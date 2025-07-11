Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 601
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничего они не будут перекрашиваться. Цвет в конце формируется.
в смысле?
тогда уже поздно пить боржомии считать кирпичи - тоже смысла нет
Нет. Каждый зеленый кирпич тоже будет давать -10. У нас же входы на продажу вначале каждого "кирпича".
И если кирпич оказался не желтым, как мы ожидали, а зеленым - мы получаем -10.
А если ты говоришь, что нужно считать только желтые столбцы - то это получается что входы только в конце серий из зеленых кирпичей. А мы же не знаем, когда серия из зеленых кирпичей закончится.
ты путаешься, правда - присмотрись ещё :)
в смысле?
тогда уже поздно пить боржомии считать кирпичи - тоже смысла нет
дело то не в кирпичах - это просто Способ визуальной оценки большого периода данных - где можно быстренько прикинуть размеры шагов и количество пирамидных уровней...
на переворотах же стопов наловим так что без штанов уйдём не?
ну тогда лучше почти на стройку - там платят за каждый кирпич
на переворотах же стопов наловим так что без штанов уйдём не?
а на перевороте увеличим лот, а по исчерпанию сигнал закроем..
при наличии даже одного подписанта - игра уже без риска :-)
считай - желтые Селл квадратики - т.е. если нет ряда с 5 квадратиками считай = -10 иначе +310
79 колонок не достигли ТП (-790) и 4 дали (+1240 =4*310)
теперь зеленые баевские квадратики - итак: 79 колонок в минус (-790) и 7 пирамидок дали +2170 пунктов..
т.е. в сумме без всякого управления лотами - постоянно начальным лотом идет профит...
арифметика у тебя странная ........
ты же не знаешь - когда будет желтый квадратик > если методом переворота - тогда уже для профита +310 нужно 6 квадратов, а не 5
если на каждом шаге делать Sell - в надежде поймать 5 желтых подряд = вовсе беда
вот и посчитай, сколько пунктов будет ....................
арифметика у тебя странная ........
ты же не знаешь - когда будет желтый квадратик > если методом переворота - тогда уже для профита +310 нужно 6 квадратов, а не 5
если на каждом шаге делать Sell - в надежде поймать 5 желтых подряд = вовсе беда
вот и посчитай, сколько пунктов будет ....................
так это все вокруг понимают.
один Неколка только не может докумекать.
от умственного слабоумия)))