признавайтесь, старожилы, у кого скрины сигнала Джокера остались? а то я у себя нашел на сентябрь, но сигнал закрылся позже - хотелось бы всю картину вспомнить
 
Ты главный сторожила.
Что интересует? 
скрин в последний день работы сигнала, чтоб вся история была видна

З.Ы.: а вообще отсыпь всё, что есть (можно в личку)

 

Какого-то Джокера....

Дитяти!

Изучайте физику и некий Джокер вам ваще не нужен будет.

Аминь.

 
и будут тогда у вас дырявые карманы. как у Александра. 

 
Химию! Химию!

а лучше Биологию! 
))

 
Aleksandr Volotko:
danminin:

не надо звиздеть, я не в анабиозе был, сам видел как всё шло, я скрины попросил, если у кого есть, а не ошуительные истории тут по-рассказывать

 

Баа, вот так дела...

Оказывается это были прямые намеки на древнейшие монументы человечества, оставленные до сих пор, и приведенные в виде кривой Эквити. Нельзя об этом вот так в открытую говорить. Даже название почти совпадают. Джо здесь помниться не раз приводил пример Египетских технологий, даже картинку оставлял.

