Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 997

Новый комментарий
 

В каком событии отловить Stop-limit?

т.е. к примеру:

1. Открыт ордер ставим стоп и тейк.

SL = FALSE

TP = FALSE

2. Срабатывает стоп лимит

меняем переменную

SL = TRUE

 
Iurii Tokman:

Спасибо. Ка изменить цвет имени советника на графике?

 
yiduwi:

Спасибо. Ка изменить цвет имени советника на графике?

напечатать имя сверху, таким же шрифтом но другим цветом

 

Добрый день,


Подскажите кто-нибудь сталкивался с таким :


1. Сконвертировал советника с mql4 на mql5. Советник написан без ООП. Компиляция проходит нормально, ни ошибок ни предупреждений. Всего около 3000 строк кода с множеством массивов, т.к. без ООП.

2. Запускаю на тестере MT5 и некоторые части кода совсем не включаются (графические объекты не появляются). Некоторые части кода работают не правильно. Например этот второй зиг-заг в первой картинке (два зиг-зага с разной глубиной):

зиг-заг работает не правильно




3. Ставлю принт там где рисуются линии зиг-зага :

принт



4. И теперь зиг-заг начинает работать правильно. Здесь и красная стрелка вниз появилась, которая должна была быть и на первой картинке.

правильно

и принты идут правильные :

принты






Здесь только один пример. Есть еще участки кода которые то включаются после компиляции, то не работают после компиляции.



Весь код нужно перевести в ООП ?

 
Tj1:

Добрый день,

Подскажите кто-нибудь сталкивался с таким :

1. Сконвертировал советника с mql4 на mql5. Советник написан без ООП. Компиляция проходит нормально, ни ошибок ни предупреждений. Всего около 3000 строк кода с множеством массивов, т.к. без ООП.

2. Запускаю на тестере MT5 и некоторые части кода совсем не включаются (графические объекты не появляются), некоторые части кода работают не правильно. Например этот второй зиг-заг в первой картинке (два зиг-зага с разной глубиной):

3. Ставлю принт там где рисуются линии зиг-зага :

4. И теперь зиг-заг начинает работать правильно :

и принты идут правильные :

Здесь только один пример. Есть еще участки кода которые то включаются после компиляции, то не работают после компиляции.

Весь код нужно перевести в ООП ?

Нет.

В drawLine() в самом конце перед закрывающей скобкой впишите ChartRedraw();

 
Artyom Trishkin:

Нет.

В drawLine() в самом конце перед закрывающей скобкой впишите ChartRedraw();


Извиняюсь что написал не там.


Поставил :

редрау




рисует теперь по другому, все равно не правильно :


зз

 
Artyom Trishkin:

Нет.

В drawLine() в самом конце перед закрывающей скобкой впишите ChartRedraw();


Спасибо за быстрый ответ, не ожидал.

 
Artyom Trishkin:

Нет.

В drawLine() в самом конце перед закрывающей скобкой впишите ChartRedraw();


Нужно было с   ChartRedraw(0);

Все, работает. Спасибо большое !!!!

 
Artyom Trishkin:

Нет.

В drawLine() в самом конце перед закрывающей скобкой впишите ChartRedraw();



В итоге не работает.

Один раз компилируешь логика работает правильно и графические объекты правильно рисуются. Второй раз компилируешь логика уже не работает.

 
В онлайне индикатор работает нормально, а в тестере (мт4) отображается не корректно... Во время инициализации в тестере начинает нормально, но дальше не работает так как нужно.  В чем причина?
1...99099199299399499599699799899910001001100210031004...2693
Новый комментарий