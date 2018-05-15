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Советники

Усредняющий советник по индикатору RSI - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
20220
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
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Сигналом для открытия ордера является пересечение RSI верхнего или нижнего уровня.

Уровни задаются в параметрах.

extern ENUM_TIMEFRAMES timeframe_RSI = 60;
extern int    period_RSI      = 14;
extern int    level_buy       = 30;
extern int    level_sell      = 70;
extern int    MinStep         = 20;
extern double Lot             = 0.1;
extern double K_Lot           = 1.5;
extern int    Takeprofit      = 50;
extern int    Magic           = 0;
extern int    DigitsLot       = 2;
extern int    slippage        = 3;


Пример

Если Индикатор пересекает уровень level_buy = 30 снизу вверх, то открывается позиция buy. Если цена не дошла до TP и поступил новый сигнал на buy, то советник проверяет уровень текущей цены и, если цена ниже на MinStep, то открывает вторую сделку.

TP обоих сделок усредняется и выставляется от точки их суммарного безубытка. Так же происходит и с позициями на продажу.

Параметры в советнике необходимо подбирать под каждый инструмент отдельно. Это проще всего сделать в оптимизаторе терминала. Если будут вопросы, спрашивайте.

Ниже пример работы советника.

пример работы

DeleteTradeArrows DeleteTradeArrows

Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.

RenkoOneBuffer RenkoOneBuffer

Индикатор RenkoOneBuffer позволяет отображать графики Ренко в подокне индикатора. Тип графиков Ренко показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах.

First RSI level First RSI level

Индикатор показывающий на графике уровни, на которых индикатор RSI первый раз стал перекуплен или перепродан.

CandleDuration CandleDuration

Отображение времени, затраченного на формирование свечи. Актуально для графиков, не зависящих от времени (Range-бары, Renko, эквиобъемные).