Давненько не был здесь... Переписал кучу версий для анализа парника по треугольникам и вроде как есть нормальный рез, в котором уже нет багов. Стейта нет, т.к я произвожу модификацию иногда по несколько раз в день, если мне что-то не нравится, но сов все равно, хоть и на демке, вытягивает в плюс. Тестирую на Робофорексе, на котором торговал своим старым парником вполне удачно до кризиса. Возможно, скоро выложу сова для общих тестов. Пока скрин и подтверждение того, что при грамотной обработке данных треугольников, можно заработать.)))
Возможно, скоро выложу сова для общих тестов. Пока скрин и подтверждение того, что при грамотной обработке данных треугольников, можно заработать.)))
С ума сошел? Только попробуй. Грамотная обработка? Грамотный совет был Aleksander:
три разных пары - да ещё в треугольнике - малополезны (мягко так говоря) - равнозначны торговле одной парой - нет определенности - куда совокупная эквити поползёт - :)
только если три пары - это 2 пары и их кросс - легко проверить :) графики пара крос и крос пара - дают схождения 100%
все что угодно, но тока не это
в треугольнике заработка нет и не будет
1 * 3 == 3 * 1 == 1.5 * 2 == ... == 3
теперь поиграйтесь котировкой мажоров, и где будет эквити, если котир кросса все время == 3 ?и кстати, не забывайте, что демо не есть реал.
Наконец стало понятно, что нужно чтобы построить баблокос: достаточно входить по специальному закону, который выражается на графике линией, за которую цене запрещено заходить, и это параметрическая функция от цены и времени, зависящая от выбора начальных координат, спасает ситуацию, так как стоп трейдера при этом располагается за этой линией, куда цене запрещено заходить, и таким образом выбирая эти благоприятные условия, трейдер будет постоянно в профите.
Цена в курсе, что ей запрещено?:)