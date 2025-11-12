учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 464

Roman Shiredchenko:

Вот именно, что не твое. Продолжай и далее оставаться в неведении и темноте знаний.
Ну ну... Мартин тебе в помощь :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Выложу отчет о торгах
 
khorosh:

Наступил новый период моей творческой жизни на форексе. Собираюсь распрощаться с направлением, которому отдал много лет - мартингейлу (усредняющему, переворотному, комбинированному и прочее). Старый жеребец "Мартингейл " отработал своё, пора ему на покой. Собираюсь пересесть на нового молодого жеребца - "Пирамидинга".)

Во всех отношениях это лучшее решение. Пирамидинг превосходит мартингейл  в лучшую сторону по величине риска, просадкам и тем более по прибыльности. ТС с использованием пирамидинга пока не закончена, она в зачаточном состоянии. Но уже позволяет оценить в тестере на что способен пирамидинг постоянным лотом + реинвестирование. Прогнал в тестере один волатильный месяц. Результат можете лицезреть ниже. Думаю все согласятся, что работать в этом направлении стоит, как говорят игра стоит свеч. Пока ещё ищу точные сигналы для входа - это главная проблема. Кто такие сигналы знает, а советника по ним не имеет, присылайте в личку, в награду  получите эксперт с пирамидингом на вашем сигнале.

Просадка великовата, но если стартовый лот уменьшить вдвое, просадка будет менее 15%, соответственно и прибыль делим на 2. И всё равно прибыль останется очень даже приятная.)


Здравствуйте

Хотел бы предложить вам рассмотреть мою систему для реализации в ней пирамидинга и автоматической торговли, система показывает хорошие результаты при ручной торговле.

Если интересно напишите мне пожалуйста, а то не могу написать вам личное сообщение.

khorosh:

...

Пока ещё ищу точные сигналы для входа - это главная проблема. Кто такие сигналы знает, а советника по ним не имеет, присылайте в личку, в награду  получите эксперт с пирамидингом на вашем сигнале.

...


Отзываю это своё предложение назад, так как сам сконструировал сигнал без единого индикатора и уже проверил его на периоде с 01.01.2016 г. Ни одного убыточного трейда. Правда сигнал не частый, но это можно скомпенсировать, используя сигналы с нескольких инструментов.

 
khorosh:

Оооооо!!! Красавэлла!!!!!
 

вот такую щас штуку опчу и кручу для торгов на базе антимартина - такие вспышки бывают раз- два-три в год. Символ  USDCAD не совсем трендовый под эту ТС, но цифры в отчете красивые: особенно прибыльность и мат  ожидание- это форвард 2020 год.




 
Roman Shiredchenko:

Кручу, oпчу - опустошить ДЦ хочу.)

 
khorosh:

:-) На самом деле - тема интересна. Просто можно допустим в один год две-три вспышки поймать (точнее  на переворотном мартине - это был бы слив  - на антимартине черные лебеди превращаются в белые... :-) ), просто вопрос в другом - что потом можно годами лить в ожидании этого лебедя...


Для антимартина - нужны тренды... и трендовые символы... АКЦИИ!!!??? :-)

 
Roman Shiredchenko:

:-) На самом деле - тема интересна. Просто можно допустим в один год две-три вспышки поймать (точнее  на переворотном мартине - это был бы слив  - на антимартине черные лебеди превращаются в белые... :-) ), просто вопрос в другом - что потом можно годами лить в ожидании этого лебедя...


годами лить, это конечно круто,

но

...

 
Mihail Marchukajtes:

Не уверен что первый тип способен достичь грандиозных высот, однако такие стратегии будут работать и на данных вне рынка, поскольку их отношение именно к рынку минимально.


Ну да,ну да) пошел я на*ер

