Добрый день.

Возможно, вам, как и мне, иногда нужно оценить скоротечность движения цены и разницу объемов сделок на покупку и продажу внутри ценовой свечи. В такие моменты я вспоминаю о тиковом графике. Существуют различные программы-сборщики тиков, но я не нашел простой в использовании и подходящей для анализа.

Представляемый вашему вниманию индикатор построен на базе стандартного в MQL4 конвертера периодов. Такое решение позволило собирать тики в стандартный файл истории и открывать тиковый график как оффлайновый график.

В индикаторе также существует блок обновления оффлайнового графика на каждом новом тике.

В результате получился стандартный для MetaTrader график с периодом в 1 тик. Следовательно, для такого графика доступны все средства, существующие в вашем терминале.