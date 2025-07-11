Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 599
Александер никогда на реале не торговал. Все его скрины из прошлого - демки.
Как можно подозревать светлейшего пророка!
И ведь пророку будет не сложно опровергнуть это...
Ведь наверняка сохранились банковские документы, заявления на ввод-вывод...
Сейчас он вернётся и просто уничтожит все эти нелепые подозрения, поклёпы какие-то в самом деле! ух!
если мне не изменяет память, то был как минимум один реальный мониторинг на Onix, где счет был разогнан с 2К до 20К за 2 недели
Если мне не изменяет память, то были моники и другие, где он уныло слил, либо закрывал когда уходил в безнадежную просадку. А дальше была куча скринов из какого-то прошлого, с демок и прочая ересь.
Не понятно одно.. или два..
Почему он до сих пор продолжает заниматься этой ересью - сетки то мартина, то антимартина.
Почему он упорото отвергает существование неттинга (может, просто не знает как это работает?).. ведь там он сразу понял бы, какую дичь он творит торгуя в разные стороны свои пирамитки))
Вот вы злыдни:)
Рынок шикарный просто, 11 пирамидок >=5. Если также продолжится, грех не сделать 10k%.
неужто работает?
чё жы ты такой трудный то :))) какая дичь? речь ведь идёт о Перевёртышах - торговля Попеременно то Бай серией то Селл - в зависимости от того как цена движется
ещё раз - вот обрати внимание на Крестики нолики
встречая жёлтый квадратик - ты делаешь селл селл селл - до тех пор пока не встретиться зеленый квадратик - и только тогда (словивив лося по предыдущей селл сделке) Переворачиваешься - и начинаешь делать Бай Бай Бай - пока не получишь стоплосс (в размер квадратика) и опять не перевернешься...
о каком неттинге тут идет речь? ты понимаешь то что ты пишешь?
неужто работает?
у тебя котелок не работает - вот ты и спрашиваешь :))))
чем вам не нравится хэдж ? ведь задень можно и туда и сюда взять по 100 points
и самое что 100 открытых позиции в каждую сторону
У меня три вопроса: