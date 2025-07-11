Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 434

transcendreamer:
Хотел пойти на завод, но пока подожду...

завод это хорошо, когда это твой собственный завод, который выпускает валюты почти всех стран.... а когда ты ещё и знаешь расписание работы завода то это вообще прелесть !...

 
Anatolii Zainchkovskii:

А банк ещё лучше, всё-таки ближе к форексу и знания, которые уже здесь получены пригодятся.)

 
khorosh:

не, банк не кайф, вон сколько их уже закрыли, монополизируют ) а вот печатать это хорошо ) на крайняк ненужны если будут купюры то можно анекдоты печатать в жёлтой прессе )

 
transcendreamer:
Хотел пойти на завод, но пока подожду...

Вообще-то ***творится. Третий день я не могу найти ошибки в алгоритмах, работавших много лет. График числа корзинок, торгующихся на покупку. Короче, получите картинку:

 
Mislaid:

Почему решили что гдето ошибка?, и вопрос второй, тут только год в общем то, что нельзя сказать (много лет), вполне рабочий график под одну из систем работающих не форексе... можно сказать что сейчас самое то торговать в тренд ( если правильно понимаю то вы покупаете корзины) вот их и стоит продолжать покупать а не ждать отката.

 
Mislaid:

Вроде бы ничего такого не случилось в последнее время..... а что если это знак?

 
Mislaid:

Подробнее можете рассказать :

1. что за картина?

2. что за ***творится?

;)

 
Anatolii Zainchkovskii:

завод это хорошо, когда это твой собственный завод, который выпускает валюты почти всех стран.... а когда ты ещё и знаешь расписание работы завода то это вообще прелесть !...

да, НО с одним условием что именно такой завод, который ты привел в пример, понятно что есть специфика работы у каждого своя, и там много мелких нюансов.

А по формированию лучше использовать ТС для создания ручной стратегии и возможной ее автоматизации благоприятного исхода торговой операций. Как некого продолжения человека в цифровом мире. О котором часто в последнее время упоминает Илон Маск. Странно.

 
Если вы занимаетесь трейдингом и инвестированием, разработкой граалей, вы должны серьёзно относиться к безопасности и применять следующие меры:

Купите старый ноутбук, бывший в употреблении. Приобретите подарочные сертификаты для магазинов электроники. Купите жесткий диск и сетевой контроллер по этим подарочным сертификатам. Установите систему TAILS и протестируйте её. Для переноса данных используйте только внешние USB-носители. Всегда удаляйте любые метаданные документов Microsoft, других форматов, и EXIF-данные фотографий. Всегда просматривайте отправляемые файлы перед отправкой.

Приобретите криптовалюту, пропустите её через онлайн-миксеры. Используйте неименные подарочные карты и сертификаты для прочих покупок. Оплачивайте услуги VPN и VPS, используя безопасную криптовалюту или сертификаты. Никогда не подключайтесь к VPN из дома, с работы либо из другого известного места. Никогда не подключайтесь из мест, рядом с домом или работой. Вас могут выследить даже по тому, что вы подключались из соседней кофейни. Подключайтесь только из публичных мест, предварительно исследуйте места визуально. Если публичная wifi сеть требует номер телефона - используйте виртуальные sim-карты. Оплачивайте виртуальные телефонные номера только криптовалютой пропущенной через миксеры.

Предполагайте по умолчанию, что камеры есть везде. Если видите камеру, предполагайте самый широкий угол обзора. Располагайте ноутбук так, чтобы окружающие не видели экран. Убедитесь, что вы не единственный пользователь данной wifi сети. Никогда не работайте в малолюдное время. Работайте в пиковые часы, например, для кафе: утром или в обеденный перерыв, когда люди приходят и уходят. Вечер после работы хуже: оборот людей в кафе менее интенсивен, люди приходят посидеть подольше. Используйте подключение VPN + TOR и только из публичных мест, где люди часто подключаются. 

