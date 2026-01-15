Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1861
Это вы вот об этом?
Alexey Viktorov #:
Об остальном нет желания с вами что-то обсуждать.
Вот и все аргументы?
Послушайте и вправду не засоряйте ветку! У вас нет желания говорить по теме вопроса?... А у меня нет желания обсуждать ваши хейтинг и троллинг!
P.S. Хоть бы кто-нибудь рассказал, как цены Bid и Ask приходят в терминал. Но нет. Только есть кому ветку засорять.
Еще один вопрос меня вчера интересовал:
Недавно заметил такую особенность
Динамически массив имеет все признаки объекта (как в языках сверхвысокого уровня). А чем же тогда является статический массив?
P.S. Еще было бы просто превосходно если бы сделали чтобы размер можно было задавать следующим образом
или
а также
такие вопросы надо задавать разработчикам терминала.. Это они определяют концепции и путь развития языка и его элементов
Обратите внимание, если я в этом не соображаю, то и не отвечаю ничего. А вот как приходят цены Ask и Bid в терминал догадаться не сложно. Поставщики ликвидности выставляют свои заявки и по таким-же правилам как и трейдеры, то-есть нормализованными до Digits(). Так откуда могут взяться там НЕ нормализованные значения? Может вас уже понесло и вы не помните о чём вы спор развязали? Так я напомню, никто не говорил о необходимости нормализации расчётных значений цены, надо безусловно. Но вы стали заявлять, что и цены Ask и Bid надо нормализовать.
Хватит уже засорять ветку. Ведь неокрепшие умы могут и поверить вам. В результате будут писать такие тормозные советники, что терминалы начнут пропускать тики пачками.
Ну хоть бы порассуждал кто-нибудь. Но на сколько я понял, многим здесь интересен исключительно троллинг... Поэтому оно и понятно, почему никто так не ответил.
Моё мнение.: Все ЯП высокого уровня имеют переменные с, идентификатором, типом и областью в памяти для хранения значения или значений. Все языки сверхвысокого уровня содержат переменные-объекты. C++ - язык сверхвысокого уровня. MQL - язык созданный на основе C++. Но в MQL я заметил признак языка сверхвысокого уровня. Вот и возник у меня вопрос, каким языком является MQL?
Вот именно, что "догадаться". А знать досконально не знаете! То есть, это не более чем ваши догадки. А вот к примеру Николай сказал, что может приходить double с погрешностью. В тестере по крайней мере. Но я никогда подобного не замечал, поскольку всегда нормализую цены. Хотя на double с погрешностью не раз попадал. Так что всего знать нельзя. Неужели вам столь непонятны простые вещи?
Относительно замедления скорости выполнения с одним дополнительным NormalizeDouble, то это такая проблема, если вас послушать, что наверное хуже чем пиксельные операции или распределение памяти... Вы же сами и путаете новичков. Послушав вас они всеми правдами и неправдами будут избегать использование NormalizeDouble. Не там вы ищете замедления!...
Мало того, некоторые пренебрегают такими простыми проверками как
считая что это заберет много процессорного времени :)
Но на самом деле процессорное время забирают такие функции как ObjectCreate и ObjectDelete. Если у программиста допустим массив графических объектов и он удаляется и заново создаётся на каждом тике, то с этим определенно нужно что-то делать. В то время как простые проверки и вычисления являются незначительными по времени. Поэтому много программистов ищут просто не там.
Зато документация знает!
Покормлю тролля. Если ты не врунишка, то давай аргументы, где такое в документации? Чтоб именно полученные цены, которые по определению нормализованы до Digits, тк пункт не может быль дробным, вызвали ошибку.
Там не округления а отсечение всего что больше 2 знаков после запятой
Ты своим бредом засрал ветку, при этом здесь соврал прямым текстом. И не ошибся, а именно соврал, тк указал что не округление.
Вот именно, что "догадаться".
Ну никто не виноват в отсутствии логики в вашем арсенале. Вам надо обязательно об этом в документацию вписать?