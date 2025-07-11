Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 427

Aleksandr Volotko:

да ладно, потом ещё какая нибудь хня появится, которую всенепременно нужно будет победить и уж тогда-то!.. на завод, если не победить очередную хню, конечно же, а потом следующую и т.д. и т.п.

Еще лет 20-30 помучаться потестировать и тогда уже точно на завод


Какие могут варианты обхода/минимизации влияния фазовой изменчивости?

  • традиционный: переоптимизация в надежде на инерционность параметров хотя бы часть от длины оптимизации
  • предиктивный: попытка определить дрейф оптимума и встать на опережение заранее
  • осцилляторный: идея об осциллирующих фазах и ставка на противофазу заранее
  • статистический: определить частоты нахождения оптимумов в зонах и ставки на зоны с большей частотой
  • динамико-статистический: то же самое но с учетом предыдущих значений оптимумов (байесовая схема)
  • фундаментальный: оценка будущих настроений рынка и выбор режима фазы флэт/тренд вручную
  • оккультно-магический: неописуемые богомерзкие ритуалы и жертвоприношения
  • авторегрессионный: авторегрессионная модель + доп факторы
  • непараметрический: использование методов датамайнинга/ИИ для оценки будущей фазы
  • лейбористский: прекратить спекулятивную торговлю и пойти на завод
  • тайминговый: анализ длины фаз и начало торгового цикла только после некоторого интервала длительности

В чем проблема статистических подходов - даже счётное число параметров уже может представлять проблему, для слишком простых моделей можно не уловить значимые факторы дифференциации фазы, но с любым добавлением новой переменной драматически увеличивается декартово пространство, не говоря уже о скорости расчётов, да и тестер МТ5 скажем честно не самый быстрый, потому что там там много продвинутых вещей, моделирование тиков, задержек и т.п., это очень крутой функционал, но и это всё подтормаживает, даже вот такая простая вещь как определение стоимости пункта уже несёт свои издержки, а в портфеле это делается для всех инструментов, и помногу раз, поэтому даже можно пожертвовать точностью и заранее рассчитать стоимости пунктов для рабочих отрезков истории, это может ускорить работу, я краем уха слышал что есть люди которые немало средств потратили на облачную оптимизацию, отказывали себе в еде и одежде, хехе... Отдельной задачей является оптимизация кода с предварительным кэшированием всех необходимых данных, это тоже должно заметно улучшить скорость тестов...

Мог бы просто написать: всё тлен.
 

Началось движение 17 синтетиков пробили свои 3-х недельные каналы в нужном направлении

001

 
sbmill:

отлично с ретестом даже

 
transcendreamer:

Да, как вариант, для проверки некоторых идей, после того как будут выгружены необходимые статистические данные, можно применять MS EXCEL, для оптимизации параметров. Или более продвинутый функционал стат пакетов, правда конечно же нужно понимать зачем это использовать, и что нужно искать. EXCEL вполне достаточно, даже для динамических графиков. Однако...

Даже в EXCEL если прогонять оптимизацию по параметрам - может занять очень долгое время, (иногда задумываешься над квантовым компьютером) поэтому порой приходится искать баланс между загруженностью оптимизируемых параметров и времени обработки данных.

 
Ilmir Galiev:

Можно в R проверять, если язык превозмочь.

 
transcendreamer:

да, тут ещё кочергу(1-2-3,крюк росса) прилепить - и вообще лепота :)
 
Aleksander:
это же паттерн, как его прилепишь?

ну будет и будет ;)

transcendreamer:


---
ты забыл анализ рынка под препаратами и прочими грибами, но и это тлен, да ты и сам знаешь об этом, но почему умолчал? 

ускорение оптимизаций это тоже тлен, ибо профита там тоже нет, сколь быстро не оптимизируй тлен - на выходе будет тлен, знатный такой

 
Aleksandr Volotko:
А если в сочетании. Скажем, поел грибочков, обучил НС и оптимизировал на статистике.

