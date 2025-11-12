учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 459
ЗЫ - но яйки то всё равно надо стальные иметь :) а то поседеют как у меня :)))
Так не каждый сможет. Нужно иметь большой опыт торговли вручную и хладнокровие. А разворачиваешься когда пробивается ближайший уровень в другую сторону?
теоретически да - но пока что цена разворачивалась на тех полосках(уровнях) что я и рассчитывал - но... тут не видно в сделках - За границей выше - там у меня стоял ряд Локирующих баек - 4 уровня через каждые 5-10 пунктов - которые лочили бы 25% от сделок селл - и если бы пробой шел дальше - то тогда байки были бы начальным уровнем новой пирамидки и так до тех пор пока не встретили бы новый значимый уровень(наклонную линию)
А наклон линий-уровней всегда в одну сторону или меняется в зависимости от направления глобального тренда?
а это всё пирамидинг :))) ведь 9 пойманных уровней это увеличение 1 к 1000 чтоли... а я поскромнее - ловлю 5-6 уровней..
Зы - на самом деле не всё так уж и сложно - тут надо потренироваться на демке или в тестере - попривыкнуть к уровням и как цена между ними ходит - и можно потихонеску на реал... хоть микро какойнить... чтобы психологически быть готовым к просадочкам...
аааа - ну даа - ещё нужно иметь План Б - а что если всётаки цена пойдёт против тебя - и не остановится(развернется) на расчётном уровне - у тебя должен быть четкий план - как лочить или переворачивать и как дальше разруливать движучки...
но это всё от опыта сидением перед монитором приходит...ЗЫЫ - 77к прибыли - так учти - ведь я ставил в той пирамиде не свои - а как бы от профита - вернее за счёт полученного профита от первых сделок я ставил новые всё крупнее и крупнее - т.е. прибыль вся за счёт ДЦ :))) - я как то Дримеру показал после нонфармов декабрьских как бац и за 1 день(практически) пирамидка вытащила 5000% за 1 день...
меняется конечно - есть наклоны вверх и наклоны вниз - просто чтобы не зашумлять изображения - я показываю картинки с ограниченным набором индикации...
А профит на уровне закрываешь?
в принципе да - рассчитываю уровень - и там ставлю тейки
по уровням - а ведь если наложить уровни вверх вниз - тогда вообще сетка Ганна выходит какая то :)
и там цены валюты почти пипс в пипс совпадут с нарисованными уровнями :))) от которых можно плясать в расчётах доливок
Да это действительно сетка Ганна. Периодичность сетки почти идеальная.
Но в окрестностях уровня цена всё равно пляшет и определить куда пойдёт от уровня думаю непросто.
Фибо наверно можно ещё подключить. Для анализа немного легче будет.