CHINGIZ MUSTAFAEV:

Ну да,ну да) пошел я на*ер

почему так?

интересен тут второй участок баланса для доработки

Учусь строить пирамиды, но пока до египетских строителей ещё не дорос.)))

Эх, пирамиды, пирамиды, а я маленький такой.)

Это я так, немного расслабился и решил вас немного повеселить.)

 
khorosh:

Наступил новый период моей творческой жизни на форексе. Собираюсь распрощаться с направлением, которому отдал много лет - мартингейлу (усредняющему, переворотному, комбинированному и прочее). Старый жеребец "Мартингейл " отработал своё, пора ему на покой. Собираюсь пересесть на нового молодого жеребца - "Пирамидинга".)

Во всех отношениях это лучшее решение. Пирамидинг превосходит мартингейл  в лучшую сторону по величине риска, просадкам и тем более по прибыльности. ТС с использованием пирамидинга пока не закончена, она в зачаточном состоянии. Но уже позволяет оценить в тестере на что способен пирамидинг постоянным лотом + реинвестирование. Прогнал в тестере один волатильный месяц. Результат можете лицезреть ниже. Думаю все согласятся, что работать в этом направлении стоит, как говорят игра стоит свеч. Пока ещё ищу точные сигналы для входа - это главная проблема. Кто такие сигналы знает, а советника по ним не имеет, присылайте в личку, в награду  получите эксперт с пирамидингом на вашем сигнале.

Просадка великовата, но если стартовый лот уменьшить вдвое, просадка будет менее 15%, соответственно и прибыль делим на 2. И всё равно прибыль останется очень даже приятная.)


Приветствую! Можете объяснить в двух словах, что за стратегию вы подразумеваете под словом "Пирамидинг"? А то как-то первый раз слышу и на ум каких только вариантов не приходит...

 
Информация отсюда. Но скрин выше не по этой стратегии. Это так, баловство.)

Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать...
 
khorosh:

Информация отсюда. Но скрин выше не по этой стратегии. Это так, баловство.)

Понял, благодарю за информацию! Я такое увеличение лотов и без этого названия использую уже несколько лет, правда только как дополнение к основной стратегии)) 

У себя в экспертах я это называю "multiple_on_price_grow" :)

В тестере все вместе вот такие графики выдает за период с 01.02.2020 по 01.04.2020 при начальном депозите $400


Естественно с реальным счетом это ничего общего не имеет))))

 
Получить такие результаты на коротком интервале не проблема. Главная задача - добиться устойчивой работы на интервале хотя бы 3 года и получить пусть не гигантскую, но хорошую прибыль при приемлемой просадке. Чем я сейчас и занимаюсь.

 
У MT4 памяти не хватает чтоб протестить все это хотя бы даже за 1 год, происходит переполнение... по единичным отрезкам результат стабильный, но только в тестере))) В реале такого нет)

 
Мне даж интересно стало, с какими стратегиями можно получить аналогичный результат за короткий период? )) Раз говорите, что не проблема получить)) Есть примеры?

 
Не знаю, у меня памяти хватает. Сталкивался с таким когда-то, когда тестировал на М1 по тикам на интервале порядка 10 лет.

 
Ну вы сравните количество сделок у вас и здесь на графике и поймете, куда память уходит ;)

Поэтому сейчас буду переделывать эксперт на MT5, там хоть памяти можно выделить хоть 512 Гиг (в теории)

