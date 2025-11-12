учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 462

Новый комментарий
 
khorosh:

Прогнал своего рода краш-тест. Для этого увеличил стартовый лот втрое. Крушения не произошло. Советник успешно отработал и с такой большой нагрузкой на депозит. Тест с 02.05.2016 .

Тестер с реальным счётом совпадает, или ещё не пробовали?

 

Есть вот такая картинка с тестера мт4


в тестере мт5 уже вот такая и такая-же на реальном счёте


 
Со вторника прошлой недели работает на центовом реале. Пока больших просадок не было. С тестером детально ещё не сравнивал. Но выявился баг, иногда одиночная сделка закрывается с нулевой прибылью. Какая-то переменная, определяющая порог закрытия либо не устанавливается, либо обнуляется. Пока не разбирался. Сейчас как раз собираюсь этим заняться.
 

Прогнал тест с 01.05.2016 г. на USDJPY. Вроде тоже неплохо. С понедельника поставлю тестить на центовый реал.


 
Vitaly Muzichenko:

Тестер с реальным счётом совпадает, или ещё не пробовали?

Вот сравнил:

реал с 18 авг 2020 г. 

Тестер с 18.08. 2020 г. EURUSD

Разница в прибыли из-за того, что я на этот счёт ещё поставил такой же советник на  USDJPY  с 08.09.2020 г.

Не понятно только почему-то на реале просадка значительно ниже.

 
khorosh:


Не понятно только почему-то на реале просадка значительно ниже.

Тостер считает по средствам, а реал по балансу, не?

 
Макс:

Тостер считает по средствам, а реал по балансу, не?

То что тестер считает по средствам это точно, а вот как на реале не знаю. Вполне возможно, что вы правы. Лично я контролирую работу эксперта на реале по отношению текущего убытка к текущему балансу в процентах. Эта величина у меня отображается на графике.

 

Наступил новый период моей творческой жизни на форексе. Собираюсь распрощаться с направлением, которому отдал много лет - мартингейлу (усредняющему, переворотному, комбинированному и прочее). Старый жеребец "Мартингейл " отработал своё, пора ему на покой. Собираюсь пересесть на нового молодого жеребца - "Пирамидинга".)

Во всех отношениях это лучшее решение. Пирамидинг превосходит мартингейл  в лучшую сторону по величине риска, просадкам и тем более по прибыльности. ТС с использованием пирамидинга пока не закончена, она в зачаточном состоянии. Но уже позволяет оценить в тестере на что способен пирамидинг постоянным лотом + реинвестирование. Прогнал в тестере один волатильный месяц. Результат можете лицезреть ниже. Думаю все согласятся, что работать в этом направлении стоит, как говорят игра стоит свеч. Пока ещё ищу точные сигналы для входа - это главная проблема. Кто такие сигналы знает, а советника по ним не имеет, присылайте в личку, в награду  получите эксперт с пирамидингом на вашем сигнале.

Просадка великовата, но если стартовый лот уменьшить вдвое, просадка будет менее 15%, соответственно и прибыль делим на 2. И всё равно прибыль останется очень даже приятная.)


 

khorosh:

Просадка великовата, но если стартовый лот уменьшить вдвое, просадка будет менее 15%, соответственно и прибыль делим на 2. И всё равно прибыль останется очень даже приятная.)

Попытайтесь получить прибыльность: 0 , когда получите поймёте, что рано хвастаетесь. Удачи!

 
VVT:

Попытайтесь получить прибыльность: 0 , когда получите поймёте, что рано хвастаетесь. Удачи!

В рекомендациях нубов не нуждаюсь.

1...455456457458459460461462463464465466467468469...507
Новый комментарий