Ilmir Galiev:

Баа, вот так дела...

Оказывается это были прямые намеки на древнейшие монументы человечества, оставленные до сих пор, и приведенные в виде кривой Эквити. Нельзя об этом вот так в открытую говорить. Даже название почти совпадают. Джо здесь помниться не раз приводил пример Египетских технологий, даже картинку оставлял.

Тот кто познает подлинные тайны Функции и Суперпозиции тот никогда не пойдёт на завод потому что это такие фундаментальные изменения после которых человек уже не может быть собой и таких на завод просто не берут

 
Ilmir Galiev:
интрига, однако

 
Ilmir Galiev:
Спасибо, это то что нужно в это непростое время!

 
Баблокос не состоялся?
Renat Akhtyamov:
Баблокос не состоялся?

Позже.

 
Renat Akhtyamov:
Баблокос не состоялся?
Aleksandr Volotko:

Позже.

Позже не состоится.

Aleksandr Volotko:

Позже.

Вот такой рояль получается, пока. Полагаю такая срань никому не нужна и сигнал не стоит даже и думать запускать.



Yuriy Asaulenko:

Позже не состоится.

Именно.

 
Истинно говорю вам, истинно и без всякой лжи - не пойдёт на завод тот - кто сумеет победить эффект фазового рыночного смещения (смещение/размывание оптимума)
transcendreamer:
Истинно говорю вам, истинно и без всякой лжи - не пойдёт на завод тот - кто сумеет победить эффект фазового рыночного смещения (смещение/размывание оптимума)

да ладно, потом ещё какая нибудь хня появится, которую всенепременно нужно будет победить и уж тогда-то!.. на завод, если не победить очередную хню, конечно же, а потом следующую и т.д. и т.п.

