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Усредняющий советник по индикатору RSI - эксперт для MetaTrader 4
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Сигналом для открытия ордера является пересечение RSI верхнего или нижнего уровня.
Уровни задаются в параметрах.
extern ENUM_TIMEFRAMES timeframe_RSI = 60; extern int period_RSI = 14; extern int level_buy = 30; extern int level_sell = 70; extern int MinStep = 20; extern double Lot = 0.1; extern double K_Lot = 1.5; extern int Takeprofit = 50; extern int Magic = 0; extern int DigitsLot = 2; extern int slippage = 3;
Пример
Если Индикатор пересекает уровень level_buy = 30 снизу вверх, то открывается позиция buy. Если цена не дошла до TP и поступил новый сигнал на buy, то советник проверяет уровень текущей цены и, если цена ниже на MinStep, то открывает вторую сделку.
TP обоих сделок усредняется и выставляется от точки их суммарного безубытка. Так же происходит и с позициями на продажу.
Параметры в советнике необходимо подбирать под каждый инструмент отдельно. Это проще всего сделать в оптимизаторе терминала. Если будут вопросы, спрашивайте.
Ниже пример работы советника.
Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.RenkoOneBuffer
Индикатор RenkoOneBuffer позволяет отображать графики Ренко в подокне индикатора. Тип графиков Ренко показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах.
Индикатор показывающий на графике уровни, на которых индикатор RSI первый раз стал перекуплен или перепродан.CandleDuration
Отображение времени, затраченного на формирование свечи. Актуально для графиков, не зависящих от времени (Range-бары, Renko, эквиобъемные).