учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 484
кхорошу если жив и в рынке - привееет!!! )
Это лучшие значения - без оптимизации - скоро на реале и они.....
получилось выяснить - почему такой стейт получается?
вторая нога какая?
получилось выяснить - почему такой стейт получается?
Видимо потому что качество моделирования n/a.
да нет, стейт верный
вопрос был задан с подковыркой.......
лично я считаю, что эта стратегия одна из лучших вообще то
слить может, но способна продержаться дольше других
сеть вниз байками и вверх селлками
вот и все
Безусловно верный - спору нет.
