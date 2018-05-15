Сигналом для открытия ордера является пересечение RSI верхнего или нижнего уровня.

Уровни задаются в параметрах.

extern ENUM_TIMEFRAMES timeframe_RSI = 60 ; extern int period_RSI = 14 ; extern int level_buy = 30 ; extern int level_sell = 70 ; extern int MinStep = 20 ; extern double Lot = 0.1 ; extern double K_Lot = 1.5 ; extern int Takeprofit = 50 ; extern int Magic = 0 ; extern int DigitsLot = 2 ; extern int slippage = 3 ;





Пример

Если Индикатор пересекает уровень level_buy = 30 снизу вверх, то открывается позиция buy. Если цена не дошла до TP и поступил новый сигнал на buy, то советник проверяет уровень текущей цены и, если цена ниже на MinStep, то открывает вторую сделку.

TP обоих сделок усредняется и выставляется от точки их суммарного безубытка. Так же происходит и с позициями на продажу.

Параметры в советнике необходимо подбирать под каждый инструмент отдельно. Это проще всего сделать в оптимизаторе терминала. Если будут вопросы, спрашивайте.

Ниже пример работы советника.