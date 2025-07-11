Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 601

igrok333:
Ничего они не будут перекрашиваться. Цвет в конце формируется.

в смысле?

тогда уже поздно пить боржоми

и считать кирпичи - тоже смысла нет
 
igrok333:
Нет. Каждый зеленый кирпич тоже будет давать -10. У нас же входы на продажу вначале каждого "кирпича".
И если кирпич оказался не желтым, как мы ожидали, а зеленым - мы получаем -10.

А если ты говоришь, что нужно считать только желтые столбцы - то это получается что входы только в конце серий из зеленых кирпичей. А мы же не знаем, когда серия из зеленых кирпичей закончится.

ты путаешься, правда - присмотрись ещё :) 

 
дело то не в кирпичах - это просто Способ визуальной оценки большого периода данных - где можно быстренько прикинуть размеры шагов и количество пирамидных уровней...

 


на переворотах же стопов наловим так что без штанов уйдём не?

 
transcendreamer:

ну тогда лучше почти на стройку - там платят за каждый кирпич

+++
 
а на перевороте увеличим лот, а по исчерпанию сигнал закроем..

при наличии даже одного подписанта - игра уже без риска :-)

 
Aleksander:

считай - желтые Селл квадратики - т.е. если нет ряда с 5 квадратиками считай = -10 иначе +310

79 колонок не достигли ТП (-790)  и 4 дали (+1240 =4*310)

теперь зеленые баевские квадратики - итак: 79 колонок в минус (-790) и 7 пирамидок дали +2170 пунктов..


т.е. в сумме без всякого управления лотами - постоянно начальным лотом идет профит...


арифметика у тебя странная   ........

ты же не знаешь - когда будет желтый квадратик > если методом переворота - тогда уже для профита +310 нужно 6 квадратов, а не 5

если на каждом шаге делать Sell - в надежде поймать 5 желтых подряд = вовсе беда

вот и посчитай, сколько пунктов будет  ....................

 
так это все вокруг понимают.

один Неколка только не может докумекать.

от умственного слабоумия)))

 
Не Грааль, просто обычненький такой - Балабол!!! )))
 
На 9-ке можно сразу в дамки, если ее поймаешь:)
