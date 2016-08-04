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Советники

Самый простой советник по RSI - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English
Просмотров:
22751
Рейтинг:
(45)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник по RSI. Продаем при пересечении сверху вниз 70, покупаем при пересечении снизу вверх 30.

Уровни, стопы и тейки можно выставить в настройках советника.

OandaX OrderBook Chart OandaX OrderBook Chart

Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту с привязкой к шкале графика.

Limits Martin Limits Martin

Советник выставляет лимитные отложенные ордера на заданном расстоянии от цены и подтягивает их за ценой с заданным шагом, применяется "мартин".

Паттерн Галочка Паттерн Галочка

Один из подвидов дивергенции.

Candle Difference Candle Difference

Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.