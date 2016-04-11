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TickSpeed - эксперт для MetaTrader 4

Daniil Kurmyshev
Daniil Kurmyshev

Daniil Kurmyshev

4.9 (52)
3 продукта 4 кода 2 темы 92 комментария
Просмотров:
5277
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В данном советнике для анализа скорости движения цены используются микросекунды, для достижения максимальной точности.

В файле представлены следующие данные:

  • Столбец A: Время текущее
  • Столбец B: Цена текущая
  • Столбец C: Время текущее в микросекундах
  • Столбец D: Цена прошлого тика
  • Столбец E: Время прошлого тика в микросекундах
  • Столбец F: Разница в пунктах цены F=(A-C)/_Point, если тенденция на понижение то знак -, иначе +
  • Столбец G: Формула расчета скорости текущего G=E/(B-D), пункты/микросекунды

После сбора необходимых данных мы сможем провести фильтрацию по скорости и определить, в какой момент скорость начала возрастать или снижаться.

Развивая данную тему, можно найти ускорение, а также сглаженную скорость по заданному периоду, в следующей работе приведу пример.

Calendar + Market Hours Calendar + Market Hours

Использует библиотеку Eclib. На графике отображает новости недели (страны, важность, валюты - настраиваются) и часы работы рынков.

EcLib EcLib

Библиотека EcLib для языка MQL4 предназначена для работы с экономическим календарем.

Road Map expert Road Map expert

Советник по индикатору Road Map.

Flat Indication Flat Indication

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