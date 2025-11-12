учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 483

сезоночка долгосрочка - откаточка краткосрочка  - усреднялка - гребееееет!!! :-)


 
Да, но просадка 76% - это на грани фола.

 
Я не люблю уверенности сытой" 
Высоцкий
 
это без оптимизации... :-)

 
поразмышляйте - вы накрываете весь стол фишками... полностью игровой - казиношный...

что не выпадет - все в профит...

и коэфф на профите выше чем при лоссе...

причем лосс не закрываете - а ставку увеличиваете... и все.

куда не пойдет - цена - везде профит.

:-)
 
короче если проще - строите синтетик.

Тут один - не реклама - найдете на ю тубе торговля с роботами канал.

Он вообще предлагал - типа два календарных спреда торговать... типа один и другой - всего у вас будет 4-ре торгуемых фьюча - на мск бирже....

все - торгуете их разбежки - сбежки - типа аналога когда весь стол накрываете фишками....

совсем для начала чтобы тему вкурить - вот  статья - торговля возврата к среднему

https://www.mql5.com/ru/articles/12830

только у вас будет не одна котировка - а 4 ре.

Если о форе - то будет четыре пары символов. И Их торговать в схоп - расхлоп.

Да, но просадка 76% - это на грани фола.

Там денег на счете мало.... надо минимум 100 000 руб. А не 21 000
 

усреднялки рулез.... !!! Рубли




центы - взятие профита н а   откате



сезонка краткосрок наборы в профит



индекс декабрь - вверх


 
усреднялки рулез.... !!!


А куда же без усреднялок)


 
А куда же без усреднялок)


О! Круть! Поздравляю!!!
