Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2712

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Aleksandr Slavskii #:

Чтоб не писать кучу переменных использую массив. Удобно тем, что его всегда можно увеличить. С массивом удобно работать в цикле. 

Лучше массива, только массив структур. 

Vitaly Murlenko

Количество строк в панели может меняться. Да и чтоб потом при написании кода не искать на какой строке (если делать массив - то индекс) нужное поле ввода, имена этих объектов сохраняю в переменные с соотв названием.

И там не только строка, но и колонка и часть колонки. Мутить под это массивы или структуры - имхо мозг сломаете. По этому прост записываю имя в переменную, с которой потом никакой путаницы. 

Я так сделал специально чтоб потом при написании не искать под какими номерами какое поле, а вы все дружно предлагаете делать так чтоб потом приходилось искать.

А сам вопрос был чтоб еще немного сократить код и не объявлять отдельно эти имена перед функцией создания.


Господа, я спросил то что нужно, а не что-то другое. 

 
Andrei Sokolov #:

Vitaly Murlenko

Количество строк в панели может меняться. Да и чтоб потом при написании кода не искать на какой строке (если делать массив - то индекс) нужное поле ввода, имена этих объектов сохраняю в переменные с соотв названием.

И там не только строка, но и колонка и часть колонки. Мутить под это массивы или структуры - имхо мозг сломаете. По этому прост записываю имя в переменную, с которой потом никакой путаницы. 

Я так сделал специально чтоб потом при написании не искать под какими номерами какое поле, а вы все дружно предлагаете делать так чтоб потом приходилось искать.

А сам вопрос был чтоб еще немного сократить код и не объявлять отдельно эти имена перед функцией создания.


Господа, я спросил то что нужно, а не что-то другое. 

Объявить внутри одной области видимости, а потом увидеть в другой области видимости не получится. Отсюда и ворох предложений.

Что такое кастомная панель? По её сути - это сложный графический объект.

Как работают графические объекты? Они могут получать свойства для их установки и могут их возвращать для чтения. Из любого места программы. По имени графического объекта.

Отсюда и делайте свою структуру объекта. Ваша панель должна уметь возвращать требуемое свойство.Тогда его можно будет получить из любого места программы, обратившись к панели по, например, её имени.

Думайте как. Вариантов множество. Но главное - внутри панели есть её структура и переменные. Панель должна уметь их возвращать по запрпосу.

 
Artyom Trishkin #:
Отсюда и делайте свою структуру объекта. Ваша панель должна уметь возвращать требуемое свойство.Тогда его можно будет получить из любого места программы, обратившись к панели по, например, её имени.
Все уже сделал еще до того как спросить. Все умеет и может.  Спасиб.
 
Andrei Sokolov #:

Vitaly Murlenko

Количество строк в панели может меняться. Да и чтоб потом при написании кода не искать на какой строке (если делать массив - то индекс) нужное поле ввода, имена этих объектов сохраняю в переменные с соотв названием.

И там не только строка, но и колонка и часть колонки. Мутить под это массивы или структуры - имхо мозг сломаете. По этому прост записываю имя в переменную, с которой потом никакой путаницы. 

Я так сделал специально чтоб потом при написании не искать под какими номерами какое поле, а вы все дружно предлагаете делать так чтоб потом приходилось искать.

А сам вопрос был чтоб еще немного сократить код и не объявлять отдельно эти имена перед функцией создания.

Господа, я спросил то что нужно, а не что-то другое. 

Не надо на нас жирным шрифтом орать. А то ведь мы можем продолжить про ваши не любимые структуры советы давать.

Если вы предполагаете в будущем ещё задавать вопросы, то для того, чтоб закончить поток не нужной «помощи», лучше написать одно слово — «Спасибо». 

А не вот это вот всё.

Впрочем я вас понимаю, сам на антидепрессантах сижу. Могу порекомендовать хорошие)))

 
Кривоумельцы с жобы забанены или не способны оплатить в чате gpt - давно уже бью болты им в помощь - кривые вопросы - себе дороже разъяснять азбуку. )
Варик для них - выступить в жобе со стороны Заказчика и платно запрашивать разъяснения - раз сами не волокут сабж.
 
Aleksandr Slavskii #:
Впрочем я вас понимаю

Не "орать" а выделил суть.

Вы отвечаете не о том о чем я спрашивал. 

Рекомендуете делать сложнее и неудобнее там где я уже сделал проще и удобнее.

Спасибо.

Антидепрессанты порекомендуйте Роману, его снова бомбит на испанском)) 

 

Всем доброго времени суток. Изучаю тему  использование удаленных агентов тестирования в МТ5 

В статье ОСНОВЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МТ5 написано что при одиночном тестировании используется только один агент. Как я понял один локальный агент из четырех , при четырехядерном процессоре . Как я понял НЕ одиночное тестирование - это ОПТИМИЗАЦИЯ советника.

ВОПРОС Если я подключу несколько удаленных агентов  с возможностью облачных вычислений  будут ли они ускорять ОДИНОЧНОЕ тестирование? То что они будут ускорять ОПТИМИЗАЦИЮ я это уже понял.

Всем спасибо за помощь

 
Андрей. От Ваш пост прям в тему ветки... В этой комнате медики обсуждают правила инъекций. В пытаетесь тут спросить по технологию строительства доменных печей. Это нормально?
 
ANDREY #:

Всем доброго времени суток. Изучаю тему  использование удаленных агентов тестирования в МТ5 

В статье ОСНОВЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МТ5 написано что при одиночном тестировании используется только один агент. Как я понял один локальный агент из четырех , при четырехядерном процессоре . Как я понял НЕ одиночное тестирование - это ОПТИМИЗАЦИЯ советника.

ВОПРОС Если я подключу несколько удаленных агентов  с возможностью облачных вычислений  будут ли они ускорять ОДИНОЧНОЕ тестирование? То что они будут ускорять ОПТИМИЗАЦИЮ я это уже понял.

Всем спасибо за помощь

Нет
 
Andrei Sokolov #:
Есть ли возможность объявлять переменные в одной области видимости, а обращаться к ним в другой области видимости?

Да.

<name_space>::<variable_name>

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