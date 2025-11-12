учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 458

Aleksander:

сегодня неделька закончилась прибытком :))


КРУТЬ!!!
 

и ты так сможешь :))) - тут ведь нет такого ничего сложного - Перевертышь с мартингейлом - когда какого либо уровня достигает - то можно аккуратно пирамидить...

я  начал селить от 1,19140 прямо - когда цена приблизилась к полосочке... с мелкого ордерочка начал и вниз селл...


 
ЗЫ - просто когда ты в позиции- нужно иметь план насчёт действий цены против тебя.. (лок или разворот) и иметь Стальные яйцы - когда цена хапнет крупняк в пирамидке и развернется
 
А при пирамидинге с каким коэфф. лот наращиваешь? Усреднение не используешь?

 

Пирамидинг Классический - удвоение на следующем уровне

- усреднение? Мартингейл? да - использую.. если цена идёт против меня - то я мартиню сделки = а если прёт по мне так пирамидю во всю...

вот примерно так было на первой неделе.. на самом деле там использовались 5 и 15м тф наклонные линии... от них плясал...

 
На мой взгляд пирамидить увеличивающимся лотом слишком рискованно. У меня бы духа на это не хватило.) При развороте, моментально большая просадка получается. А ведь бывает, что скачком цена падает, тогда уже сразу огромная просадка может быть. При торговле какой-то полуавтомат используешь?

 

неее- всё в ручую - измеряю на своих уровнях примерные расстояния куда и Сколько пунктов пройдёт пара - разбиваю на несколько участков уровней - и выставляю отложки - ну или если слежу за рынком то руками выставляю сделки...

просадка - да - появляется - но не настолько большая как можно бы бояться - у меня же первонаальные сделки мелкие - и даже если в сумме несколько лотов зависнет - то просадон к общему балансу не большой...


 
ЗЫ - но яйки то всё равно надо стальные иметь :) а то поседеют как у меня :)))
 
.......
Ни че так 95 % прибыльных! И серия закрыта на 77000.00 - что -то совсем запредельное... :-) из 147 сделок... и в основном селлы рулят...

 

а это всё пирамидинг :))) ведь 9 пойманных уровней это увеличение 1 к 1000 чтоли... а я поскромнее - ловлю 5-6 уровней..

Зы - на самом деле не всё так уж и сложно - тут надо потренироваться на демке или в тестере - попривыкнуть к уровням и как цена между ними ходит - и можно потихонеску на реал... хоть микро какойнить... чтобы психологически быть готовым к просадочкам...

аааа - ну даа - ещё нужно иметь План Б - а что если всётаки цена пойдёт против тебя - и не остановится(развернется) на расчётном уровне - у тебя должен быть четкий план - как лочить или переворачивать и как дальше разруливать движучки...

но это всё от опыта сидением перед монитором приходит...

ЗЫЫ - 77к прибыли - так учти - ведь я ставил в той пирамиде не свои - а как бы от профита - вернее за счёт полученного профита от первых сделок я ставил новые всё крупнее и крупнее - т.е. прибыль вся за счёт ДЦ :))) - я как то Дримеру показал после нонфармов декабрьских как бац и за 1 день(практически) пирамидка вытащила 5000% за 1 день...
