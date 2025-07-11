Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 597

benzovoz:
В том варианте в котором ТС её расписал - тема однозначно сливная, непонятно зачем он её продолжает пиарить на древнем стейте))) Кстати тоже непонятного происхождения. Знаю потому что делали по ней робота, даже в льготных условиях тестера льёт безбожно, без малейшего шанса. Перспектива у темы возможно и есть но точно не в таком варианте. Нужно брать движение, т.е. видеть когда оно готово пойти. А смотреть тренд на старшем ТФ - с такой темой беспонтово, попал в локальный треугольник и прощай депозит. А треугольник может нарисоваться в любом месте графика кроме того откуда начинается движение.

наверное ты всётаки не правильно чтото понял в это системе... Стейт был показа НЕ для пиара - а для Визуального усмотрения основ самой системы Перевертышей - Смена направления торгов после того как рука схватит лося, с увеличением лотов после проигрыша руки...

второе - наверняка ты в своей реализации советника (кстати я никогда не говорил что перевертыши чисто формализуемая система) - не учел Время работы совы - условно то что Торги начинаются в 7 утра мск и заканчиваются в 22 - т.е. временной фильтр исключит наворачивание лотов в ночное время...

третье - ещё раз - присмотрись к наклонным линиям - лично мне они дают хоть какуюто примерную основу поведения цены в будущем - иногда даже до пипса цена касается уровня и идет откат - я и просто возле пиков делаю сделки на откат- при пробое мартиню или переворачиваю направление...

 

зыы - а при чем тут треугольник? для полноты картины воспроизведи на графике Крестики нолики - индикаторы есть в кодобазе - и сам пальцами поводи по квадратикам - два квадратика любой руи отбивают предыдущий убыток - наворачивает лоты флетововсть валюты - но и то... некоторая компенсация прибыльной руки- убытков другой(снижение на разряд другой лотности колена) - дадут тебе совершенно другой результат в исходах советника...


 
Уязвимость системы не в наклонных полосочках, уязвимость в жадности, т.е. желании взять много в короткий промежуток времени и в пипсовочном шаге доливок. На истории многое красиво, но я тут выше неспроста писал про эффект бабочки, чем больше жадность и чем меньше промежуток времени - тем больше проявляется этот эффект на рынке для конкретной системы. Т.е. не системы ломаются а системы выходя на реальный рынок изменяют его, и чем они (системы) жаднее и агрессивнее - тем сильнее и быстрее они рынок изменяют. Для таких систем слив неизбежен в итоге именно поэтому. Надо идти за дядьками которые толкают рынок серьёзными деньгами, по другому никак. А для этого надо видеть куда эти дядьки собираются толкнуть. Алгоритм который подразумевает "пофиг куда пойдёт цена" должен конструктивно опять же подстраиваться на движняки серьёзных дядек, а на пипсовочных по шагу доливках такой алгоритм не построишь, рыночный шум намотает депозит на себя. В итоге только грамотный пирамидинг может дать то что ты хочешь но это не на писовочных доливках. Пипсовочные доливки хороши в агрессивном плане но у них никогда не сойдётся соотношение загрузка депозита/правильные стопы. Т.е. с правильными стопами будет перегружаться адски депозит, а неправильные стопы будет нещадно выбивать. Ну а вообще без стопов тем более трындец.
 
Неколла, думаю если ты даже онлайн станешь демонстрировать сделки системы ,вряд ли кто повторит.
Сам не раз ловил пирамиду, но отсутствие стопа выносило нещадно в стопаут, ибо малюсенький откат сразу в минус депо.
Тонкость пирамидинга в том чтобы угадать какой длины (в пунктах) будет безоткат.
 
Если учитывать законы симметрии, то усреднение следует делать увеличивающимся лотом, а пирамидинг уменьшающимся, поскольку при усреднении каждый новый ордер открывается по всё лучшей и лучшей цене, а при пирамидинге по всё худшей и худшей цене.

 
Никола онлайн? скорее рубль будет по 75 долларов :-)

 
