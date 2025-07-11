Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 428
А если в сочетании. Скажем, поел грибочков, обучил НС и оптимизировал на статистике.
Нуу.. в такой, именно в такой последовательности применения, конечно же будет казаться, что всё не тлен )) но действие грибочков не вечно (я так слышал)
Да, не вечно, но нужно только на период настройки системы.) Вообще-то, основные этапы, это последние два. Но с грибочками все-же лучше.
И не путайте оптимизацию на истории с оптимизацией на статистике. Хотя история фигурирует и там и там, но методологии вообще различны. Скажем, никаких максимумов прибыли, и мы вообще не учим ТС торговать. Мы учим распознавать. Т.е., ошибочно сделанная прибыльная сделка не в том множестве -это ошибка системы, и необходимы меры для ее ликвидации, вместе со сделкой.
...system является элементом в торговли, которая дестабилизирует и одновременно определяет характеристики основных тенденций состояний рынка. Это с одной стороны. С другой система есть необходимое и достаточное условие для выполнения четких требований трейдера, который вознамерился использовать объективные характеристики той же системы со всем нам понятной целью.
Тем не менее это как видно не всегда, а зачастую не способствует достижения условия выполнения задач торговли. Даже оптимизация крахом идет в основных тенденциях, если не учтены все условия прироста актива, будь то максимальная просадка, доходность, рекавери-фактор, что в общем то является производной из первых двух переменных, профит-фактор, коэффициент шарпа и еще много-много другого. Даже создаются оптимизируемые параметры оптимизируемых этих самых коэффициентов производных.
Поэтому существует много взглядов на мнимые закономерности. Одни предполагают что предсказание и есть сейчас, то что создается в моменте со множеством будущих безумных ответвлений (superposition будущих состояний) и фракталы - самоподобные структуры хребты, коих бесчисленное множество.
и если рынок имеет тренды и самоподобен себе, то /... Возможно chaos и порядок являются необходимыми звеньями для проецирования состояния движения. Сложно представить что уже образовалось за бесконечно долгую протяженность...
Думаю уже очевидно, что в рамках дискретно-численной математики тут нечего ловить, более того, даже в рамках человеческих языков и логики невозможно решить подобную задачу, и наивно полагать будто бы компьютеры, основанные на битовых операциях могут в чем-то помочь, ну разве что график нарисовать, не более, ведь любой современный компьютер является конечным автоматом, по сути это примитивный арифмометр...
Ещё в 1931 году Курт Гёдель изящно продемонстрировал в своей работе "Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme", что любая формально корректная система неполна, то есть содержит принципиально неописуемые вещи (невыводимые, невычислимые), то есть никакая счётная машина не способна будет определить истинность или ложность некоторой формулы, при этом сама формула 100% легитимная корректная для рассматриваемой системе и она в действительности имеет определённое значение истинности/ложности, но вот установить это нет никакой возможности. Забавный факт, поскольку всякая достаточно сильная рекурсивно аксиоматизируемая непротиворечивая система неполна, то получается что и машинные языки и человеческие языки также неполны. Таким образом, устанавливается принципиальная невозможность полноты познания системы в рамках средств предлагаемых самой этой системой. Чтобы познать систему полностью, необходима система более высокого обобщающего порядка, которая в свою очередь будет также не полна, и чтобы познать её полностью, нужна следующая обобщающая система и так далее до бесконечности, конца этому нет!
В этом легко убедиться, если обратиться к доказательствам первой и второй теоремы Гёделя, https://monoskop.org/images/9/93/Kurt_G%C3%B6del_On_Formally_Undecidable_Propositions_of_Principia_Mathematica_and_Related_Systems_1992.pdf причём если первая доказывает существование невыводимых/невычислимых фактов, то вторая ещё более пессимистична, так как устанавливает ужасные последствия в виде невозможности верифицировать корректность (непротивореивость) самой этой системы! Как видим, внешне успешный путь логики и математики, начиная с древнейших времён, от шумерских и египетских мудрецов, от классиков эллинской науки до современный высот, на самом деле не даёт возможности построить непротиворечивую формально корректную и полностью верифицируемую систему. Тлен настолько фундаментален, что он является самой метафизической основой нашего мира. Однако как писал Бертран Рассел, не стоит преувеличивать финитный формализм Гильберта, и возможно есть какие-то хитрые пути-лазейки (субстанции и контакты особого рода, хехе) которые позволят обойти ограничения.
Общеизвестно, что достижение/получение Грааля является уровнем 0 в иерархии уровней рыночного доступа (см. приложении ниже), так называемый Тихий Дом Форекса. К сожалению, те кто достигли Грааля проходят полную трансформацию и уже не могут ничего об этом рассказать. Также поговаривают, что все они связаны особыми обетами молчания в рамках тайного ордена, и подобные сведения опасно разглашать. Действительно, ведь если представить, что подобная информация была бы доступна многим, то кто будет работать на заводах? Кто будет копать руду в шахтах? Кто будет укладывать фундамент на стройках и доить коров на фермах, чистить стайки? И уж конечно никто не будет сидеть в душных офисах, уставившись в мониторы.
ТИХИЙ ДОМ ФОРЕКСА
Итак, у форекса тоже есть свой Тихий Дом, это то центральное место, откуда начинаются все изменения, там лежит информация о будущих трендах, где записаны все оптимальные стратегии и последовательности их применения.
Структура уровней доступа FOREX:
Уровень D
Уровень C
Уровень B
Уровень A
Уровень 0
Тихий Дом Форекса
Истинный Грааль
Тихий Дом Форекса - это самый предел, точка контакта с Инобытием, где перестают действовать ограничения, преодолевается двойственность бинарного устройства мира, в частности BUY и SELL. Здесь деньги перестают быть деньгами. Тихий Дом Форекса - это не какой-то определенный сервер, он нигде и везде. Это особое состояние синхронизации, взаимодействие психических полей и технологических сигналов. Истинный Грааль не записан в понимаемой людьми форме. Для того чтобы понять смысл Истинного Грааля необходимо существенное и необратимое изменение психики. Человек достигший Тихого Дома уже не сможет быть собой.
Отлично, но не стоит ограничиваться этим, можно же построить 420 комбинаций уникальных мажорных троек и передавать торговые сигналы от одного портфеля к другому, выбирая пары псевдорандомно или по цепочке чисел сплитования (см. оригинальную монографию "О сплитах"), и тут большую важность приобретает конкретный алгоритм формирования цепочки чисел, логично предположить, что некоторые цепочки чисел будут более успешны чем другие, таким образом теперь вместо обычного заурядного тестирования советников в терминале предстоит увлекательная и полная неожиданных открытий работа по поиску успешных цепочек (использующихся для передачи сигналов из портфеля в портфель), грандиоздность и мастшаб этого проекта впечатлит даже бывалых трейдеров.
В качестве путей преодоления рыночной фазы можно было бы предложить следующий хитрых ход, заключающийся в оптимизации сигналов по портфелю кривых доходностей, ведь все ужа давно осознали что всё тлен и надо идти на завод, что не бывает такого неизменного набора торговых правил, который бы показывал в среднем одинаковую эффективность на протяжении долгосрочной истории, и всегда есть фазы-отрезки благоприятные и неблагоприятные для данной системы и данного набора параметров, и вот что это значит:
Если рыночные аттракторы существуют, то это означает что можно найти сколько угодно близкую ситуацию к тому что было в прошлом, иногда настолько близкую, что фактически неотличимую с учетом торговых погрешностей
