужна резервная память, что она даёт, было бы конечно хорошо увидеть код этой функции для корректного понимания, но насколько я понял это закрытая информация. насколько я знаю изменить размер массива невозможно, для этого нужно выделить новый участок памяти, перегнать туда значения, переключить указатель на новый участок, а потом удалить старый участок памяти. Получается очень дорогостоящее занятие, играет ли здесь какую-нибудь роль резервная память?

 
Zlaya_budka:


1. а как правильно платить налоги с профита? простому физлицу так сказать базовый принцип какой? ато ещё заподозрят в метеоризме и  потом доказывай лицом в асфальт.... мало ли. кстати а как выводить? мало ли чего в гуглах пишут, там ещё пишут что банки гребут свой налог если им не нравиться обоснвоание дохода....

2. если я боюсь ставить в минутках, можно ли как то сделать себе таймпериод не 1 и 5 а скажем 2? явно можно но это поди надо програмиста (30баксов), хотя скорее всего это какая то базовая/где то доступная широкоизвестная допфункция.


3. почему на учебном счёте разных типов и сумм не вижу пипс который комиссия брокеру хоть с ставки в 50 тыр с счёта в 150 тыр хоть с оборота в поллимона.


а вот такой вопрос. Допустим поставил ордер отложеный на 2, закрылись на выходные на 1,5 а открылись на 2,5, что будет с ордером? ибо сегодня перепад  евродоллар 33 пункта. это многовато даже для часовых свечек. а проверить такой случай наживую не очень реально.

1. никак. никаких налогов платить не нужно, никакие доходы обосновывать также не нужно, если они у вас не в миллионах баксов исчисляются.

2. можно. читайте тут на форуме инф-ию. 

3. ПОТОМУ ЧТО КОМИССИЯ РАВНА НУЛЮ. ТОЛЬКО СПРЕД И СВОП ПЛАТИТЕ БРОКЕРУ. звоните брокеру - узнавайте.  на каких - то счетах есть комиссия - на каких - то нет. вот пример, там в табличке все расписано: ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ВАШЕГО БРОКЕРА И ЕГО ТИПА СЧЕТА


 
Zlaya_budka:


... ато ещё заподозрят в метеоризме и  потом ..

Несчастный русский язык... Что только не скажут не понимая смысла слова...

Метеоризм
  • yandex.ru
Энциклопедия / Заболевания / Желудочно-кишечный тракт / Метеоризм. Метеоризм является широко распространенным состоянием. Суть его состоит в повышенном скоплении газов в желудочно-кишечном тракте. Метеоризм может ощущаться у практически здоровых лиц при переедании, употреблении продуктов, переваривание которых вызывает повышенное газообразование.
1...99699799899910001001100210031004100510061007100810091010...2693
Новый комментарий