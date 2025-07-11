Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 634

Очень сильно обидно, что юного Пророка начали оскорблять и бить... Впрочем, так было всегда. Без прохождения этой процедуры, Пророк не может называться Пророком...

А ведь Он, в своих проповедях, кажись, просто хотел молвить, что Базовый Актив - это основные валютные пары типа EURUSD и GBPUSD, а производные - это кроссы типа EURGBP...

Он узрел какую-то неземную Истину в поведении этих совокупностей и, рассчитав ОИ по приращениям, возликовал.

От радости, Он не в состоянии плавно и монотонно рассказать о своем Знании. Его распирает от желания помочь страждущим и от этого Его речь туманна и, отчасти, странновата. Но, от этого Истина не перестает быть Истиной...

Не бейте Пророков господа! Пусть глаголят. Ибо так надо.

Аминь. 

 
Alexander_K:

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.

 
benzovoz:

Без твоих картинок тяжко, с ними было бы живописнее гораздо)))

 

 
transcendreamer:

 

забыл добавить "CME CME CME" :-) с ним носятся как со священной коровой

 
transcendreamer:

 

Гы гы гы.

 
transcendreamer:

 

Лучше бы посочувствовали человеку - ему сейчас приходится нести в одиночку то, что раньше они несли вдвоём с Асауленко)

 
Кмк я понял в принципе о чём нам вещал пророк, но там есть несколько НО, могу вечерком расписать если пророк не против))) Пророк не возражаешь?
[Удален]  
benzovoz:
Кмк я понял в принципе о чём нам вещал пророк, но там есть несколько НО, могу вечерком расписать если пророк не против))) Пророк не возражаешь?

Махмуд - поджигай! (с)

 
transcendreamer:

 

Красавчик!:)
 
Если коротко то выглядит так на примере евробакс, аудбакс и евроауд, сейчас котир евроауда 1,62 (сокращаю его ровно настолько насколько он влияет на треугольник в виде изменения лота "младшей" пары), открываем сбалансированный треугольник, допустим евробакс селл 1 лот, евроауд бай 1 лот и аусси бай 1,62 лота, далее ждём, пары стрельнули, кто куда, в нашем случае евроауд в селл, котир евроауда изменился до 1,61 и пошёл профит, т.е. к этому моменту мы как бы отбиваем спред треугольника. Т.е. профит идёт после того как кросс прошёл 100 четырёхзначных пункта. За счёт того что лот аусси остаётся 1,62 (не меняем же его в процессе) и несёт больший профит чем лось от евроауд. Это в идеале и профит может быть неплохой. НО если при этом аусси пойдёт вверх а не вниз))) Тогда минус))) Всё равно угадайка остаётся. Типа входить надо не когда попало а когда надо, и в правильную сторону. При неудачном входе слива не будет т.к. эквити вернётся к точке входа НО когда? Может через день, а может через неделю, а свопы? В общем торговать можно но требует походу ювелирного подхода всё равно))) Это как я понял, ну и проверил на своих индюках конечно. Может пророк имел в виду нечто другое, но я не вижу где там ещё "приращения" можно найти.
