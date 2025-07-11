Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 602
На 9-ке можно сразу в дамки, если ее поймаешь:)
дааас - циферки рисовать он Мастак
)))))!
конечно - я Мастак в форексе и Профи -
так как живу только на деньги заработанные на форе - и я могу это сделать
а ты - Samburrушка - что ты то могёшь в форе? - так потроллить, да от зависти поскудоумить в мессагах?
Да, такое под силу только виртуозу ручной торговли.
)))))))))))))
Александр, не обижайтесь. Здесь над всеми подшучивают, кто выкладывает свои результаты, особенно те, кто так как вы не умеет. А что им ещё остаётся? Люди в большинстве своём честолюбивы и им не нравится, когда кто-то по результатам их обошёл. Да, вы торгуете с большим риском, но ведь важен результат. А результат у вас фантастический.
на картинках.
у сигнальщиков, которые "готовят" счет, тоже результат фантастический.