Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1007
Время минус время разделить на PeriodSeconds()
так может быть неправильная длина при переходе пятница-понедельник (или если в истории пропущены бары)
лучше читать время точек и потом определять бары
Согласен. Не утруждал себя и свой мозг. Тогда лучше взять количество баров между датами.
if(tot > 1)PercCloseDown();
В этой части пишет ошибка
Подскажите, как завести робота
В этой части пишет ошибкаПодскажите, как завести робота
Вот здесь переменная объявлена и сразу же она делится:
По ошибке видно, что компилятор воспринимает эту переменную (spred) как не объявленную. Еще это как минимум нехорошо, поскольку она (переменная) не инициализирована - так как это не глобальная переменная, то там может быть неопределенное значение...Попробуй объявить ее раньше и присвоить ей значение
Евгений, от души!
Завелся, спасибо
Что делать если на MQL5 ...
... уже в районе минуты прошло, и проблема таже. Почему так долго?
Ошибка 4806 - Запрошенные данные не найдены ... - а как сделать так чтобы советник нашел?
Как отловить ошибку out of memory?
Отчего вообще такое сообщение может быть?
Написал программу примерно на 20 тыс строк. Очень много разных классов, массивов, структур.
Примерно раз в два три дня, вылетает сообщение out of memory.
Не знаю как отловить, в какой функции из за чего утекает память.
внимательно смотрите чтобы каждому new обязательно соотв. свой delete
то есть только методом внимательного чтения кода. Чтобы читать было проще и веселее, заодно комментируйте :-)
ещё неплохо писать на каждый класс скрипты test-case и так проверять утечки внутри классов.
New, delete не использую. Элементы классов объявлены в самом начале и заново я их не пересоздаю.
В основном много работы с массивами.
Что такое скрипты test-case ?