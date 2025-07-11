Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 592

Renat Akhtyamov:

абсолютно любое движение цены должно приносить профит

много стрелочек не хватает

Наверно статью "Выцарапываем профит до последнего пипса"  наизусть выучил.)))


 
danminin:

о, еще бОльший фантазер))

именно такой алгоритм сделлл
 
khorosh:

Наверно статью "Выцарапываем профит до последнего пипса"  наизусть выучил.)))

почитывал

но

я верю только в одно

что, ни одна нейронка не заменит мозг человека

поэтому там ничего мне не приглянулось

 

Завсегда можно поймать все впадинки и выпуклости :)))


и сделать за 3-4 дня 1000%

 
кстати - запродам этот индикатор для мт5 - если кому нужно - сделаем проект в Маркете...
 
Aleksander:

Завсегда можно поймать все впадинки и выпуклости :)))


и сделать за 3-4 дня 1000%

только от хай зигзагаза - линии вниз должны быть. Вот тогда всё ок

 

нее тут волнообразно - стрелочка вверх появилась - ставишь байку - а как появится стрелочка вниз - то байку закрываешь и открываешь селку...

если идет Пробой уровня - то можно применить Пирамидинг ставок

 

ЗЫ - это НЕ зигзаг

сдесь "зигзагообразность" и наклон уровней - Определён Поведением Самой Цены :)))

т.е. некоторое время назад сама цена "нарисовала" отталкивание от низа и от верха какого либо своего "уровня" - мы этот момент засекаем и начинаем по таким наклонам определять следующие уровнии


 
Aleksander:

ЗЫ - это НЕ зигзаг

да по барабану - если решили что нечто high и поставили стрелочку, то логично вести диагональ вниз

и наоборот.

при этом примерно знаю как считается наклон диагонали. Ваш метод вряд-ли сильно разница с моим :-)

 
а зачем линия вниз? от максимума? эдакая хорда :)) что она дает?
