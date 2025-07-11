Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 431
хотя, по сути треугольные раздвижки и показывают фазовости той или иной валютной пары в треугольнике.
только вот вполне может быть что все три пары будут во флэтовой фазе и в течении недели выхлопа не будет приличного.
поэтому самое правильно торговать сразу все возможные состояния рынка
Вот поэтому у меня идет выборка из 112-ти треугольников из основных 8-ми валют раз в час (можно чаще - задается в параметрах) и выбирается самый активный на текущий момент, если таковые вообще есть.
Вот поэтому у меня идет выборка из 112-ти треугольников из основных 8-ми валют раз в час (можно чаще - задается в параметрах) и выбирается самый активный на текущий момент, если таковые вообще есть.
тогда по сути правильный подход, на автомате отыскивать самый волатильный вариант и его отторговывать.
я вот чуток по другому решил, торговать сразу несколько состояний рынка. робот громоздкий но вполне возможно что есть потенциал.
https://www.mql5.com/ru/code/16006 - подключите это и "одновалютный мультивалютник" превратится в "мультивалютник" в тестере МТ5, заодно сможете стейтами разбрасываться
три разных пары - да ещё в треугольнике - малополезны (мягко так говоря) - равнозначны торговле одной парой - нет определенности - куда совокупная эквити поползёт - :)
только если три пары - это 2 пары и их кросс - легко проверить :) графики пара крос и крос пара - дают схождения 100%
Вы начали ветку с системы 4-х пар из 7-ми мажоров, и сейчас перешли на 2 пары и кросс, как более перспективную, или по-прежнему используете старую систему?
я вот чуток по другому решил, торговать сразу несколько состояний рынка. робот громоздкий но вполне возможно что есть потенциал.
Как ваши успехи? Интересно посмотреть результаты вашего робота )
Пока что не понятно, есть парочка тестов робота, но работы ещё много...
вот как то так пока что. к сожалению понятие фазовости здесь отчётливо не просматривается.