В данном советнике для анализа скорости движения цены используются микросекунды, для достижения максимальной точности.

В файле представлены следующие данные:

Столбец A: Время текущее

Столбец B: Цена текущая

Столбец C: Время текущее в микросекундах

Столбец D: Цена прошлого тика

Столбец E: Время прошлого тика в микросекундах

Столбец F: Разница в пунктах цены F=(A-C)/_Point, если тенденция на понижение то знак -, иначе +

Столбец G: Формула расчета скорости текущего G=E/(B-D), пункты/микросекунды

После сбора необходимых данных мы сможем провести фильтрацию по скорости и определить, в какой момент скорость начала возрастать или снижаться.

Развивая данную тему, можно найти ускорение, а также сглаженную скорость по заданному периоду, в следующей работе приведу пример.