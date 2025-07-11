Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 660
Да, и часто бывает, что сама методологическая постановка или выбор мат инструментария неверны, к примеру все эти манипуляции с ММ и парадоксы Паррондо, игрища Пенни и прочая нетранзитивная казуистика, и не то чтобы я против теории игр, нет конечно, просто попытка найти априорно преферентную цепочку состояний/событий изначально обречена на провал, не говоря о том, что зачастую люди не осознают, что выбранный инструментарий не удовлетворяет рыночным условиям, ну или рыночные события не подходят для входных требований выбранной методологии, точно так же как иногда не затрудняют себя элементарной проверкой устойчивости серийности исходов, без которой будет тленное рандомище.
Хотя нельзя не отметить, что обозначенное одним из конфидентов направление, а именно поиск отличий от случайного поведения, является методологически главным, за что в принципе можно было бы зацепиться, но только не на микроструктурах микродвижений конечно же.
Толяндр, а как вы умудрились этого злыдня забанить в его же собственной секте? )) Или ты его в своей секте забанил? Интересно.
Дример же совершенно невыносим, ты забыл? и очень старательно системно выбешивает людей. 😀
Рад что ты что ты жив... и согласись, что удачно выстроил риторику, чтобы тебя выманить, слава тебе, о пророк!?
опять же врешь как дышишь поди ))
так ты в сектах никогда эти самые проектные работы и не начинал вообще-то ))
а вот это да - по твоей части ))
а кроме тебя никто эти новости бесполезные и не постил, про холивары я вообще молчу - ты их и начинал всегда
ну так и начни, хотя бы разочек
а кто-то ноет, что доходы упали резко и консалтинг по бороде пошел ) хехе
все твои проклятия только на тебе и отражаются, то в коде налажаешь, то в коде налажаешь ))
Дело в том что субличности иногда берут контроль и становится просто нереальный адъ... ну ты знаешь как это бывает... 😀
Я когда в секты захожу, то даже удивляюсь, ну кто же это столько нагенерил невменяемых вызывающих провокативных постов?
Совершенно невыносимо, просто никаких сил уже нет!
Тем не менее сила проклятий реальна, видишь до чего дело дошло, глобальные потрясения уже начались.
Консалтинговое направление удалось временно заменить другой не менее запретной деятельностью.
А в коде вроде ошибок нет, или ты про какие-то новые баги?
речь же не о тебе, а о том, как можно Админа забанить?! с остальным всё как раз предельно ясно
Попытка ловить импульсы на слабо или умеренно волатильном рынке = собирать стопы.
Конечно тут еще вопрос фильтрации моментов времени имеет значение.
Забанить можно кого угодно и всё что угодно, даже целые страны и континенты, как показывает практика.
А там про другого админа, тот админ, как раз продает код за деньги и он проклят, проклят, проклят, совсем проклят. 😄
Ну и вообще кодить за деньги - если только не в суперкрутой корпорации - это тупиковая жизненная стратегия.
Бейкер-стрит, Вестминстер, всё чётко. 😉
И Рейхенбахский водопад выглядит весьма похоже)
А ты видел водопады, падающие вверх?!
Пока нет, но надеюсь скоро увидеть 🌊
Надо перелететь на ту часть планеты где люди ходят ногами вверх, там и водопады вверх падают.