Есть код:
Он должен создавать трендовую линию. И код заходит внутрь и все вроде бы нормально, но линии нифига нет на графике и в списке объектов... При том, что есть точно такой же код. Прям перед этим! Тоже рисует линию и все норм, она на графике. А этот код что-то не доделывает... наверное. В чем может быть дело?
одинаковые с первым имена?
Нет, разные. Можно как-то проследить создание и удалении линии ?
Пробовал дебажить... у меня все зависает... :(
Добавлено:
Все, решил проблему :)
отсутствует среди дня минутная свечка, евро доллар 26/11/19 на 21-58 и сразу на 22-00 при этом та что на 59 она не равна точке, её именно нет, свечки стоят вплотную без пробела.
Особенность метатрейдера, нет цен и данных нет свечи
Несчастный русский язык... Что только не скажут не понимая смысла слова...
Это понятно, а что делать с тем что многие банки просто грабят всех подряд требуя подтвердить суммы, а если там контрагент накрылся или ещё чего наподобие курсовой разницы, то, и что? а то что требуют 20% за вывод в другой банк. где то пишут мол недекларируеш и норм перед налоговой а вот банк ограбит только в путь не?
Подскажите по этому вопросу https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1003#comment_14013137 .
Боритесь с проблемами кишечника и всё станет нормально.
А чем вас не устраивает объяснение в документации?
А потому что информации мало. Я хочу понять как работает резервная память. Также я хочу понять происходит ли копирование элементов в новое пространство при увеличении размера. Имеется в виду если я создал массив таким образом?
Если я хочу сделать 11 на 20 будут ли копироваться элементы в новое пространство или нет? Если сделать так 10,0 будут ли копироваться элементы в новое пространство или нет? Помогает ли резервная память рещать эту проблему? Резервная память это просто дополнительный участок.
Если это дополнительная память не является одним целым с памятью массива то значит то значит при изменении размера элементы с копируются в резервную память а старый участок будет удалён.
Если этот участок это одно целое и он тоже идёт в работу, то тогда в последующем пока он не будет использован копирования никакого не будет до тех пор пока этот участок не будет загружен.
Если взять этот пример
то при увеличении такого массива элементы будут копироваться в новый участок, а также этот участок придётся находить заново каждый раз потому что резерва нет.
На последнем примере пришлось находить в каболе новый участок и перегонять элементы. Вопрос для чего резервная память.