Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 597
В том варианте в котором ТС её расписал - тема однозначно сливная, непонятно зачем он её продолжает пиарить на древнем стейте))) Кстати тоже непонятного происхождения. Знаю потому что делали по ней робота, даже в льготных условиях тестера льёт безбожно, без малейшего шанса. Перспектива у темы возможно и есть но точно не в таком варианте. Нужно брать движение, т.е. видеть когда оно готово пойти. А смотреть тренд на старшем ТФ - с такой темой беспонтово, попал в локальный треугольник и прощай депозит. А треугольник может нарисоваться в любом месте графика кроме того откуда начинается движение.
наверное ты всётаки не правильно чтото понял в это системе... Стейт был показа НЕ для пиара - а для Визуального усмотрения основ самой системы Перевертышей - Смена направления торгов после того как рука схватит лося, с увеличением лотов после проигрыша руки...
второе - наверняка ты в своей реализации советника (кстати я никогда не говорил что перевертыши чисто формализуемая система) - не учел Время работы совы - условно то что Торги начинаются в 7 утра мск и заканчиваются в 22 - т.е. временной фильтр исключит наворачивание лотов в ночное время...
третье - ещё раз - присмотрись к наклонным линиям - лично мне они дают хоть какуюто примерную основу поведения цены в будущем - иногда даже до пипса цена касается уровня и идет откат - я и просто возле пиков делаю сделки на откат- при пробое мартиню или переворачиваю направление...
зыы - а при чем тут треугольник? для полноты картины воспроизведи на графике Крестики нолики - индикаторы есть в кодобазе - и сам пальцами поводи по квадратикам - два квадратика любой руи отбивают предыдущий убыток - наворачивает лоты флетововсть валюты - но и то... некоторая компенсация прибыльной руки- убытков другой(снижение на разряд другой лотности колена) - дадут тебе совершенно другой результат в исходах советника...
Неколла, думаю если ты даже онлайн станешь демонстрировать сделки системы ,вряд ли кто повторит.
Если бунт афро-американцев разрастётся и ФРС окажется в их руках, то возможно и такое.)
Если учитывать законы симметрии, то усреднение следует делать увеличивающимся лотом, а пирамидинг уменьшающимся, поскольку при усреднении каждый новый ордер открывается по всё лучшей и лучшей цене, а при пирамидинге по всё худшей и худшей цене.
Не учитывается то что при усреднении предыдущие ордера в минусе а при пирамидинге в плюсе.
Если бунт афро-американцев разрастётся и ФРС окажется в их руках, то возможно и такое.)
Было бы печально увидеть крах империи так быстро, ведь тогда произойдут монументальные сдвиги которые могут существенно изменить инвесторский и трейдерский климат, не исключено даже что придётся пойти на завод!