Alexey Viktorov #:

Это вы вот об этом?

Следите за своей метлой…

Alexey Viktorov #:

Об остальном нет желания с вами что-то обсуждать.

Вот и все аргументы?

Послушайте и вправду не засоряйте ветку! У вас нет желания говорить по теме вопроса?... А у меня нет желания обсуждать ваши хейтинг и троллинг!

P.S. Хоть бы кто-нибудь рассказал, как цены Bid и Ask приходят в терминал. Но нет. Только есть кому ветку засорять.

 

Еще один вопрос меня  вчера интересовал:

Недавно заметил такую особенность

int array[];
Print(array.Size());

Динамически массив имеет все признаки объекта (как в языках сверхвысокого уровня). А чем же тогда является статический массив?

P.S. Еще было бы просто превосходно если бы сделали чтобы размер можно было задавать следующим образом

array.Size(size);

или

array.Size(size, reserve);

а также

array.Reserve(reserve);
Но на него так никто и не ответил.
 
Mihail Matkovskij #:

 такие вопросы надо задавать разработчикам терминала.. Это они определяют концепции и путь развития языка и его элементов

 
Mihail Matkovskij #:

Обратите внимание, если я в этом не соображаю, то и не отвечаю ничего. А вот как приходят цены Ask и Bid в терминал догадаться не сложно. Поставщики ликвидности выставляют свои заявки и по таким-же правилам как и трейдеры, то-есть нормализованными до Digits(). Так откуда могут взяться там НЕ нормализованные значения? Может вас уже понесло и вы не помните о чём вы спор развязали? Так я напомню, никто не говорил о необходимости нормализации расчётных значений цены, надо безусловно. Но вы стали заявлять, что и цены Ask и Bid надо нормализовать.

Хватит уже засорять ветку. Ведь неокрепшие умы могут и поверить вам. В результате будут писать такие тормозные советники, что терминалы начнут пропускать тики пачками.

 
Nikolay Ivanov #:

 такие вопросы надо задавать разработчикам терминала.. Это они определяют концепции и путь развития языка и его элементов

Ну хоть бы порассуждал кто-нибудь. Но на сколько я понял, многим здесь интересен исключительно троллинг... Поэтому оно и понятно, почему никто так не ответил.

Моё мнение.: Все ЯП высокого уровня имеют переменные с, идентификатором, типом и областью в памяти для хранения значения или значений. Все языки сверхвысокого уровня содержат переменные-объекты. C++ - язык сверхвысокого уровня. MQL - язык созданный на основе C++. Но в MQL я заметил признак языка сверхвысокого уровня. Вот и возник у меня вопрос, каким языком является MQL?

 
Alexey Viktorov #:

Обратите внимание, если я в этом не соображаю, то и не отвечаю ничего. А вот как приходят цены Ask и Bid в терминал догадаться не сложно. Поставщики ликвидности выставляют свои заявки и по таким-же правилам как и трейдеры, то-есть нормализованными до Digits(). Так откуда могут взяться там НЕ нормализованные значения? Может вас уже понесло и вы не помните о чём вы спор развязали? Так я напомню, никто не говорил о необходимости нормализации расчётных значений цены, надо безусловно. Но вы стали заявлять, что и цены Ask и Bid надо нормализовать.

Хватит уже засорять ветку. Ведь неокрепшие умы могут и поверить вам. В результате будут писать такие тормозные советники, что терминалы начнут пропускать тики пачками.

Вот именно, что "догадаться". А знать досконально не знаете! То есть, это не более чем ваши догадки. А вот к примеру Николай сказал, что может приходить double с погрешностью. В тестере по крайней мере. Но я никогда подобного не замечал, поскольку всегда нормализую цены. Хотя на double с погрешностью не раз попадал. Так что всего знать нельзя. Неужели вам столь непонятны простые вещи?

Относительно замедления скорости выполнения с одним дополнительным NormalizeDouble, то это такая проблема, если вас послушать, что наверное хуже чем пиксельные операции или распределение памяти... Вы же сами и путаете новичков. Послушав вас они всеми правдами и неправдами будут избегать использование NormalizeDouble. Не там вы ищете замедления!...

Мало того, некоторые пренебрегают такими простыми проверками как

if (name == NULL)
  return;

считая что это заберет много процессорного времени :)

Но на самом деле процессорное время забирают такие функции как ObjectCreate и ObjectDelete. Если у программиста допустим массив графических объектов и он удаляется и заново создаётся на каждом тике, то с этим определенно нужно что-то делать. В то время как простые проверки и вычисления являются незначительными по времени. Поэтому много программистов ищут просто не там.


 
Mihail Matkovskij #:

Зато документация знает!

Покормлю тролля. Если ты не врунишка, то давай аргументы, где такое в документации? Чтоб именно полученные цены, которые по определению нормализованы до Digits, тк пункт не может быль дробным, вызвали ошибку.

 
Mihail Matkovskij #:

Там не округления а отсечение всего что больше 2 знаков после запятой


Ты своим бредом засрал ветку, при этом здесь соврал прямым текстом. И не ошибся, а именно соврал, тк указал что не округление.

 
Mihail Matkovskij #:

Вот именно, что "догадаться". 


Ну никто не виноват в отсутствии логики в вашем арсенале. Вам надо обязательно об этом в документацию вписать?

 
Break
