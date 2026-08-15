Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2712
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Чтоб не писать кучу переменных использую массив. Удобно тем, что его всегда можно увеличить. С массивом удобно работать в цикле.
Лучше массива, только массив структур.
Vitaly Murlenko
Количество строк в панели может меняться. Да и чтоб потом при написании кода не искать на какой строке (если делать массив - то индекс) нужное поле ввода, имена этих объектов сохраняю в переменные с соотв названием.
И там не только строка, но и колонка и часть колонки. Мутить под это массивы или структуры - имхо мозг сломаете. По этому прост записываю имя в переменную, с которой потом никакой путаницы.
Я так сделал специально чтоб потом при написании не искать под какими номерами какое поле, а вы все дружно предлагаете делать так чтоб потом приходилось искать.
А сам вопрос был чтоб еще немного сократить код и не объявлять отдельно эти имена перед функцией создания.
Господа, я спросил то что нужно, а не что-то другое.
Vitaly Murlenko
Количество строк в панели может меняться. Да и чтоб потом при написании кода не искать на какой строке (если делать массив - то индекс) нужное поле ввода, имена этих объектов сохраняю в переменные с соотв названием.
И там не только строка, но и колонка и часть колонки. Мутить под это массивы или структуры - имхо мозг сломаете. По этому прост записываю имя в переменную, с которой потом никакой путаницы.
Я так сделал специально чтоб потом при написании не искать под какими номерами какое поле, а вы все дружно предлагаете делать так чтоб потом приходилось искать.
А сам вопрос был чтоб еще немного сократить код и не объявлять отдельно эти имена перед функцией создания.
Господа, я спросил то что нужно, а не что-то другое.
Объявить внутри одной области видимости, а потом увидеть в другой области видимости не получится. Отсюда и ворох предложений.
Что такое кастомная панель? По её сути - это сложный графический объект.
Как работают графические объекты? Они могут получать свойства для их установки и могут их возвращать для чтения. Из любого места программы. По имени графического объекта.
Отсюда и делайте свою структуру объекта. Ваша панель должна уметь возвращать требуемое свойство.Тогда его можно будет получить из любого места программы, обратившись к панели по, например, её имени.
Думайте как. Вариантов множество. Но главное - внутри панели есть её структура и переменные. Панель должна уметь их возвращать по запрпосу.
Отсюда и делайте свою структуру объекта. Ваша панель должна уметь возвращать требуемое свойство.Тогда его можно будет получить из любого места программы, обратившись к панели по, например, её имени.
Vitaly Murlenko
Количество строк в панели может меняться. Да и чтоб потом при написании кода не искать на какой строке (если делать массив - то индекс) нужное поле ввода, имена этих объектов сохраняю в переменные с соотв названием.
И там не только строка, но и колонка и часть колонки. Мутить под это массивы или структуры - имхо мозг сломаете. По этому прост записываю имя в переменную, с которой потом никакой путаницы.
Я так сделал специально чтоб потом при написании не искать под какими номерами какое поле, а вы все дружно предлагаете делать так чтоб потом приходилось искать.
А сам вопрос был чтоб еще немного сократить код и не объявлять отдельно эти имена перед функцией создания.
Господа, я спросил то что нужно, а не что-то другое.
Не надо на нас жирным шрифтом орать. А то ведь мы можем продолжить про ваши не любимые структуры советы давать.
Если вы предполагаете в будущем ещё задавать вопросы, то для того, чтоб закончить поток не нужной «помощи», лучше написать одно слово — «Спасибо».
А не вот это вот всё.
Впрочем я вас понимаю, сам на антидепрессантах сижу. Могу порекомендовать хорошие)))
Впрочем я вас понимаю
Не "орать" а выделил суть.
Вы отвечаете не о том о чем я спрашивал.
Рекомендуете делать сложнее и неудобнее там где я уже сделал проще и удобнее.
Спасибо.
Антидепрессанты порекомендуйте Роману, его снова бомбит на испанском))
Всем доброго времени суток. Изучаю тему использование удаленных агентов тестирования в МТ5
В статье ОСНОВЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МТ5 написано что при одиночном тестировании используется только один агент. Как я понял один локальный агент из четырех , при четырехядерном процессоре . Как я понял НЕ одиночное тестирование - это ОПТИМИЗАЦИЯ советника.
ВОПРОС Если я подключу несколько удаленных агентов с возможностью облачных вычислений будут ли они ускорять ОДИНОЧНОЕ тестирование? То что они будут ускорять ОПТИМИЗАЦИЮ я это уже понял.
Всем спасибо за помощь
Всем доброго времени суток. Изучаю тему использование удаленных агентов тестирования в МТ5
В статье ОСНОВЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МТ5 написано что при одиночном тестировании используется только один агент. Как я понял один локальный агент из четырех , при четырехядерном процессоре . Как я понял НЕ одиночное тестирование - это ОПТИМИЗАЦИЯ советника.
ВОПРОС Если я подключу несколько удаленных агентов с возможностью облачных вычислений будут ли они ускорять ОДИНОЧНОЕ тестирование? То что они будут ускорять ОПТИМИЗАЦИЮ я это уже понял.
Всем спасибо за помощь
Есть ли возможность объявлять переменные в одной области видимости, а обращаться к ним в другой области видимости?
Да.
<name_space>::<variable_name>