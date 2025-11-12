учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 462
Прогнал своего рода краш-тест. Для этого увеличил стартовый лот втрое. Крушения не произошло. Советник успешно отработал и с такой большой нагрузкой на депозит. Тест с 02.05.2016 .
Тестер с реальным счётом совпадает, или ещё не пробовали?
Есть вот такая картинка с тестера мт4
в тестере мт5 уже вот такая и такая-же на реальном счёте
Прогнал тест с 01.05.2016 г. на USDJPY. Вроде тоже неплохо. С понедельника поставлю тестить на центовый реал.
Вот сравнил:
реал с 18 авг 2020 г.
Тестер с 18.08. 2020 г. EURUSD
Разница в прибыли из-за того, что я на этот счёт ещё поставил такой же советник на USDJPY с 08.09.2020 г.
Не понятно только почему-то на реале просадка значительно ниже.
Тостер считает по средствам, а реал по балансу, не?
Тостер считает по средствам, а реал по балансу, не?
То что тестер считает по средствам это точно, а вот как на реале не знаю. Вполне возможно, что вы правы. Лично я контролирую работу эксперта на реале по отношению текущего убытка к текущему балансу в процентах. Эта величина у меня отображается на графике.
Наступил новый период моей творческой жизни на форексе. Собираюсь распрощаться с направлением, которому отдал много лет - мартингейлу (усредняющему, переворотному, комбинированному и прочее). Старый жеребец "Мартингейл " отработал своё, пора ему на покой. Собираюсь пересесть на нового молодого жеребца - "Пирамидинга".)
Во всех отношениях это лучшее решение. Пирамидинг превосходит мартингейл в лучшую сторону по величине риска, просадкам и тем более по прибыльности. ТС с использованием пирамидинга пока не закончена, она в зачаточном состоянии. Но уже позволяет оценить в тестере на что способен пирамидинг постоянным лотом + реинвестирование. Прогнал в тестере один волатильный месяц. Результат можете лицезреть ниже. Думаю все согласятся, что работать в этом направлении стоит, как говорят игра стоит свеч. Пока ещё ищу точные сигналы для входа - это главная проблема. Кто такие сигналы знает, а советника по ним не имеет, присылайте в личку, в награду получите эксперт с пирамидингом на вашем сигнале.
Просадка великовата, но если стартовый лот уменьшить вдвое, просадка будет менее 15%, соответственно и прибыль делим на 2. И всё равно прибыль останется очень даже приятная.)
khorosh:
Просадка великовата, но если стартовый лот уменьшить вдвое, просадка будет менее 15%, соответственно и прибыль делим на 2. И всё равно прибыль останется очень даже приятная.)
Попытайтесь получить прибыльность: 0 , когда получите поймёте, что рано хвастаетесь. Удачи!
Попытайтесь получить прибыльность: 0 , когда получите поймёте, что рано хвастаетесь. Удачи!
В рекомендациях нубов не нуждаюсь.