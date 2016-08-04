Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту с привязкой к шкале графика.

Советник выставляет лимитные отложенные ордера на заданном расстоянии от цены и подтягивает их за ценой с заданным шагом, применяется "мартин".