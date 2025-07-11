Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 435

transcendreamer:

  купите кофе чтобы выглядеть обычным посетителем, оплачивайте только наличными.

А на заводе сейчас макароны дают...

 
Dialog22:

Вместо зарплаты что ли?

 
Давненько не был здесь... Переписал кучу версий для анализа парника по треугольникам и вроде как есть нормальный рез, в котором уже нет багов. Стейта нет, т.к я произвожу модификацию иногда по несколько раз в день, если мне что-то не нравится, но сов все равно, хоть и на демке, вытягивает в плюс. Тестирую на Робофорексе, на котором торговал своим старым парником вполне удачно до кризиса. Возможно, скоро выложу сова для общих тестов. Пока скрин и подтверждение того, что при грамотной обработке данных треугольников, можно заработать.)))
Файлы:
FXM.png  47 kb
 
vladradon:
Красивый скрин. 
 
эх ... сколько захожу сюда, а тут всё теже поиски модели или инструмента для анализа... смотреть нужно в другом направлении.... Николла то игрок. С этого нужно начинать. А уж к чему применить тут на вкусности рынок богат.картинка
 
vladradon:
 Возможно, скоро выложу сова для общих тестов. Пока скрин и подтверждение того, что при грамотной обработке данных треугольников, можно заработать.)))

С ума сошел? Только попробуй. Грамотная обработка? Грамотный совет был Aleksander:

три разных пары - да ещё в треугольнике - малополезны (мягко так говоря) - равнозначны торговле одной парой - нет определенности - куда совокупная эквити поползёт - :)

только если три пары - это 2 пары и их кросс - легко проверить :) графики пара крос и крос пара - дают схождения 100%

 
vladradon:
все что угодно, но тока не это

в треугольнике заработка нет и не будет

1 * 3 == 3 * 1 == 1.5 * 2 == ... == 3

теперь поиграйтесь котировкой мажоров, и где будет эквити, если котир кросса все время == 3 ?

и кстати, не забывайте, что демо не есть реал.
 
https://coub.com/view/8q0uv
Замечательно
Замечательно
  • coub.com
by BlackJack007
 
Наконец стало понятно, что нужно чтобы построить баблокос: достаточно входить по специальному закону, который выражается на графике линией, за которую цене запрещено заходить, и это параметрическая функция от цены и времени, зависящая от выбора начальных координат, спасает ситуацию, так как стоп трейдера при этом располагается за этой линией, куда цене запрещено заходить, и таким образом выбирая эти благоприятные условия, трейдер будет постоянно в профите.
 
transcendreamer:
Наконец стало понятно, что нужно чтобы построить баблокос: достаточно входить по специальному закону, который выражается на графике линией, за которую цене запрещено заходить, и это параметрическая функция от цены и времени, зависящая от выбора начальных координат, спасает ситуацию, так как стоп трейдера при этом располагается за этой линией, куда цене запрещено заходить, и таким образом выбирая эти благоприятные условия, трейдер будет постоянно в профите.

Цена в курсе, что ей запрещено?:)

