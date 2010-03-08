Открылся раздел Code Base для программ на MQL5

Мы запустили Code Base - раздел библиотеки кодов на сайте MQL5.community. Здесь можно публиковать собственные индикаторы, советники и скрипты для терминала MetaTrader 5. Вы можете не только скачать понравившийся код, но и выставить свою оценку. Кроме того, показывается число проголосовавших за данную публикацию и средний рейтинг по итогам голосования.



Мы также улучшили возможности для обсуждения  - теперь комментарии к опубликованному коду показываются прямо на форуме сайта MQL5.com, и вы всегда будете в курсе последних сообщений к тому или иному скрипту при просмотре главной страницы MQL5.community.


Мы планируем и далее улучшать возможности для публикации и скачивания mql5-программ, и работа над сайтом продолжается.
 
Кодобаза сомещеная или тоже как и 4-ка по лангвичам разбита?

 
Совмещенная.

 
гУУУУт!!!

;)

 
Будет ли в Code Base раздел - классы?
 
Да, я думаю, что включим. Это несложно и  очень полезно.


Сайт MQL5.com еженедельно апгрейдится и добавляются новые функции. В следующем обновлении будут и классы.

 
Вообще-то классы подходят для раздела "Библиотеки". Скорее всего там их и оставим.
 
сомневаюсь...

опубликованный в английской версии индюк вообще там исчез с оглавления. :(

 
Это какая-то ошибка, сам индикатор не пропал - https://www.mql5.com/en/code/64

Разберемся, спасибо за сообщение.

Для сомнений нет причин - никуда он не исчез, он присутствует на стр.5:

Причина того, почему он оказался на 5-й странице заключается в том, что 26 января была произведена модификация описания для индикаторов стандартной поставки,

поэтому они (как обновленные) "поднялись наверх".

 
Cпасибо за розыск. :)

Но в _My_own он исчез.

и модифицировать описания мне уже не удастся.

В Мои_Коды - всё на месте.

Потому и обращаю внимание на некоторые странности при мультиязыковости...

Вы уж простите мою недоверчивость.

