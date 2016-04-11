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TickSpeed - эксперт для MetaTrader 4
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В данном советнике для анализа скорости движения цены используются микросекунды, для достижения максимальной точности.
В файле представлены следующие данные:
- Столбец A: Время текущее
- Столбец B: Цена текущая
- Столбец C: Время текущее в микросекундах
- Столбец D: Цена прошлого тика
- Столбец E: Время прошлого тика в микросекундах
- Столбец F: Разница в пунктах цены F=(A-C)/_Point, если тенденция на понижение то знак -, иначе +
- Столбец G: Формула расчета скорости текущего G=E/(B-D), пункты/микросекунды
После сбора необходимых данных мы сможем провести фильтрацию по скорости и определить, в какой момент скорость начала возрастать или снижаться.
Развивая данную тему, можно найти ускорение, а также сглаженную скорость по заданному периоду, в следующей работе приведу пример.
Calendar + Market Hours
Использует библиотеку Eclib. На графике отображает новости недели (страны, важность, валюты - настраиваются) и часы работы рынков.EcLib
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