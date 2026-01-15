Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 997
В каком событии отловить Stop-limit?
т.е. к примеру:
1. Открыт ордер ставим стоп и тейк.
SL = FALSE
TP = FALSE
2. Срабатывает стоп лимит
меняем переменную
SL = TRUE
Спасибо. Ка изменить цвет имени советника на графике?
напечатать имя сверху, таким же шрифтом но другим цветом
Добрый день,
Подскажите кто-нибудь сталкивался с таким :
1. Сконвертировал советника с mql4 на mql5. Советник написан без ООП. Компиляция проходит нормально, ни ошибок ни предупреждений. Всего около 3000 строк кода с множеством массивов, т.к. без ООП.
2. Запускаю на тестере MT5 и некоторые части кода совсем не включаются (графические объекты не появляются). Некоторые части кода работают не правильно. Например этот второй зиг-заг в первой картинке (два зиг-зага с разной глубиной):
3. Ставлю принт там где рисуются линии зиг-зага :
4. И теперь зиг-заг начинает работать правильно. Здесь и красная стрелка вниз появилась, которая должна была быть и на первой картинке.
и принты идут правильные :
Здесь только один пример. Есть еще участки кода которые то включаются после компиляции, то не работают после компиляции.
Весь код нужно перевести в ООП ?
Нет.
В drawLine() в самом конце перед закрывающей скобкой впишите ChartRedraw();
Извиняюсь что написал не там.
Поставил :
рисует теперь по другому, все равно не правильно :
Спасибо за быстрый ответ, не ожидал.
Нужно было с ChartRedraw(0);
Все, работает. Спасибо большое !!!!
В итоге не работает.
Один раз компилируешь логика работает правильно и графические объекты правильно рисуются. Второй раз компилируешь логика уже не работает.