Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1000
Советник выставляет только один ордер по алгоритму, рассмотрим Sell:
SellOpen = (AC<0.0 && RSI<30 && Close[2]>Open[2] && Close[1]>Open[1] && Low[2]<Low[1] );
Как прописать код, чтоб он продолжал выставлять ордера пока присутствует условие AC<0.0
Посмотреть, есть-ли уже в рынке что-то:
Если количество больше 0, значит есть открытие по алгоритму, далее добавляем по условию
Две ошибки даёт
//--------------------------
double profit = 0;
int countBuy=0, countSell=0;
for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == MAGIC)
{
if(OrderType() < 2)
profit += OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
if(OrderType() == 0)
countBuy++;
if(OrderType() == 1)
countSell++;
}
}
if(countBuy>0 && AC<0.0) -тут- OpenOrderBuy(100);
if(countSell>0 && AC<0.0) -тут- OpenOrderSell(100);
//------------------
'OpenOrderBuy' - function not defined SA2.mq4 102 29
'OpenOrderSell' - function not defined SA2.mq4 104 30
Где моргает ошибка написал -тут-
Пожалуйста, вставляйте код (и не только) правильно:
Не понял.?
Две ошибки даёт
Это устраните сами - дал абстрактное применение
ДЕКОМПИЛЯЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА!
С таким кодом:
В программирование я не потяну.
поосторожнее с таким кодом. А то и без знания программирования можно в бан загреметь. У него все признаки декомпила
Это оригинал тестового советника я заменил другие знаки на Li le . В этом никто ничего не поймёт.
Это устраните сами - дал абстрактное применение
Я не знаю как это исправить.