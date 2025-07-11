Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 434
Хотел пойти на завод, но пока подожду...
завод это хорошо, когда это твой собственный завод, который выпускает валюты почти всех стран.... а когда ты ещё и знаешь расписание работы завода то это вообще прелесть !...
А банк ещё лучше, всё-таки ближе к форексу и знания, которые уже здесь получены пригодятся.)
не, банк не кайф, вон сколько их уже закрыли, монополизируют ) а вот печатать это хорошо ) на крайняк ненужны если будут купюры то можно анекдоты печатать в жёлтой прессе )
Вообще-то ***творится. Третий день я не могу найти ошибки в алгоритмах, работавших много лет. График числа корзинок, торгующихся на покупку. Короче, получите картинку:
Почему решили что гдето ошибка?, и вопрос второй, тут только год в общем то, что нельзя сказать (много лет), вполне рабочий график под одну из систем работающих не форексе... можно сказать что сейчас самое то торговать в тренд ( если правильно понимаю то вы покупаете корзины) вот их и стоит продолжать покупать а не ждать отката.
Вроде бы ничего такого не случилось в последнее время..... а что если это знак?
Подробнее можете рассказать :
1. что за картина?
2. что за ***творится?
;)
да, НО с одним условием что именно такой завод, который ты привел в пример, понятно что есть специфика работы у каждого своя, и там много мелких нюансов.
А по формированию лучше использовать ТС для создания ручной стратегии и возможной ее автоматизации благоприятного исхода торговой операций. Как некого продолжения человека в цифровом мире. О котором часто в последнее время упоминает Илон Маск. Странно.
Легче повеситься.)