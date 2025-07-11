Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 599

Макс:

Александер никогда на реале не торговал. Все его скрины из прошлого - демки.

Как можно подозревать светлейшего пророка!

И ведь пророку будет не сложно опровергнуть это...

Ведь наверняка сохранились банковские документы, заявления на ввод-вывод...

Сейчас он вернётся и просто уничтожит все эти нелепые подозрения, поклёпы какие-то в самом деле! ух!

 
если мне не изменяет память, то был как минимум один реальный мониторинг на Onix, где счет был разогнан с 2К до 20К за 2 недели 

 
...:

Если мне не изменяет память, то были моники и другие, где он уныло слил, либо закрывал когда уходил в безнадежную просадку. А дальше была куча скринов из какого-то прошлого, с демок и прочая ересь.

 

Не понятно одно.. или два..

Почему он до сих пор продолжает заниматься этой ересью - сетки то мартина, то антимартина.

Почему он упорото отвергает существование неттинга (может, просто не знает как это работает?).. ведь там он сразу понял бы, какую дичь он творит торгуя в разные стороны свои пирамитки))

 

Вот вы злыдни:)
Рынок шикарный просто, 11 пирамидок >=5. Если также продолжится, грех не сделать 10k%.

 
b2v:

неужто работает? 

 
Макс:

чё жы ты такой трудный то :)))  какая дичь? речь ведь идёт о Перевёртышах - торговля Попеременно то Бай серией то Селл - в зависимости от того как цена движется

ещё раз - вот обрати внимание на Крестики нолики


встречая жёлтый квадратик - ты делаешь селл селл селл - до тех пор пока не встретиться зеленый квадратик - и только тогда (словивив лося по предыдущей селл сделке) Переворачиваешься - и начинаешь делать Бай Бай Бай - пока не получишь стоплосс (в размер квадратика) и опять не перевернешься...

о каком неттинге тут идет речь? ты понимаешь то что ты пишешь?

 
transcendreamer:

неужто работает? 

у тебя котелок не работает - вот ты и спрашиваешь :))))

Макс:

чем вам не нравится хэдж ? ведь задень можно и туда и сюда взять по 100 points

и самое что 100 открытых позиции в каждую сторону 

 
Aleksander:

чё жы ты такой трудный то :)))  какая дичь? речь ведь идёт о Перевёртышах - торговля Попеременно то Бай серией то Селл - в зависимости от того как цена движется

ещё раз - вот обрати внимание на Крестики нолики


встречая жёлтый квадратик - ты делаешь селл селл селл - до тех пор пока не встретиться зеленый квадратик - и только тогда (словивив лося по предыдущей селл сделке) Переворачиваешься - и начинаешь делать Бай Бай Бай - пока не получишь стоплосс (в размер квадратика) и опять не перевернешься...

о каком неттинге тут идет речь? ты понимаешь то что ты пишешь?

У меня три вопроса:

  1. А профит-то будет?
  2. Как насчёт профита?
  3. Можно ли рассчитывать на профит?