Сеть TOR скрывает ваши подключения и трафик, VPN скрывает факт вашего подключения к сети TOR. Никогда не открывайте скаченные документы на обычном компьютере вне виртуальной машины TAILS или WHONIX. Документы могут содержать ссылки, которые деанонимируют вас.

Всегда следуйте заранее составленному плану действий. Подключайтесь, отсылайте и принимайте данные, отключайтесь и выходите спокойно и естественно. В кафе Starbucks: купите кофе чтобы выглядеть обычным посетителем, оплачивайте только наличными. Когда продавец спросит ваше имя, никогда не называйте своё настоящее имя, придумайте другое. Пейте кофе в естественной манере, не торопитесь, но и не задерживайтесь, соответствуйте культуре, улыбайтесь. Не говорите громко, меняйте тон вашего голоса. Ваша внешность не должна быть запоминающейся, поработайте над этим. Не используйте ничего, что могло бы выделиться вас из других посетителей. Меняйте стиль вашего поведения, пример такой маскировки: https://www.youtube.com/watch?v=BIaF0QKtY0c Не открывайте эту ссылку с вашего домашнего или рабочего компьютера! 

Составьте список подходящих мест, они должны быть разбросаны не менее чем на несколько километров. Пронумеруйте все ваши места. Используйте случайные числа для выбора номера места следующего подключения. Каждый новый выход в сеть делайте через случайный интервал времени. Учитывайте что обычные городские камеры видеонаблюдения имеют кольцевой буфер длиной 5 дней. Камеры в образовательных учреждениях могут иметь кольцевой буфер 30 дней. Если ваша информация крайне чувствительная, то увеличьте радиус разброса включив другие города. У вас должно быть не менее 20 подходящих мест подключения. Каждый раз будьте неотличимы от среднестатистического посетителя. Ешьте стандартный бизнес-ланч, пейте обычный кофе, оплачивайте наличными, никогда не заказывайте особенные блюда. Каждый меняйте заказ, не делайте однотипных заказов, не повторяйте никакой паттерн. Вас не должны вычислить по вашим гастрономическим предпочтениям.

В каждом месте не появляйтесь чаще чем несколько недель или даже месяцев. Официанты не должны вас запомнить, не смотрите им в глаза, смотрите чуть в сторону, избегайте бесед. Каждый раз меняйте одежду, которая не должна иметь признаков брендов, надписей и так далее. Соответствуйте району, например, в деловом районе будьте в костюме, как большинство. В обычном кафе не надевайте костюм, наденьте спортивный жакет с капюшоном. В студенческом кафе будьте в современной молодёжной одежде, но не сильно выделяющейся. Изучите местность, знайте входы-выходы, не привлекайте внимание поведением.

Большая численность людей - на пользу анонимности, чем больше чем лучше. Праздники, футбольные игры, рок-концерты создают большое число посетителей для соседних кафе и баров. Используйте очки с разной формой оправы, меняйте их случайным образом. Ваша стрижка не должна быть уникальной, избавьтесь от любых отличительных признаков. Учитывайте, что в общественных местах могут быть наблюдатели, которые уже ищут вас. Выполняйте тестовые приходы несколько раз, прежде чем начать работу. Избавьтесь от волнения, сделайте вашу схему привычной рутиной.

Любые данные, которые хранятся у вас, должны быть защищены несколькими слоями шифрования. Используйте VeraCrypt, LUKS и подобные средства. Используйте скрытые тома. Например, у вас 1 ГБ данных, которые нужно скрыть. Создайте несколько внешних контейнеров большего размера, которые будут вложены один в другой как матрёшки. Каждый контейнер со своими уникальными ключами и паролями. Не используйте опцию облачного хранения ключей.

Только серьёзный продуманный подход к безопасности поможет сохранить ваши граали.

 
transcendreamer:
Легче повеситься.)

