Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

cashnewmoney:

Советник выставляет только один ордер по алгоритму, рассмотрим Sell:

SellOpen = (AC<0.0  && RSI<30   &&  Close[2]>Open[2] && Close[1]>Open[1] && Low[2]<Low[1] );

Как прописать код, чтоб он продолжал выставлять ордера пока присутствует условие AC<0.0

Посмотреть, есть-ли уже в рынке что-то:

double profit = 0;
int countBuy=0, countSell=0;
  for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
   {
    if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == Magic)
     {
      if(OrderType() < 2)
        profit += OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();

      if(OrderType() == 0)
         countBuy++;
      if(OrderType() == 1)
         countSell++;
     }
   }

Если количество больше 0, значит есть открытие по алгоритму, далее добавляем по условию

if(countBuy>0 && AC<0.0) OpenOrderBuy(...);
...
 
Vitaly Muzichenko:

Посмотреть, есть-ли уже в рынке что-то:

Если количество больше 0, значит есть открытие по алгоритму, далее добавляем по условию

Две ошибки даёт

 //--------------------------

   double profit = 0;

int countBuy=0, countSell=0;

  for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)

   {

    if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == MAGIC)

     {

      if(OrderType() < 2)

        profit += OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();


      if(OrderType() == 0)

         countBuy++;

      if(OrderType() == 1)

         countSell++;

     }

   }

   if(countBuy>0 && AC<0.0) -тут- OpenOrderBuy(100);

   

   if(countSell>0 && AC<0.0) -тут- OpenOrderSell(100);

   

   //------------------

'OpenOrderBuy' - function not defined SA2.mq4 102 29

'OpenOrderSell' - function not defined SA2.mq4 104 30

Где моргает ошибка написал -тут-



 
cashnewmoney:

Две ошибки даёт

 ...

Где моргает ошибка написал -тут-

Пожалуйста, вставляйте код (и не только) правильно:


Artyom Trishkin:

Пожалуйста, вставляйте код (и не только) правильно:


Не понял.?

 
cashnewmoney:

Две ошибки даёт

Это устраните сами - дал абстрактное применение

if(countBuy>0 && AC<0.0) -тут- OpenOrderBuy(100);
if(countSell>0 && AC<0.0) -тут- OpenOrderSell(100);
 
Vitaly Muzichenko:

Это устраните сами - дал абстрактное применение

ДЕКОМПИЛЯЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА!

 
cashnewmoney:

С таким кодом:


В программирование я не потяну.

поосторожнее с таким кодом. А то и без знания программирования можно в бан загреметь. У него все признаки декомпила

 
Maxim Kuznetsov:

поосторожнее с таким кодом. А то и без знания программирования можно в бан загреметь. У него все признаки декомпила

Это оригинал тестового советника я заменил другие знаки на Li le . В этом никто ничего не поймёт.

 
Я ничего не выкладываю, я просто прошу помощи как сделать то и то.
 
Vitaly Muzichenko:

Это устраните сами - дал абстрактное применение

Я не знаю как это исправить.

