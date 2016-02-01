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Индикаторы

Тиковый график - индикатор для MetaTrader 4

Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk

Dmitriy Gizlyk

4.4 (50)
Профессиональное написание программ любой сложности для MT4, MT5, C#.
334 статьи 1 код 1 тема 401 комментарий
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Просмотров:
16782
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(41)
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Добрый день.

Возможно, вам, как и мне, иногда нужно оценить скоротечность движения цены и разницу объемов сделок на покупку и продажу внутри ценовой свечи. В такие моменты я вспоминаю о тиковом графике. Существуют различные программы-сборщики тиков, но я не нашел простой в использовании и подходящей для анализа.

Представляемый вашему вниманию индикатор построен на базе стандартного в MQL4 конвертера периодов. Такое решение позволило собирать тики в стандартный файл истории и открывать тиковый график как оффлайновый график.

В индикаторе также существует блок обновления оффлайнового графика на каждом новом тике.

В результате получился стандартный для MetaTrader график с периодом в 1 тик. Следовательно, для такого графика доступны все средства, существующие в вашем терминале.

Тиковый график со стандартными индикаторами

FloatingSpread FloatingSpread

Индикатор для плавающего спреда. Отображает изменение спреда нескольких валютных пар.

ChannelsFIBO_MTF ChannelsFIBO_MTF

Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO.

ZigZag Arrow ZigZag Arrow

Индикатор ZigZag Arrow основан на встроенном индикаторе ZigZag, в котором отрезки линий заменены стрелками.

ToolBox ToolBox

Информирует о стоимости пипса, размере спреда; показывает среднюю стоимость пипса за день, оценивает предположительную прибыль и предположительные колебания цены за текущий день.