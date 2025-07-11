Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 592
абсолютно любое движение цены должно приносить профит
много стрелочек не хватает
Наверно статью "Выцарапываем профит до последнего пипса" наизусть выучил.)))
о, еще бОльший фантазер))
почитывал
но
я верю только в одно
что, ни одна нейронка не заменит мозг человека
поэтому там ничего мне не приглянулось
Завсегда можно поймать все впадинки и выпуклости :)))
и сделать за 3-4 дня 1000%
только от хай зигзагаза - линии вниз должны быть. Вот тогда всё ок
нее тут волнообразно - стрелочка вверх появилась - ставишь байку - а как появится стрелочка вниз - то байку закрываешь и открываешь селку...
если идет Пробой уровня - то можно применить Пирамидинг ставок
ЗЫ - это НЕ зигзаг
сдесь "зигзагообразность" и наклон уровней - Определён Поведением Самой Цены :)))
т.е. некоторое время назад сама цена "нарисовала" отталкивание от низа и от верха какого либо своего "уровня" - мы этот момент засекаем и начинаем по таким наклонам определять следующие уровнии
да по барабану - если решили что нечто high и поставили стрелочку, то логично вести диагональ вниз
и наоборот.
при этом примерно знаю как считается наклон диагонали. Ваш метод вряд-ли сильно разница с моим :-)