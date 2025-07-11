Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 426
Баа, вот так дела...
Оказывается это были прямые намеки на древнейшие монументы человечества, оставленные до сих пор, и приведенные в виде кривой Эквити. Нельзя об этом вот так в открытую говорить. Даже название почти совпадают. Джо здесь помниться не раз приводил пример Египетских технологий, даже картинку оставлял.
Тот кто познает подлинные тайны Функции и Суперпозиции тот никогда не пойдёт на завод потому что это такие фундаментальные изменения после которых человек уже не может быть собой и таких на завод просто не берут
[Сообщение удалено]
интрига, однако
[Сообщение удалено]
Спасибо, это то что нужно в это непростое время!
Баблокос не состоялся?
Позже.
Баблокос не состоялся?
Позже.
Позже не состоится.
Позже.
Вот такой рояль получается, пока. Полагаю такая срань никому не нужна и сигнал не стоит даже и думать запускать.
Позже не состоится.
Именно.
Истинно говорю вам, истинно и без всякой лжи - не пойдёт на завод тот - кто сумеет победить эффект фазового рыночного смещения (смещение/размывание оптимума)
да ладно, потом ещё какая нибудь хня появится, которую всенепременно нужно будет победить и уж тогда-то!.. на завод, если не победить очередную хню, конечно же, а потом следующую и т.д. и т.п.