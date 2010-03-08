Открылся раздел Code Base для программ на MQL5
Кодобаза сомещеная или тоже как и 4-ка по лангвичам разбита?
Совмещенная.
Совмещенная.
гУУУУт!!!
;)
Будет ли в Code Base раздел - классы?
Да, я думаю, что включим. Это несложно и очень полезно.
Сайт MQL5.com еженедельно апгрейдится и добавляются новые функции. В следующем обновлении будут и классы.
Совмещенная.
сомневаюсь...
опубликованный в английской версии индюк вообще там исчез с оглавления. :(
сомневаюсь...
опубликованный в английской версии индюк вообще там исчез с оглавления. :(
Это какая-то ошибка, сам индикатор не пропал - https://www.mql5.com/en/code/64
Разберемся, спасибо за сообщение.
- голосов: 21
- 2010.01.13
- Михаил
- www.mql5.com
сомневаюсь...
опубликованный в английской версии индюк вообще там исчез с оглавления. :(
Для сомнений нет причин - никуда он не исчез, он присутствует на стр.5:
Причина того, почему он оказался на 5-й странице заключается в том, что 26 января была произведена модификация описания для индикаторов стандартной поставки,
поэтому они (как обновленные) "поднялись наверх".
Для сомнений нет причин - никуда он не исчез, он присутствует на стр.5:
Причина того, почему он оказался на 5-й странице заключается в том, что 26 января была произведена модификация описания для индикаторов стандартной поставки,
поэтому они (как обновленные) "поднялись наверх".
Cпасибо за розыск. :)
Но в _My_own он исчез.
и модифицировать описания мне уже не удастся.
В Мои_Коды - всё на месте.
Потому и обращаю внимание на некоторые странности при мультиязыковости...
Вы уж простите мою недоверчивость.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Мы запустили Code Base - раздел библиотеки кодов на сайте MQL5.community. Здесь можно публиковать собственные индикаторы, советники и скрипты для терминала MetaTrader 5. Вы можете не только скачать понравившийся код, но и выставить свою оценку. Кроме того, показывается число проголосовавших за данную публикацию и средний рейтинг по итогам голосования.
Мы также улучшили возможности для обсуждения - теперь комментарии к опубликованному коду показываются прямо на форуме сайта MQL5.com, и вы всегда будете в курсе последних сообщений к тому или иному скрипту при просмотре главной страницы MQL5.community.
Мы планируем и далее улучшать возможности для публикации и скачивания mql5-программ, и работа над сайтом продолжается.