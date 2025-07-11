Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 634
Очень сильно обидно, что юного Пророка начали оскорблять и бить... Впрочем, так было всегда. Без прохождения этой процедуры, Пророк не может называться Пророком...
А ведь Он, в своих проповедях, кажись, просто хотел молвить, что Базовый Актив - это основные валютные пары типа EURUSD и GBPUSD, а производные - это кроссы типа EURGBP...
Он узрел какую-то неземную Истину в поведении этих совокупностей и, рассчитав ОИ по приращениям, возликовал.
От радости, Он не в состоянии плавно и монотонно рассказать о своем Знании. Его распирает от желания помочь страждущим и от этого Его речь туманна и, отчасти, странновата. Но, от этого Истина не перестает быть Истиной...
Не бейте Пророков господа! Пусть глаголят. Ибо так надо.
Аминь.
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Без твоих картинок тяжко, с ними было бы живописнее гораздо)))
забыл добавить "CME CME CME" :-) с ним носятся как со священной коровой
Гы гы гы.
Лучше бы посочувствовали человеку - ему сейчас приходится нести в одиночку то, что раньше они несли вдвоём с Асауленко)
Кмк я понял в принципе о чём нам вещал пророк, но там есть несколько НО, могу вечерком расписать если пророк не против))) Пророк не возражаешь?
Махмуд - поджигай! (с)