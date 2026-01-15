Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1006
Читать надо не только три строки кода, но и текст в котором всё достаточно понятно объясняется.
Зарезервированная память и размер массива это разные понятия. Если переопределить размер массива ArrayResize(arr,1000,1000); то последний элемент массива будет 999 и никак не больше. Но если будет необходимость увеличить размер массива, то перераспределение памяти производиться не будет. Если вам не нужен такой запас размерности массива, сделайте меньше или вообще не резервируйте.
Значит это просто дополнительная память которую функция дополнительно запрашивает у процессора , она просто висит в холостую, и она не входит в размер массива. При последующем подъёме ещё на 1000 программа сработает быстрее, она использует резерв, если написать так второй раз ArrayResize(arr,2000); массив увеличится до 2к но уже без резерва, копирования элементов происходить не будет и удаления старого участка тоже. Хотелось бы конечно чтобы разработчики хоть картинки показали прав я или нет.
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, почему не видит разделитель "пробел" : " " ?
Файл :
код :
результат :
Если заменить табы ; то все нормально :
Артём,
Вы знаете почему он не видит разделитель в виде пробела ?
Может есть альтернатива как собрать из файла каждый элемент между табами ?
Спасибо за ответ.
Как в советнике сформулировать нахождение фигуры Клин (на 100 барах к примеру)?
Почему функции индикаторов на MQL4, например iATR, в одном советнике работает а в другом нет? - Я имею ввиду на мультитаймфреймном советнике в тестере
Я заметил (но пока не уверен в этом ли причина) что в новом формате
... эти функции не работают
а в старом формате
... работают
Так ли это и как это решить?
напечатать...
Спасибо. Получаю цену трендовой линии так:
Как узнать длину этой линии в барах?
Время минус время разделить на PeriodSeconds()
Время минус время разделить на PeriodSeconds()
Спасибо.