учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 483
сезоночка долгосрочка - откаточка краткосрочка - усреднялка - гребееееет!!! :-)
Да, но просадка 76% - это на грани фола.
это без оптимизации... :-)
Я не люблю уверенности сытой"
поразмышляйте - вы накрываете весь стол фишками... полностью игровой - казиношный...
что не выпадет - все в профит...
и коэфф на профите выше чем при лоссе...
причем лосс не закрываете - а ставку увеличиваете... и все.
куда не пойдет - цена - везде профит.:-)
Я не люблю уверенности сытой"
короче если проще - строите синтетик.
Тут один - не реклама - найдете на ю тубе торговля с роботами канал.
Он вообще предлагал - типа два календарных спреда торговать... типа один и другой - всего у вас будет 4-ре торгуемых фьюча - на мск бирже....
все - торгуете их разбежки - сбежки - типа аналога когда весь стол накрываете фишками....
совсем для начала чтобы тему вкурить - вот статья - торговля возврата к среднему
https://www.mql5.com/ru/articles/12830
только у вас будет не одна котировка - а 4 ре.
Если о форе - то будет четыре пары символов. И Их торговать в схоп - расхлоп.
усреднялки рулез.... !!! Рубли
центы - взятие профита н а откате
сезонка краткосрок наборы в профит
индекс декабрь - вверх
А куда же без усреднялок)
