учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !

кхорошу если жив и в рынке - привееет!!! )

Это лучшие значения - без оптимизации - скоро на реале и они.....


 
получилось выяснить - почему такой стейт получается?

 
получилось выяснить - почему такой стейт получается?

Там причем на мин лоте... без мм.
И в одну сторону от лонга и без оптимизации.
Причем это две ноги спреда через audcad....

Копаю в сторону безубытрчной торговли.

Там в 10 раз лучше значения по прибыльности и мат ожиданию.

Подбираю условия торгов.... это первые шаги... по сути - синтетика.... )


 
вторая нога какая?

 
Смотрю и подбираю эмпирическим путем....

Тут просто усреднения с закрытием профита на откатах audcad. От купли.

Продажу модуля еще не написал.
 
Видимо потому что качество моделирования n/a.

 
да нет, стейт верный

вопрос был задан с подковыркой.......


лично я считаю, что эта стратегия одна из лучших вообще то

слить может, но способна продержаться дольше других

сеть вниз байками и вверх селлками

вот и все

 
Безусловно верный - спору нет.
Только получен он на основе исходных данных, которым нельзя доверять.

 
лично я считаю, что эта стратегия одна из лучших вообще то

слить может, но способна продержаться дольше других

сеть вниз байками и вверх селлками

вот и все


Типа того. Селл не делал еще.... снизу лимитки на обьемах с минималтного по числам фибо.

Вылет вверх - это так ок наусреднялось и вылетело.... )
 
Загружал историю котиров через f2 как обычно. Все. Ок.
