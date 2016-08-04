Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Самый простой советник по RSI - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 22751
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник по RSI. Продаем при пересечении сверху вниз 70, покупаем при пересечении снизу вверх 30.
Уровни, стопы и тейки можно выставить в настройках советника.
OandaX OrderBook Chart
Индикатор OandaX OrderBook Chart предназначен для отображения исторической гистограммы ордеров или позиций по инструменту с привязкой к шкале графика.Limits Martin
Советник выставляет лимитные отложенные ордера на заданном расстоянии от цены и подтягивает их за ценой с заданным шагом, применяется "мартин".
Паттерн Галочка
Один из подвидов дивергенции.Candle Difference
Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.