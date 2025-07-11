Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 425
Ты главный сторожила.
скрин в последний день работы сигнала, чтоб вся история была видна
З.Ы.: а вообще отсыпь всё, что есть (можно в личку)
Какого-то Джокера....
Дитяти!
Изучайте физику и некий Джокер вам ваще не нужен будет.
Аминь.
и будут тогда у вас дырявые карманы. как у Александра.
Химию! Химию!
а лучше Биологию!
))
признавайтесь, старожилы, у кого скрины сигнала Джокера остались? а то я у себя нашел на сентябрь, но сигнал закрылся позже - хотелось бы всю картину вспомнить
не надо звиздеть, я не в анабиозе был, сам видел как всё шло, я скрины попросил, если у кого есть, а не ошуительные истории тут по-рассказывать
Баа, вот так дела...
Оказывается это были прямые намеки на древнейшие монументы человечества, оставленные до сих пор, и приведенные в виде кривой Эквити. Нельзя об этом вот так в открытую говорить. Даже название почти совпадают. Джо здесь помниться не раз приводил пример Египетских технологий, даже картинку оставлял.