учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 482
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и откатка и "переворотка" по типу на байлимит и байстоп ордерах одно направление пока сделал в бай.
Ранее (10 лет) назад такое было не возможно для меня... Хотя вот так сесть и поразмышлять о ТС - по сути все элементарно.... :-)
без оптимизации - просто с рынка объективные значение переменных взял и все... типа усреднять около 30 % дневного АТР, доливать стоповыми ордерами - также.
Уровень выше этого мутного старика кхороша :-)
на таких ТС - когда прибыльность от 1.6 уже считается ок. Короче 10 лет не прошли даром... Скоро на моих всех реалах :-) и уже на реалах центовых выставляю постепенно!!!!!
1. В этой ветке 500 страниц и 10 лет всякой галиматьи и ничего полезного, сплошные подогнанные тесты для лохов.
2. Покажите свои отчеты с реал счетов, хотя бы центовые, колхозники-селяне.
1. И ничего не галиматьи- 70 % инфы по существу.
2. реал
центовый реал:
вот для таких запросников - тут тоже есть разъяснение- что люди тут есть и люди зарабатывают на торгах...
Просто не пишут об этом...
Хотя бы с элементарного взять - были запросы по расшифровке торговых условий и торгового подхода по уточнению по моим статьям...
В итоге - разъяснял- что далее происходит... Получают актуальную информацию и в кусты... прячутся... зарабатывать... :-) это просто как пример.
Лимитник на одинаковых обьемах. На моекс тоже этот торговый подход работает..
семейство роботов MM - даже статья была MQL. "Ставим OCO лимитки в обе стороны на дистанции X1,X2. Если через время T1 не одна не сработала - повторяем."
Рассчёты времени, дистанций, тейков и стопов это отдельная тема, но принцип именно такой.
Очень популярная тема, но на форуме не охвачена никак вообще
думаю здесь это будет полезнее, недавно высказывал эту мысль, просто нашлось визуальное подтверждение
максимальный геп или "сопля на открытии" соотносится с размером типичного дневного канала. Почти в точности. То есть имеет важное информационное значение.
рабочая гипотеза: на этой дистанции большой мейкер выставляет лимитки и начинает их сдвигать в центр. По мере сработки и на новостях расширяет, при несработке сужает.
мейкеры поменьше действуют так-же но с меньшим горизонтом времени и вынуждены быстрее перемещать свои лимитки
семейство роботов MM - даже статья была MQL. "Ставим OCO лимитки в обе стороны на дистанции X1,X2. Если через время T1 не одна не сработала - повторяем."
Рассчёты времени, дистанций, тейков и стопов это отдельная тема, но принцип именно такой.
Очень популярная тема, но на форуме не охвачена никак вообще
думаю здесь это будет полезнее, недавно высказывал эту мысль, просто нашлось визуальное подтверждение
максимальный геп или "сопля на открытии" соотносится с размером типичного дневного канала. Почти в точности. То есть имеет важное информационное значение.
рабочая гипотеза: на этой дистанции большой мейкер выставляет лимитки и начинает их сдвигать в центр. По мере сработки и на новостях расширяет, при несработке сужает.
мейкеры поменьше действуют так-же но с меньшим горизонтом времени и вынуждены быстрее перемещать свои лимитки
тоже интересно....
и бай и селл и селл и бай....
максимальный геп или "сопля на открытии" соотносится с размером типичного дневного канала.
Обычно на подобных гэпах/соплях спред такой, что если открываться в покупку лимитником,
то аск будет выше верхней границы канала.
Обычно на подобных гэпах/соплях спред такой, что если открываться в покупку лимитником,
то аск будет выше верхней границы канала.
так никто (я по крайней мере) там открываться и не собирается ;-)
просто тех.процесс вызванный объективными причинами, но который "палит контору". Пределы расстановки стенок становятся видны